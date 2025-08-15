https://crimea.ria.ru/20250815/dvoe-postradavshikh-pri-obrushenii-krana-v-sevastopole-gospitalizirovany-1148743565.html
Двое пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы
Двое пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Двое пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы
Оба пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы, сообщили в региональном управлении МЧС. РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T13:20
2025-08-15T13:20
2025-08-15T13:20
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
мчс севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148734360_0:108:1179:771_1920x0_80_0_0_d36d0f9e7b55ef2997b84574ef328ae2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Оба пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы, сообщили в региональном управлении МЧС.Инцидент произошел около 10 утра на проспекте Октябрьской Революции, 52. На территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое - получили травмы.Как рассказал начальник 6 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Севастополю Максим Почалов, конструкции крана рухнули с высоты 45-ти метров.На месте были задействованы 29 человек и 10 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: при обрушении строительного крана погиб человекСтрела крана сорвалась: стали известны подробности трагедии в СевастополеУголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148734360_5:0:1176:878_1920x0_80_0_0_6f65a719ee061000fdb01000157fb84f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, мчс севастополя
Двое пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы
Оба пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы - МЧС