https://crimea.ria.ru/20250814/vtb-predupredit-klientov-pri-atake-moshennikov-1148726779.html
ВТБ предупредит клиентов при атаке мошенников
ВТБ предупредит клиентов при атаке мошенников - РИА Новости Крым, 14.08.2025
ВТБ предупредит клиентов при атаке мошенников
Банк ВТБ (ПАО) расширяет систему оповещений о мошенничестве, теперь пользователи получат СМС и push-уведомления (всплывающие уведомления), если они заходят в... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T19:58
2025-08-14T19:58
2025-08-14T19:59
втб
новости
мошенничество
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478039_0:0:1137:640_1920x0_80_0_0_20db4b152ad1f6ef1e207a7e2f0a33d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Банк ВТБ (ПАО) расширяет систему оповещений о мошенничестве, теперь пользователи получат СМС и push-уведомления (всплывающие уведомления), если они заходят в "ВТБ Онлайн" (18+) во время звонка от злоумышленников, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.В сообщении банк предупредит о том, что на проводе может быть мошенник, и порекомендует положить трубку. Нововведение поможет пользователям распознать угрозу и защитить свои средства.Благодаря системе пользователь сможет обнаружить программы удаленного доступа к смартфону, которые могут маскироваться под официальные приложения банков, операторов связи и служб доставки. Они используются мошенниками для получения кодов доступа к онлайн-банку и кражи средств клиентов. В таких случаях банк рекомендует проверить все приложения, установленные за последние несколько дней.ВТБ активно внедряет различные технологические инструменты для защиты от телефонных мошенников. При подозрении на мошенническую операцию клиенты могут подтвердить транзакцию через NFC (связь ближнего действия) (приложив банковскую карту к смартфону) или с помощью биометрии. Ранее ВТБ запустил сервис (0+) по проверке устройств, на которых открыт онлайн-банк, и сделал функцию немедленного сброса сессий.Эти и другие инструменты доступны в разделе "Безопасность" приложения "ВТБ Онлайн".Реклама, БАНК ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneTSTXSDj1RСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478039_17:0:1120:827_1920x0_80_0_0_922558d756b1c38a7d7029a25b54dc34.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, новости, мошенничество, безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Банк ВТБ (ПАО) расширяет систему оповещений о мошенничестве, теперь пользователи получат СМС и push-уведомления (всплывающие уведомления), если они заходят в "ВТБ Онлайн" (18+) во время звонка от злоумышленников, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
В сообщении банк предупредит о том, что на проводе может быть мошенник, и порекомендует положить трубку. Нововведение поможет пользователям распознать угрозу и защитить свои средства.
Благодаря системе пользователь сможет обнаружить программы удаленного доступа к смартфону, которые могут маскироваться под официальные приложения банков, операторов связи и служб доставки. Они используются мошенниками для получения кодов доступа к онлайн-банку и кражи средств клиентов. В таких случаях банк рекомендует проверить все приложения, установленные за последние несколько дней.
ВТБ активно внедряет различные технологические инструменты для защиты от телефонных мошенников. При подозрении на мошенническую операцию клиенты могут подтвердить транзакцию через NFC (связь ближнего действия) (приложив банковскую карту к смартфону) или с помощью биометрии. Ранее ВТБ запустил сервис (0+) по проверке устройств, на которых открыт онлайн-банк, и сделал функцию немедленного сброса сессий.
Эти и другие инструменты доступны в разделе "Безопасность
" приложения "ВТБ Онлайн".
Реклама, БАНК ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneTSTXSDj1R
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.