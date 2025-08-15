https://crimea.ria.ru/20250815/5-chelovek-pogibli-i-bolee-100-raneny-v-rezultate-chp-v-ryazanskoy-oblasti--1148748362.html
5 человек погибли и более 100 ранены в результате ЧП в Рязанской области
5 человек погибли и более 100 ранены в результате ЧП в Рязанской области - РИА Новости Крым, 15.08.2025
5 человек погибли и более 100 ранены в результате ЧП в Рязанской области
Число погибших при пожаре на предприятии в Шиловском районе Рязанской области возросло до пяти, пострадали более 100 человек. Об этом сообщил губернатор Павел... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T15:40
2025-08-15T15:40
2025-08-15T15:40
рязанская область
происшествия
пожар
новости
павел малков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148748250_0:73:1020:647_1920x0_80_0_0_ef2b71d813fe3f6f3f3b2878549dce04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре на предприятии в Шиловском районе Рязанской области возросло до пяти, пострадали более 100 человек. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.Днем в пятницу в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик". Ранее сообщалось о минимум трех погибших, затем их количество возросло до четырех.Губернатор находится на месте происшествия. Он заслушал доклады о текущей ситуации и поручил главе муниципалитета ввести ЧС муниципального уровня.Создан штаб по ликвидации ЧС, работают все ведомства и оперативные службы, добавил руководитель региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
рязанская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148748250_32:0:989:718_1920x0_80_0_0_108866703700ff18ce00c9f789b51368.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, происшествия, пожар, новости, павел малков
5 человек погибли и более 100 ранены в результате ЧП в Рязанской области
Число погибших в результате пожара на предприятии под Рязанью возросло до пяти человек