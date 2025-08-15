https://crimea.ria.ru/20250815/5-chelovek-pogibli-i-bolee-100-raneny-v-rezultate-chp-v-ryazanskoy-oblasti--1148748362.html

5 человек погибли и более 100 ранены в результате ЧП в Рязанской области

5 человек погибли и более 100 ранены в результате ЧП в Рязанской области - РИА Новости Крым, 15.08.2025

5 человек погибли и более 100 ранены в результате ЧП в Рязанской области

Число погибших при пожаре на предприятии в Шиловском районе Рязанской области возросло до пяти, пострадали более 100 человек. Об этом сообщил губернатор Павел... РИА Новости Крым, 15.08.2025

2025-08-15T15:40

2025-08-15T15:40

2025-08-15T15:40

рязанская область

происшествия

пожар

новости

павел малков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148748250_0:73:1020:647_1920x0_80_0_0_ef2b71d813fe3f6f3f3b2878549dce04.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре на предприятии в Шиловском районе Рязанской области возросло до пяти, пострадали более 100 человек. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.Днем в пятницу в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик". Ранее сообщалось о минимум трех погибших, затем их количество возросло до четырех.Губернатор находится на месте происшествия. Он заслушал доклады о текущей ситуации и поручил главе муниципалитета ввести ЧС муниципального уровня.Создан штаб по ликвидации ЧС, работают все ведомства и оперативные службы, добавил руководитель региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

рязанская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязанская область, происшествия, пожар, новости, павел малков