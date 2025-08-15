https://crimea.ria.ru/20250815/53-ukrainskikh-bespilotnika-sbili-nad-azovskim-morem-i-regionami-rf-1148730423.html

Над Азовским морем и девятью регионами России сбили 53 беспилотника

Над Азовским морем и девятью регионами России сбили 53 беспилотника - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Над Азовским морем и девятью регионами России сбили 53 беспилотника

Дежурные средства ПВО сбили 53 украинских беспилотника над акваторией Азовского моря и девятью российскими регионами. Об этом в пятницу утром сообщили в... РИА Новости Крым, 15.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО сбили 53 украинских беспилотника над акваторией Азовского моря и девятью российскими регионами. Об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны РФ. Больше всего беспилотников было уничтожено над территорией Курской области - 13, 11 дронов сбили над территорией Ростовской области, семь над Самарской областью, шесть - над Белгородской, пять - Орловской, по четыре БПЛА уничтожено над Брянской и Воронежской областями, а также по одному - над Саратовской областью, Республикой Калмыкией и акваторией Азовского моря, перечислили в оборонном ведомстве.В ночь на 14 августа силы ПВО России уничтожили 44 украинских беспилотника, из которых большая часть - над акваторией Черного моря и Крымским полуостровом.Накануне в Федеральной службе безопасности России сообщили, что на Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь российской территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснил необходимость отключения мобильного интернета в КрымуВойска России нанесли удар по центру подготовки ВСУВ Севастополе отключения мобильного интернета станут длительнее

Новости

