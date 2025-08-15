https://crimea.ria.ru/20250815/chislo-pogibshikh-v-pozhare-na-predpriyatii-v-ryazanskoy-oblasti-vyroslo-1148745610.html

Число погибших в пожаре на предприятии в Рязанской области выросло

Число погибших в пожаре на предприятии в Рязанской области выросло

2025-08-15T14:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре на предприятии в Шиловском районе Рязанской области возросло до четырех человек, сообщает оперштаб региона.Днем в пятницу в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик". Ранее сообщалось о минимум трех погибших.Следственное управление СК по региону возбудило по факту возгорания уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".Сотрудники СК проводят комплекс следственный мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия. В первую очередь внимание обращают на проверку соответствия уровня обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов на предприятии установленным нормам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

