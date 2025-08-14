В Ялте появится три десятка новых детских и спортивных площадок

https://crimea.ria.ru/20250814/v-yalte-poyavitsya-tri-desyatka-novykh-detskikh-i-sportivnykh-ploschadok-1148718865.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Ялте за этот год планируется обустроить почти три десятка детских, спортивных и комбинированных пространств. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.По информации Павленко, 11 детских площадок выполняются за внебюджетные средства, три уже открыты, еще одна – почти готова.Также 15 детских площадок в городе делают за бюджетные средства. Самые интересные и насыщенные – в Ялте на улице Халтурина, здесь не только тренажеры и воркаут, но и шахматы, в Массандре на улице Стахановской, где детская площадка совмещена с тренажерами, в Гурзуфе, в Отрадном и в Симеизе - будут детские и спортивные площадки. Остальные 11 – детские, перечислила Павленко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что не менее 3,5 тысяч придомовых территорий благоустроят в Крыму за три года в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандартКогда закончат благоустройство парков СимферополяДля Симеиза и Гурзуфа разработают свои дизайн-коды

