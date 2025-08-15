https://crimea.ria.ru/20250815/chislo-postradavshikh-pri-atake-vsu-po-kursku-vozroslo-do-12-chelovek-1148735519.html
Число пострадавших при атаке ВСУ по Курску возросло до 12 человек
Число пострадавших при атаке ВСУ по Курску возросло до 12 человек - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ по Курску возросло до 12 человек
Количество пострадавших в результате ночного удара ВСУ по Курску увеличилось до 12, девять из них госпитализированы в областную больницу, трое отправлены на... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T10:59
2025-08-15T10:59
2025-08-15T10:53
россия
курск
обстрелы курской области
обстрелы всу
александр хинштейн
происшествия
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Количество пострадавших в результате ночного удара ВСУ по Курску увеличилось до 12, девять из них госпитализированы в областную больницу, трое отправлены на амбулаторное лечение. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.Украинский беспилотник атаковал дом в Курске в ночь на пятницу, начался пожар. В результате ЧП погибла женщина, еще шесть человек получили ранения. Изначально врио губернатора региона сообщал о 10 пострадавших, в том числе одном ребенке. Позже число раненых выросло.Кроме того, в пятницу утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два мирных жителя ранены в результате удара ВСУ беспилотником по центру Белгорода. Кроме того, сегодня ВСУ атаковали беспилотниками Самарскую область, был закрыт аэропорт, ограничена работа мобильного интернета. О разрушениях и пострадавших не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: среди 13 раненых - двое детейКафе и магазины в Белгородской области закрывать не будутНад Азовским морем и девятью регионами России сбили 53 беспилотника
россия
курск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a00146434a24a289c726cb9cdeeb34b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курск, обстрелы курской области, обстрелы всу, александр хинштейн, происшествия, новости сво
Число пострадавших при атаке ВСУ по Курску возросло до 12 человек
Число пострадавших в результате удара ВСУ по Курску возросло до 12 человек