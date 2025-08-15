https://crimea.ria.ru/20250815/kakoy-segodnya-prazdnik-15-avgusta-1130730731.html

Какой сегодня праздник: 15 августа

Какой сегодня праздник: 15 августа - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Какой сегодня праздник: 15 августа

В этот день в России неофициально празднуют День археологов, в Китае проводят Фестиваль голодных духов. А еще в этот день родились Наполеон и Вальтер Скотт.

праздники и памятные даты

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В этот день в России неофициально празднуют День археологов, в Китае проводят Фестиваль голодных духов. А еще в этот день родились Наполеон и Вальтер Скотт.Что празднуют в миреВ России и Белоруссии 15 августа отмечают неофициальный День археолога. Примечательно, что дата никак не связана с какими-либо событиями и открытиями – в другие дни археологи сделали массу важных находок. Например, в июле прошлого года на античном городище Артезиан рядом с поселком Чистополье, в 20 км от Керчи, археологи обнаружили уникальный артефакт – единственную в мире голову статуи Боспорского царя. В Китае устраивают Фестиваль голодных духов. Согласно поверью, в этот день миры небес и ада, а также мир живых становятся открытыми друг для друга. Даосы и буддисты выполняют ритуалы, чтобы облегчить страдания душ и освободить их. Вечером китайцы готовят дома вегетарианскую трапезу, оставляя за столом места для умерших родственников. Часть праздника – сжигание имитаций денежных банкнот "цзиньчжи", сделанных из папье-маше копий ценных предметов и украшений. После окончания трапезы жители Поднебесной вывешивают у дома фонарики, чтобы духи не заблудились по дороге в свой мир.Также можно отметить Праздник сладких огурцов, День лучших друзей, День расслабления или День лимонного пирога с безе. Именины у Василия, Никодима, Степана, Ивана, Тараса, Романа.Знаменательные событияВ 1723 году в Петербурге торжественно открылась летняя резиденция русских императоров – Петергоф. Автор идеи – Петр Первый. Парк площадью 102,5 га украшают около 150 фонтанов, но кроме рекреационной функции Петергоф имел стратегическое значение – через него проходила дорога к Ораниенбауму (сейчас Ломоносов) и по паромной переправе в Кронштадт.15 августа 1877 года американский изобретатель Александр Белл в переписке с президентом Питтсбургской телеграфной компании, обсуждая перспективы использования телефона, предложил использовать обращение "Hello", которое в России быстро трансформировалось в знакомое "Алло".В этот же день Эдисон произвел первую запись звука на свой фонограф – песню Mary Had a Little Lamb ("У Мэри был барашек").Еще 15 августа – День памяти Виктора Цоя, который трагически погиб 34 года назад. И все-таки, как известно, Цой жив.Кто родилсяВ 1769 году родился первый французский император Наполеон Бонапарт. Историки оценивают Наполеона в первую очередь как полководца, чья деятельность повлияла на развитие военного искусства XIX века и в целом на мировую историю, а немецкий философ Фридрих Ницше считал имепратора примером сверхчеловека. Согласно историческим данным, первый император Франции обладал высоким интеллектом, поразительной памятью и невероятной работоспособностью. Он был очень амбициозен, и именно поэтому отчасти его имя стало нарицательным. "Наполеоновские планы" – так говорят о желании сделать что-то грандиозное и великое.В 1771 году родился всемирно известный шотландский прозаик, поэт и историк Вальтер Скотт. Его считают основоположником жанра исторического романа. Первым произведением такого жанра становится "Уэверли или Шестьдесят лет назад", опубликованный анонимно в 1814 году. После этого автор написал десятки произведений, которые прославили его на весь мир. По многим из его книг в разное время ставили спектакли и снимали кино.Также 15 августа родились советский и российский артист эстрады, актер театра и кино Борис Сичкин, народная артистка РСФСР Екатерина Васильева, советский и российский актер театра и кино Ян Цапник.

2025

Новости

