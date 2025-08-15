https://crimea.ria.ru/20250815/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-pyatnitsu-1148718099.html

Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму сохранится сухая и умеренно-жаркая погода благодаря влиянию юго-восточной периферии Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 14.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и умеренно-жаркая погода благодаря влиянию юго-восточной периферии Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 2-7 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +18...24, днем воздух прогреется до +32 градуса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

