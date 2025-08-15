Рейтинг@Mail.ru
Над Азовским морем и девятью регионами России сбили 53 беспилотника - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Над Азовским морем и девятью регионами России сбили 53 беспилотника
Над Азовским морем и девятью регионами России сбили 53 беспилотника - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Над Азовским морем и девятью регионами России сбили 53 беспилотника
Дежурные средства ПВО сбили 53 украинских беспилотника над акваторией Азовского моря и девятью российскими регионами. Об этом в пятницу утром сообщили в... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T07:20
2025-08-15T07:31
атаки всу
новости сво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
пво
безопасность
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО сбили 53 украинских беспилотника над акваторией Азовского моря и девятью российскими регионами. Об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны РФ. Больше всего беспилотников было уничтожено над территорией Курской области - 13, 11 дронов сбили над территорией Ростовской области, семь над Самарской областью, шесть - над Белгородской, пять - Орловской, по четыре БПЛА уничтожено над Брянской и Воронежской областями, а также по одному - над Саратовской областью, Республикой Калмыкией и акваторией Азовского моря, перечислили в оборонном ведомстве.В ночь на 14 августа силы ПВО России уничтожили 44 украинских беспилотника, из которых большая часть - над акваторией Черного моря и Крымским полуостровом.Накануне в Федеральной службе безопасности России сообщили, что на Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь российской территории.
атаки всу, новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, новости
Над Азовским морем и девятью регионами России сбили 53 беспилотника

53 украинских беспилотника сбили над Азовским морем и девятью регионами РФ

07:20 15.08.2025 (обновлено: 07:31 15.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО сбили 53 украинских беспилотника над акваторией Азовского моря и девятью российскими регионами. Об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Больше всего беспилотников было уничтожено над территорией Курской области - 13, 11 дронов сбили над территорией Ростовской области, семь над Самарской областью, шесть - над Белгородской, пять - Орловской, по четыре БПЛА уничтожено над Брянской и Воронежской областями, а также по одному - над Саратовской областью, Республикой Калмыкией и акваторией Азовского моря, перечислили в оборонном ведомстве.
В ночь на 14 августа силы ПВО России уничтожили 44 украинских беспилотника, из которых большая часть - над акваторией Черного моря и Крымским полуостровом.
Накануне в Федеральной службе безопасности России сообщили, что на Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь российской территории.
Атаки ВСУНовости СВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОБезопасностьНовости
 
