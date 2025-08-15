Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке ВСУ по Курску возросло до 12 человек - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ по Курску возросло до 12 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Количество пострадавших в результате ночного удара ВСУ по Курску увеличилось до 12, девять из них госпитализированы в областную больницу, трое отправлены на амбулаторное лечение. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.Украинский беспилотник атаковал дом в Курске в ночь на пятницу, начался пожар. В результате ЧП погибла женщина, еще шесть человек получили ранения. Изначально врио губернатора региона сообщал о 10 пострадавших, в том числе одном ребенке. Позже число раненых выросло.Кроме того, в пятницу утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два мирных жителя ранены в результате удара ВСУ беспилотником по центру Белгорода. Кроме того, сегодня ВСУ атаковали беспилотниками Самарскую область, был закрыт аэропорт, ограничена работа мобильного интернета. О разрушениях и пострадавших не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: среди 13 раненых - двое детейКафе и магазины в Белгородской области закрывать не будутНад Азовским морем и девятью регионами России сбили 53 беспилотника
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Количество пострадавших в результате ночного удара ВСУ по Курску увеличилось до 12, девять из них госпитализированы в областную больницу, трое отправлены на амбулаторное лечение. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.
Украинский беспилотник атаковал дом в Курске в ночь на пятницу, начался пожар. В результате ЧП погибла женщина, еще шесть человек получили ранения. Изначально врио губернатора региона сообщал о 10 пострадавших, в том числе одном ребенке. Позже число раненых выросло.
"На данный момент у нас 12 пострадавших. Из них трое амбулаторно, девять находятся в областной больнице. И к сожалению, погибла женщина 45 лет. Всем окажем помощь", - сообщил он журналистам, находясь на месте вражеской атаки.
Кроме того, в пятницу утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два мирных жителя ранены в результате удара ВСУ беспилотником по центру Белгорода. Кроме того, сегодня ВСУ атаковали беспилотниками Самарскую область, был закрыт аэропорт, ограничена работа мобильного интернета. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
