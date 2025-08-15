https://crimea.ria.ru/20250815/armiya-rossii-osvobodila-aleksandrograd-v-donetskoy-narodnoy-respublike-1148743734.html
Армия России освободила Александроград в ДНР
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142646671_0:334:3046:2048_1920x0_80_0_0_ee8126cfb80f7e8618b9a19f85926f61.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Поздразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александроград в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Накануне российские войска решительными действиями освободили Щербиновку и Искру в ДНР, уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и три орудия полевой артиллерии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:18 15.08.2025 (обновлено: 13:20 15.08.2025)