ВТБ предупредит клиентов при атаке мошенников

ВТБ предупредит клиентов при атаке мошенников - РИА Новости Крым, 14.08.2025

ВТБ предупредит клиентов при атаке мошенников

2025-08-14T19:58

2025-08-14T19:58

2025-08-14T19:59

втб

новости

мошенничество

безопасность

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478039_0:0:1137:640_1920x0_80_0_0_20db4b152ad1f6ef1e207a7e2f0a33d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Банк ВТБ (ПАО) расширяет систему оповещений о мошенничестве, теперь пользователи получат СМС и push-уведомления (всплывающие уведомления), если они заходят в "ВТБ Онлайн" (18+) во время звонка от злоумышленников, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.В сообщении банк предупредит о том, что на проводе может быть мошенник, и порекомендует положить трубку. Нововведение поможет пользователям распознать угрозу и защитить свои средства.Благодаря системе пользователь сможет обнаружить программы удаленного доступа к смартфону, которые могут маскироваться под официальные приложения банков, операторов связи и служб доставки. Они используются мошенниками для получения кодов доступа к онлайн-банку и кражи средств клиентов. В таких случаях банк рекомендует проверить все приложения, установленные за последние несколько дней.ВТБ активно внедряет различные технологические инструменты для защиты от телефонных мошенников. При подозрении на мошенническую операцию клиенты могут подтвердить транзакцию через NFC (связь ближнего действия) (приложив банковскую карту к смартфону) или с помощью биометрии. Ранее ВТБ запустил сервис (0+) по проверке устройств, на которых открыт онлайн-банк, и сделал функцию немедленного сброса сессий.Эти и другие инструменты доступны в разделе "Безопасность" приложения "ВТБ Онлайн".Реклама, БАНК ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneTSTXSDj1RСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

