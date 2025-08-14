В Крыму рассказали о преимуществах электробуса на дорогах Симферополя

https://crimea.ria.ru/20250814/v-krymu-rasskazali-o-preimuschestvakh-elektrobusa-na-dorogakh-simferopolya-1148716324.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Новый электробус от "КамАЗ", тестирование которого началось в Симферополе, отличается экологичностью и более высоким уровнем комфорта по сравнению с обычными автобусами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый замминистра транспорта Крыма Арсений Козловский.В Симферополе началась тестовая эксплуатация современного отечественного электробуса. Он работает на автобусном маршруте №4 "Неаполь Скифский – ул. Маршала Жукова (верхнее плато)".Также электробус оснащен USB-портами для зарядки устройств, системой видеонаблюдения, обладает бесшумным ходом и плавным движением. Как отметили в администрации крымской столицы, запас хода транспортного средства составляет до 240 км на одном заряде, вместимость – до 70 человек, включая сидячие и стоячие места.Как рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий, на четыре рейса, выполненных по маршруту №4, электробус затратил 20% запаса хода, что в целом удовлетворяет потребности по данному маршруту.Тестирование транспортного средства продлится до конца августа. По его итогам будет принято решение о дальнейшем использовании электробусов на городских маршрутах.

