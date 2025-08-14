Рейтинг@Mail.ru
В Крыму запустят волюметрическую станцию по прогнозу опасности аллергикам - РИА Новости Крым, 14.08.2025
В Крыму запустят волюметрическую станцию по прогнозу опасности аллергикам
В Крыму запустят волюметрическую станцию по прогнозу опасности аллергикам - РИА Новости Крым, 14.08.2025
В Крыму запустят волюметрическую станцию по прогнозу опасности аллергикам
В Ялте запустят первую в Крыму волюметрическую станцию, которая позволит прогнозировать опасные для аллергиков периоды, сообщает глава города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T17:56
2025-08-14T17:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Ялте запустят первую в Крыму волюметрическую станцию, которая позволит прогнозировать опасные для аллергиков периоды, сообщает глава города Янина Павленко.По ее словам, оборудование позволит определять наличие и активность в воздухе региона спор грибов и различных растений, вызывающих у людей аллергические реакции. Благодаря этому можно будет вовремя начинать и корректировать антигистаминную терапию.Она также заявила, что в Ялте совместно с Казахстаном был разработан БАД для профилактики аллергии на пыльцу кипариса. Он изготовлен из пыльцы аризонского и вечнозеленого кипариса, собранной в парках ЮБК. Кроме того, для диагностики аллергии применяется тест-система на основе пыльцы крымских растений – сосны, кедра и кипариса."В планах – организация единой общероссийской сети мониторинга пыльцы растений и спор грибов в воздухе. Ялтинский Институт имени И. М. Сеченова должен стать ее частью", – добавила глава города.Ранее врач-аллерголог, иммунолог Людмила Знаменская рассказала, что симптомы аллергии схожи с проявлениями простуды и ОРВИ. Однако, когда из года в год насморк, чихание и заложенность носа появляются и исчезают примерно в одно и то же время, это повод пойти к врачу-аллергологу и обследоваться.
В Крыму запустят волюметрическую станцию по прогнозу опасности аллергикам

В Крыму запустят волюметрическую станцию для определения активности аллергенов в воздухе

17:56 14.08.2025
 
В Крыму запустят волюметрическую станцию для определения активности аллергенов в воздухе
В Крыму запустят волюметрическую станцию для определения активности аллергенов в воздухе
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Ялте запустят первую в Крыму волюметрическую станцию, которая позволит прогнозировать опасные для аллергиков периоды, сообщает глава города Янина Павленко.
По ее словам, оборудование позволит определять наличие и активность в воздухе региона спор грибов и различных растений, вызывающих у людей аллергические реакции. Благодаря этому можно будет вовремя начинать и корректировать антигистаминную терапию.
"Волюметрическую станцию установят уже в сентябре этого года на крыше корпуса клиники Пирогова Института имени Сеченова. Закупка станции проведена за счет бюджетных средств, выделенных Минздравом РК", – рассказала Павленко.
Она также заявила, что в Ялте совместно с Казахстаном был разработан БАД для профилактики аллергии на пыльцу кипариса. Он изготовлен из пыльцы аризонского и вечнозеленого кипариса, собранной в парках ЮБК. Кроме того, для диагностики аллергии применяется тест-система на основе пыльцы крымских растений – сосны, кедра и кипариса.
"В планах – организация единой общероссийской сети мониторинга пыльцы растений и спор грибов в воздухе. Ялтинский Институт имени И. М. Сеченова должен стать ее частью", – добавила глава города.
Ранее врач-аллерголог, иммунолог Людмила Знаменская рассказала, что симптомы аллергии схожи с проявлениями простуды и ОРВИ. Однако, когда из года в год насморк, чихание и заложенность носа появляются и исчезают примерно в одно и то же время, это повод пойти к врачу-аллергологу и обследоваться.
