Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится сухая и умеренно-жаркая погода благодаря влиянию юго-восточной периферии Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 14.08.2025
погода в крыму
крымская погода
крым
новости крыма
симферополь
севастополь
евпатория
феодосия
ялта
алушта
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и умеренно-жаркая погода благодаря влиянию юго-восточной периферии Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 2-7 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +18...24, днем воздух прогреется до +32 градуса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
евпатория
феодосия
ялта
алушта
судак
погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, евпатория, феодосия, ялта, алушта, судак
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 15.08.2025
 
© Телеграм-канал Сергея ГанзияКараул-Оба
Караул-Оба
© Телеграм-канал Сергея Ганзия
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и умеренно-жаркая погода благодаря влиянию юго-восточной периферии Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +22; днем +27…32, в горах +20..25", - отметили синоптики.
В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +30...32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 2-7 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +18...24, днем воздух прогреется до +32 градуса.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаКрымНовости КрымаСимферопольСевастопольЕвпаторияФеодосияЯлтаАлуштаСудак
 
