В Крыму рассказали о преимуществах электробуса на дорогах Симферополя

2025-08-14T13:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Новый электробус от "КамАЗ", тестирование которого началось в Симферополе, отличается экологичностью и более высоким уровнем комфорта по сравнению с обычными автобусами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый замминистра транспорта Крыма Арсений Козловский.В Симферополе началась тестовая эксплуатация современного отечественного электробуса. Он работает на автобусном маршруте №4 "Неаполь Скифский – ул. Маршала Жукова (верхнее плато)".Также электробус оснащен USB-портами для зарядки устройств, системой видеонаблюдения, обладает бесшумным ходом и плавным движением. Как отметили в администрации крымской столицы, запас хода транспортного средства составляет до 240 км на одном заряде, вместимость – до 70 человек, включая сидячие и стоячие места.Как рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий, на четыре рейса, выполненных по маршруту №4, электробус затратил 20% запаса хода, что в целом удовлетворяет потребности по данному маршруту.Тестирование транспортного средства продлится до конца августа. По его итогам будет принято решение о дальнейшем использовании электробусов на городских маршрутах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:21 14.08.2025 (обновлено: 13:43 14.08.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым.
Новый электробус от "КамАЗ", тестирование которого началось в Симферополе, отличается экологичностью и более высоким уровнем комфорта по сравнению с обычными автобусами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал первый замминистра транспорта Крыма Арсений Козловский.
В Симферополе началась тестовая эксплуатация современного отечественного электробуса. Он работает на автобусном маршруте №4 "Неаполь Скифский – ул. Маршала Жукова (верхнее плато)".
"В чем преимущества электробуса? Здесь много факторов. Как говорят сам поставщик и опыт других регионов, это экология, большая вместимость, отказ от топлива и переход на электричество, более высокая комфортабельность. Там есть и климат-контроль, и информационные табло, голосовое оповещение", - сказал Козловский.
Также электробус оснащен USB-портами для зарядки устройств, системой видеонаблюдения, обладает бесшумным ходом и плавным движением. Как отметили в администрации крымской столицы, запас хода транспортного средства составляет до 240 км на одном заряде, вместимость – до 70 человек, включая сидячие и стоячие места.
Как рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий, на четыре рейса, выполненных по маршруту №4, электробус затратил 20% запаса хода, что в целом удовлетворяет потребности по данному маршруту.
Тестирование транспортного средства продлится до конца августа. По его итогам будет принято решение о дальнейшем использовании электробусов на городских маршрутах.
"По результатам тестовой эксплуатации мы проанализируем отзывы как пассажиров, так и водителей, чтобы впоследствии принять решение, стоит ли более широко внедрять электробусы в маршрутную сеть республики", - отметил Арсений Козловский.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.