ЧП в Севастополе: при обрушении строительного крана погиб человек

2025-08-15T10:44

2025-08-15T10:44

2025-08-15T10:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. При обрушении строительного крана в Севастополе один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.ЧП произошло в пятницу утром в районе проспекта Октябрьской Революции.На месте работают сотрудники МЧС России и Спасательной службы города, а также медицинские бригады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

