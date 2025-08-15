https://crimea.ria.ru/20250815/armiya-rossii-osvobodila-aleksandrograd-v-donetskoy-narodnoy-respublike-1148743734.html

Армия России освободила Александроград в ДНР

Поздразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александроград в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Поздразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александроград в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Накануне российские войска решительными действиями освободили Щербиновку и Искру в ДНР, уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и три орудия полевой артиллерии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

