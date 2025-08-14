https://crimea.ria.ru/20250814/v-krymu-smogut-provodit-bolshe-sotni-operatsiy-na-rabotayuschem-serdtse-v-god-1148723746.html

В Крыму смогут проводить больше сотни операций на работающем сердце в год

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Крыму смогут проводить больше сотни малоинвазивных и высокотехнологичных операций на работающем сердце в год. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава РК Сергей Аксенов.По его словам, это стало возможным благодаря приобретению уникального оборудования: комплекс для проведения электрофизиологических исследований и хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Их стоимость составила больше 100 млн рублей.Он также добавил, что для работы на новом оборудовании нужны высококлассные специалисты. Их подготовкой сейчас занимаются на базе медучреждения, куда доставлено оборудование – в Республиканской клинической больнице имени Семашко. Руководят процессом коллеги из федерального центра, позже крымские врачи отправятся в Москву и Санкт-Петербург для освоения новых методов диагностики и лечения.Аксенов отметил, что первые операции на новом оборудовании уже успешно проведены.Ранее сообщалось, что более 7600 крымчан, в том числе почти 800 детей, получили высокотехнологичную медпомощь за первое полугодие текущего года. Чаще всего на высокотехнологичное лечение направлялись пациенты по нескольким направлениям. Это травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, офтальмология, нейрохирургия.

