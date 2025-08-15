https://crimea.ria.ru/20250815/bolshe-200-chelovek-evakuirovali-iz-goryaschego-sportkompleksa-v-krasnodare-1148751813.html
Больше 200 человек эвакуировали из горящего спорткомплекса в Краснодаре
Больше 200 человек эвакуировали из горящего спорткомплекса в Краснодаре - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Больше 200 человек эвакуировали из горящего спорткомплекса в Краснодаре
Из-за пожара в спортивном комплексе "Чемпион" в Краснодаре эвакуировали 230 человек, из них 140 детей. По информации краевого главка МЧС России, горела обшивка... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T18:20
2025-08-15T18:20
2025-08-15T18:20
краснодар
мчс краснодарского края
краснодарский край
пожар
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145821517_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_dd88f16e816d56217c382cf51f8a3139.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Из-за пожара в спортивном комплексе "Чемпион" в Краснодаре эвакуировали 230 человек, из них 140 детей. По информации краевого главка МЧС России, горела обшивка стены спорткомплекса на площади 10 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости.К ликвидации пожара привлекались 39 человек личного состава и 15 единиц техники, уточнили спасатели. По факту инцидента проводится проверка сотрудниками дознания.Также в пятницу днем стало известно, что в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Число погибших возросло до пяти, пострадали более 100 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае виден столб дыма: что известно Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дронаНа пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 24
краснодар
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145821517_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0aef45db638f9a346e2beb36b30530cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, мчс краснодарского края, краснодарский край, пожар, происшествия, новости
Больше 200 человек эвакуировали из горящего спорткомплекса в Краснодаре
В Краснодаре из горящего спортивного комплекса эвакуировали 230 человек