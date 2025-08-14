В Крыму запустят волюметрическую станцию по прогнозу опасности аллергикам

https://crimea.ria.ru/20250814/v-krymu-zapustyat-volyumetricheskuyu-stantsiyu-po-prognozu-opasnosti-allergikam-1148725447.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Ялте запустят первую в Крыму волюметрическую станцию, которая позволит прогнозировать опасные для аллергиков периоды, сообщает глава города Янина Павленко.По ее словам, оборудование позволит определять наличие и активность в воздухе региона спор грибов и различных растений, вызывающих у людей аллергические реакции. Благодаря этому можно будет вовремя начинать и корректировать антигистаминную терапию.Она также заявила, что в Ялте совместно с Казахстаном был разработан БАД для профилактики аллергии на пыльцу кипариса. Он изготовлен из пыльцы аризонского и вечнозеленого кипариса, собранной в парках ЮБК. Кроме того, для диагностики аллергии применяется тест-система на основе пыльцы крымских растений – сосны, кедра и кипариса."В планах – организация единой общероссийской сети мониторинга пыльцы растений и спор грибов в воздухе. Ялтинский Институт имени И. М. Сеченова должен стать ее частью", – добавила глава города.Ранее врач-аллерголог, иммунолог Людмила Знаменская рассказала, что симптомы аллергии схожи с проявлениями простуды и ОРВИ. Однако, когда из года в год насморк, чихание и заложенность носа появляются и исчезают примерно в одно и то же время, это повод пойти к врачу-аллергологу и обследоваться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аллергия на солнце: как распознатьТемпература моря в Крыму бьет рекорды: в чем рискКакие инфекции туристы чаще всего привозят из-за границы

