Больше 200 человек эвакуировали из горящего спорткомплекса в Краснодаре
Больше 200 человек эвакуировали из горящего спорткомплекса в Краснодаре
Больше 200 человек эвакуировали из горящего спорткомплекса в Краснодаре
Больше 200 человек эвакуировали из горящего спорткомплекса в Краснодаре
Из-за пожара в спортивном комплексе "Чемпион" в Краснодаре эвакуировали 230 человек, из них 140 детей. По информации краевого главка МЧС России, горела обшивка...
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Из-за пожара в спортивном комплексе "Чемпион" в Краснодаре эвакуировали 230 человек, из них 140 детей. По информации краевого главка МЧС России, горела обшивка стены спорткомплекса на площади 10 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости.К ликвидации пожара привлекались 39 человек личного состава и 15 единиц техники, уточнили спасатели. По факту инцидента проводится проверка сотрудниками дознания.Также в пятницу днем стало известно, что в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Число погибших возросло до пяти, пострадали более 100 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае виден столб дыма: что известно Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дронаНа пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 24
Больше 200 человек эвакуировали из горящего спорткомплекса в Краснодаре

В Краснодаре из горящего спортивного комплекса эвакуировали 230 человек

18:20 15.08.2025
 
Пожар
Пожар
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Из-за пожара в спортивном комплексе "Чемпион" в Краснодаре эвакуировали 230 человек, из них 140 детей. По информации краевого главка МЧС России, горела обшивка стены спорткомплекса на площади 10 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости.
"Установлено возгорание обшивки стены на площади 10 квадратных метров. Ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС России. Эвакуированы 230 человек, из них 140 детей. Пострадавших нет", – сказано в сообщении.
К ликвидации пожара привлекались 39 человек личного состава и 15 единиц техники, уточнили спасатели. По факту инцидента проводится проверка сотрудниками дознания.
Также в пятницу днем стало известно, что в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Число погибших возросло до пяти, пострадали более 100 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Бахчисарае виден столб дыма: что известно
Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона
На пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 24
 
