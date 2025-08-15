Рейтинг@Mail.ru
ЧП в Севастополе: при обрушении строительного крана погиб человек
ЧП в Севастополе: при обрушении строительного крана погиб человек
ЧП в Севастополе: при обрушении строительного крана погиб человек - РИА Новости Крым, 15.08.2025
ЧП в Севастополе: при обрушении строительного крана погиб человек
При обрушении строительного крана в Севастополе один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. РИА Новости Крым, 15.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. При обрушении строительного крана в Севастополе один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.ЧП произошло в пятницу утром в районе проспекта Октябрьской Революции.На месте работают сотрудники МЧС России и Спасательной службы города, а также медицинские бригады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ЧП в Севастополе: при обрушении строительного крана погиб человек

В Севастополе при обрушении строительного крана один человек погиб и двое пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. При обрушении строительного крана в Севастополе один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
ЧП произошло в пятницу утром в районе проспекта Октябрьской Революции.
"Обрушение строительного крана произошло в Севастополе. К сожалению, один человек погиб, двое получили травмы", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники МЧС России и Спасательной службы города, а также медицинские бригады.
