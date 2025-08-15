https://crimea.ria.ru/20250815/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-pyatnitsu-1148718099.html
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится сухая и умеренно-жаркая погода благодаря влиянию юго-восточной периферии Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-15T00:01
2025-08-15T00:01
2025-08-14T17:14
погода в крыму
крымская погода
крым
новости крыма
симферополь
севастополь
евпатория
феодосия
ялта
алушта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148723313_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0b495f4e36758614da607a9d2ee840c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и умеренно-жаркая погода благодаря влиянию юго-восточной периферии Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 2-7 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +18...24, днем воздух прогреется до +32 градуса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
евпатория
феодосия
ялта
алушта
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148723313_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_df798d4c411d0283396ce247b01cac4c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, евпатория, феодосия, ялта, алушта, судак
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и умеренно-жаркая погода благодаря влиянию юго-восточной периферии Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +22; днем +27…32, в горах +20..25", - отметили синоптики.
В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +30...32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 2-7 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +18...24, днем воздух прогреется до +32 градуса.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.