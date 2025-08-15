Рейтинг@Mail.ru
Двое пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250815/dvoe-postradavshikh-pri-obrushenii-krana-v-sevastopole-gospitalizirovany-1148743565.html
Двое пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы
Двое пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Двое пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы
Оба пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы, сообщили в региональном управлении МЧС. РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T13:20
2025-08-15T13:20
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
мчс севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148734360_0:108:1179:771_1920x0_80_0_0_d36d0f9e7b55ef2997b84574ef328ae2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Оба пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы, сообщили в региональном управлении МЧС.Инцидент произошел около 10 утра на проспекте Октябрьской Революции, 52. На территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое - получили травмы.Как рассказал начальник 6 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Севастополю Максим Почалов, конструкции крана рухнули с высоты 45-ти метров.На месте были задействованы 29 человек и 10 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: при обрушении строительного крана погиб человекСтрела крана сорвалась: стали известны подробности трагедии в СевастополеУголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148734360_5:0:1176:878_1920x0_80_0_0_6f65a719ee061000fdb01000157fb84f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, мчс севастополя
Двое пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы

Оба пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы - МЧС

13:20 15.08.2025
 
© ГУ МЧС России и городу СевастополюВ Севастополе упал строительный кран, погиб человек
В Севастополе упал строительный кран, погиб человек
© ГУ МЧС России и городу Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Оба пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы, сообщили в региональном управлении МЧС.
Инцидент произошел около 10 утра на проспекте Октябрьской Революции, 52. На территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое - получили травмы.
"У одного рабочего перелом ноги, у другого – рваная рана верхней конечности", - проинформировали в МЧС.
Как рассказал начальник 6 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Севастополю Максим Почалов, конструкции крана рухнули с высоты 45-ти метров.
"Обрушение конструкций башенного крана на автомобильный кран произошло с высоты около 45-ти метров при монтажных работах. На место прибыли экстренные службы, в том числе МЧС России. К сожалению, один человек погиб, двое пострадали. На данный момент ведутся следственные мероприятия", – рассказал он.
На месте были задействованы 29 человек и 10 единиц техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЧП в Севастополе: при обрушении строительного крана погиб человек
Стрела крана сорвалась: стали известны подробности трагедии в Севастополе
Уголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМЧС Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52Крымский мост в пробках: очередь из Керчи растянулась на 11 км
14:42Новости СВО: за неделю ВСУ потеряли почти десять тысяч боевиков
14:32Число погибших в пожаре на предприятии в Рязанской области выросло
14:19Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун"
14:09В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию
13:45ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и центрам с наемниками
13:36Экс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взятку
13:26В Бахчисарае виден столб дыма: что известно
13:20Двое пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы
13:18Армия России освободила Александроград в ДНР
13:14Как минимум три человека погибли на предприятии в Рязанской области
12:56Крым в лидерах по числу турпоездок
12:45В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверку
12:20Крымская Троя: как партизан Шульц нашел Неаполь Скифский
12:15Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
12:12В Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории
11:50Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срок
11:27Уголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе
11:22Опасный астероид приближается к Земле
11:03Стрела крана сорвалась: стали известны подробности трагедии в Севастополе
Лента новостейМолния