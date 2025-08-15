https://crimea.ria.ru/20250815/chetyre-mirnykh-zhitelya-pogibli-i-48-raneny-za-sutki-v-prigraniche-rf-1148749898.html

Четыре мирных жителя погибли и 48 ранены за сутки в приграничье РФ

15.08.2025

Четыре мирных жителя погибли и 48 ранены за сутки в приграничье РФ

Четыре мирных жителя погибли и 48 получили ранения в течение суток 14 августа в результате ударов ВСУ по прифронтовым территориям России. Об этом сообщил посол... РИА Новости Крым, 15.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя погибли и 48 получили ранения в течение суток 14 августа в результате ударов ВСУ по прифронтовым территориям России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его словам, за прошедшие "предпереговорные" сутки Киев существенно увеличил число обстрелов гражданских объектов. Число "прилетов" по Горловке увеличилось в три раза, по Белгородской области - вдвое. "Преднамеренные удары ВФУ по густонаселенным районам были нанесены в Белгороде, Ростове, Курске", - напомнил Мирошник. Он отметил, что мирные граждане были убиты или ранены в результате атак украинских беспилотников. "Киев всеми силами демонстрирует игнорирование международных гуманитарных норм и готовность идти на любые военные преступления ради срыва переговорного процесса, что является для него абсолютно недоступным и лишь демонстрирует истерию киевского руководства", - подчеркнул Мирошник.В пятницу ВСУ снова обстреляли Белгород, два мирных жителя ранены в результате удара беспилотником по центру города, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось, что вражеский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Курске, погибла женщина. Утром в пятницу ВСУ также атаковали дронами Самарскую область, был закрыт аэропорт, ограничена работа мобильного интернета. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Всего же в ночь на 15 августа дежурные средства ПВО сбили 53 украинских беспилотника над территорией России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

