Армия России освободила Александроград в ДНР - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Армия России освободила Александроград в ДНР
Поздразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александроград в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Поздразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александроград в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Накануне российские войска решительными действиями освободили Щербиновку и Искру в ДНР, уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и три орудия полевой артиллерии.
Армия России освободила Александроград в Донецкой Народной Республике – Минобороны

13:18 15.08.2025 (обновлено: 13:20 15.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Поздразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александроград в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Александроград Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Накануне российские войска решительными действиями освободили Щербиновку и Искру в ДНР, уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и три орудия полевой артиллерии.
