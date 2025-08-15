https://crimea.ria.ru/20250815/chp-v-sevastopole-pri-obrushenii-stroitelnogo-pogib-chelovek-1148734505.html
ЧП в Севастополе: при обрушении строительного крана погиб человек
ЧП в Севастополе: при обрушении строительного крана погиб человек - РИА Новости Крым, 15.08.2025
ЧП в Севастополе: при обрушении строительного крана погиб человек
При обрушении строительного крана в Севастополе один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T10:44
2025-08-15T10:44
2025-08-15T10:46
крым
срочные новости крыма
новости крыма
новости севастополя
происшествия
мчс севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148734360_0:108:1179:771_1920x0_80_0_0_d36d0f9e7b55ef2997b84574ef328ae2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. При обрушении строительного крана в Севастополе один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.ЧП произошло в пятницу утром в районе проспекта Октябрьской Революции.На месте работают сотрудники МЧС России и Спасательной службы города, а также медицинские бригады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148734360_5:0:1176:878_1920x0_80_0_0_6f65a719ee061000fdb01000157fb84f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, срочные новости крыма, новости крыма, новости севастополя, происшествия, мчс севастополя
ЧП в Севастополе: при обрушении строительного крана погиб человек
В Севастополе при обрушении строительного крана один человек погиб и двое пострадали
10:44 15.08.2025 (обновлено: 10:46 15.08.2025)