Рейтинг@Mail.ru
В Крыму смогут проводить больше сотни операций на работающем сердце в год - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250814/v-krymu-smogut-provodit-bolshe-sotni-operatsiy-na-rabotayuschem-serdtse-v-god-1148723746.html
В Крыму смогут проводить больше сотни операций на работающем сердце в год
В Крыму смогут проводить больше сотни операций на работающем сердце в год - РИА Новости Крым, 14.08.2025
В Крыму смогут проводить больше сотни операций на работающем сердце в год
В Крыму смогут проводить больше сотни малоинвазивных и высокотехнологичных операций на работающем сердце в год. Об этом в своем официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T16:23
2025-08-14T16:26
сергей аксенов
минздрав крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
новости крыма
ркб им. н. а. семашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148722661_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4924a108d5df644cf4b8a5ab834c0cd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Крыму смогут проводить больше сотни малоинвазивных и высокотехнологичных операций на работающем сердце в год. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава РК Сергей Аксенов.По его словам, это стало возможным благодаря приобретению уникального оборудования: комплекс для проведения электрофизиологических исследований и хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Их стоимость составила больше 100 млн рублей.Он также добавил, что для работы на новом оборудовании нужны высококлассные специалисты. Их подготовкой сейчас занимаются на базе медучреждения, куда доставлено оборудование – в Республиканской клинической больнице имени Семашко. Руководят процессом коллеги из федерального центра, позже крымские врачи отправятся в Москву и Санкт-Петербург для освоения новых методов диагностики и лечения.Аксенов отметил, что первые операции на новом оборудовании уже успешно проведены.Ранее сообщалось, что более 7600 крымчан, в том числе почти 800 детей, получили высокотехнологичную медпомощь за первое полугодие текущего года. Чаще всего на высокотехнологичное лечение направлялись пациенты по нескольким направлениям. Это травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, офтальмология, нейрохирургия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансераВ селе Мирное под Симферополем к осени появится амбулаторияВ Крыму провели уникальную операцию по спасению жизни роженицы и ребенка
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148722661_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_424c78d1f0daa44a6afdfcc8abac7fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, новости крыма, ркб им. н. а. семашко
В Крыму смогут проводить больше сотни операций на работающем сердце в год

В Крыму приобрели уникальное оборудования для лечения сердечных заболеваний - Аксенов

16:23 14.08.2025 (обновлено: 16:26 14.08.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко приобретено уникальное оборудование
В Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко приобретено уникальное оборудование
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Крыму смогут проводить больше сотни малоинвазивных и высокотехнологичных операций на работающем сердце в год. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава РК Сергей Аксенов.
По его словам, это стало возможным благодаря приобретению уникального оборудования: комплекс для проведения электрофизиологических исследований и хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Их стоимость составила больше 100 млн рублей.
"Теперь крымские врачи смогут проводить высокоточную диагностику различных видов аритмии. Диагностические вмешательства, выполняемые с помощью закупленного комплекса, относятся к высокотехнологичным видам медицинской помощи", – уточнил Аксенов.
Он также добавил, что для работы на новом оборудовании нужны высококлассные специалисты. Их подготовкой сейчас занимаются на базе медучреждения, куда доставлено оборудование – в Республиканской клинической больнице имени Семашко. Руководят процессом коллеги из федерального центра, позже крымские врачи отправятся в Москву и Санкт-Петербург для освоения новых методов диагностики и лечения.
Аксенов отметил, что первые операции на новом оборудовании уже успешно проведены.
Ранее сообщалось, что более 7600 крымчан, в том числе почти 800 детей, получили высокотехнологичную медпомощь за первое полугодие текущего года. Чаще всего на высокотехнологичное лечение направлялись пациенты по нескольким направлениям. Это травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, офтальмология, нейрохирургия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансера
В селе Мирное под Симферополем к осени появится амбулатория
В Крыму провели уникальную операцию по спасению жизни роженицы и ребенка
 
Сергей АксеновМинздрав КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКрымНовости КрымаРКБ им. Н. А. Семашко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:23В Крыму смогут проводить больше сотни операций на работающем сердце в год
15:4239 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в Египте
15:16Двое из тысячи: Мединский сделал заявление об обмене пленными с Украиной
15:05Крымский мост сейчас: время ожидания со стороны Керчи больше трех часов
14:57Блогера Варламова* заочно осудили на 8 лет за фейки об армии России
14:26Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины
14:14Еще два фрегата-носителя "Калибров" заложат для флота России в 2026 году
14:02Путин провел совещание перед встречей с Трампом на Аляске
13:28Армия России идет вперед: за сутки боев ВСУ потеряли 1315 боевиков
13:21В Крыму рассказали о преимуществах электробуса на дорогах Симферополя
13:15На Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов власти
13:06Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: среди 13 раненых - двое детей
12:45Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму
12:33Армия России освободила населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР
12:25Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будут
12:14Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности
11:30Обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома и авто в Славянске-на-Кубани
11:17ВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской области
11:08Число раненных при ударе ВСУ по многоэтажкам в Ростове выросло до 13
10:56Госучреждения Белгородской области переведены на дистант из-за атак ВСУ
Лента новостейМолния