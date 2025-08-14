https://crimea.ria.ru/20250814/v-krymu-smogut-provodit-bolshe-sotni-operatsiy-na-rabotayuschem-serdtse-v-god-1148723746.html
В Крыму смогут проводить больше сотни операций на работающем сердце в год
В Крыму смогут проводить больше сотни операций на работающем сердце в год - РИА Новости Крым, 14.08.2025
В Крыму смогут проводить больше сотни операций на работающем сердце в год
В Крыму смогут проводить больше сотни малоинвазивных и высокотехнологичных операций на работающем сердце в год. Об этом в своем официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T16:23
2025-08-14T16:23
2025-08-14T16:26
сергей аксенов
минздрав крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
новости крыма
ркб им. н. а. семашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148722661_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4924a108d5df644cf4b8a5ab834c0cd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Крыму смогут проводить больше сотни малоинвазивных и высокотехнологичных операций на работающем сердце в год. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава РК Сергей Аксенов.По его словам, это стало возможным благодаря приобретению уникального оборудования: комплекс для проведения электрофизиологических исследований и хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Их стоимость составила больше 100 млн рублей.Он также добавил, что для работы на новом оборудовании нужны высококлассные специалисты. Их подготовкой сейчас занимаются на базе медучреждения, куда доставлено оборудование – в Республиканской клинической больнице имени Семашко. Руководят процессом коллеги из федерального центра, позже крымские врачи отправятся в Москву и Санкт-Петербург для освоения новых методов диагностики и лечения.Аксенов отметил, что первые операции на новом оборудовании уже успешно проведены.Ранее сообщалось, что более 7600 крымчан, в том числе почти 800 детей, получили высокотехнологичную медпомощь за первое полугодие текущего года. Чаще всего на высокотехнологичное лечение направлялись пациенты по нескольким направлениям. Это травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, офтальмология, нейрохирургия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансераВ селе Мирное под Симферополем к осени появится амбулаторияВ Крыму провели уникальную операцию по спасению жизни роженицы и ребенка
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148722661_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_424c78d1f0daa44a6afdfcc8abac7fed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, новости крыма, ркб им. н. а. семашко
В Крыму смогут проводить больше сотни операций на работающем сердце в год
В Крыму приобрели уникальное оборудования для лечения сердечных заболеваний - Аксенов
16:23 14.08.2025 (обновлено: 16:26 14.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Крыму смогут проводить больше сотни малоинвазивных и высокотехнологичных операций на работающем сердце в год. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава РК Сергей Аксенов.
По его словам, это стало возможным благодаря приобретению уникального оборудования: комплекс для проведения электрофизиологических исследований и хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Их стоимость составила больше 100 млн рублей.
"Теперь крымские врачи смогут проводить высокоточную диагностику различных видов аритмии. Диагностические вмешательства, выполняемые с помощью закупленного комплекса, относятся к высокотехнологичным видам медицинской помощи", – уточнил Аксенов.
Он также добавил, что для работы на новом оборудовании нужны высококлассные специалисты. Их подготовкой сейчас занимаются на базе медучреждения, куда доставлено оборудование – в Республиканской клинической больнице имени Семашко. Руководят процессом коллеги из федерального центра, позже крымские врачи отправятся в Москву и Санкт-Петербург для освоения новых методов диагностики и лечения.
Аксенов отметил, что первые операции на новом оборудовании уже успешно проведены.
Ранее сообщалось
, что более 7600 крымчан, в том числе почти 800 детей, получили высокотехнологичную медпомощь за первое полугодие текущего года. Чаще всего на высокотехнологичное лечение направлялись пациенты по нескольким направлениям. Это травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, офтальмология, нейрохирургия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: