В Ялте появится три десятка новых детских и спортивных площадок - РИА Новости Крым, 14.08.2025
В Ялте появится три десятка новых детских и спортивных площадок
В Ялте появится три десятка новых детских и спортивных площадок - РИА Новости Крым, 14.08.2025
В Ялте появится три десятка новых детских и спортивных площадок
В Ялте за этот год планируется обустроить почти три десятка детских, спортивных и комбинированных пространств. Об этом сообщила глава администрации города Янина
2025-08-14T22:10
2025-08-14T21:52
новости
ялта
янина павленко
городская среда
дети
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148718388_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c02ad633e7c677266295fec0b12ee46c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Ялте за этот год планируется обустроить почти три десятка детских, спортивных и комбинированных пространств. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.По информации Павленко, 11 детских площадок выполняются за внебюджетные средства, три уже открыты, еще одна – почти готова.Также 15 детских площадок в городе делают за бюджетные средства. Самые интересные и насыщенные – в Ялте на улице Халтурина, здесь не только тренажеры и воркаут, но и шахматы, в Массандре на улице Стахановской, где детская площадка совмещена с тренажерами, в Гурзуфе, в Отрадном и в Симеизе - будут детские и спортивные площадки. Остальные 11 – детские, перечислила Павленко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что не менее 3,5 тысяч придомовых территорий благоустроят в Крыму за три года в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".
ялта
крым
новости, ялта, янина павленко, городская среда, дети, крым, новости крыма
В Ялте появится три десятка новых детских и спортивных площадок

В Ялте за 2025 год планируется обустроить почти три десятка детских и спортивных площадок

22:10 14.08.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоДетская площадка
Детская площадка
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Ялте за этот год планируется обустроить почти три десятка детских, спортивных и комбинированных пространств. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Сегодня – о детских, спортивных и комбинированных площадках. На этот год запланировали обустроить почти три десятка пространств", - написала она в своем Telegram-канале.
По информации Павленко, 11 детских площадок выполняются за внебюджетные средства, три уже открыты, еще одна – почти готова.
Также 15 детских площадок в городе делают за бюджетные средства. Самые интересные и насыщенные – в Ялте на улице Халтурина, здесь не только тренажеры и воркаут, но и шахматы, в Массандре на улице Стахановской, где детская площадка совмещена с тренажерами, в Гурзуфе, в Отрадном и в Симеизе - будут детские и спортивные площадки. Остальные 11 – детские, перечислила Павленко.
"Напомню, что старое, но исправное оборудование либо оставляем, либо используем для оснащения других площадок", - уточнила руководитель.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что не менее 3,5 тысяч придомовых территорий благоустроят в Крыму за три года в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт
Когда закончат благоустройство парков Симферополя
Для Симеиза и Гурзуфа разработают свои дизайн-коды
 
Новости Ялта Янина Павленко Городская среда дети Крым Новости Крыма
 
