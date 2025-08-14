https://crimea.ria.ru/20250814/udary-vsu-po-gorodam-rossii-i-obmen-voennoplennymi-glavnoe-za-den-1148726908.html

Удары ВСУ по городам России и обмен военнопленными: главное за день

Удары ВСУ по городам России и обмен военнопленными: главное за день - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Удары ВСУ по городам России и обмен военнопленными: главное за день

Россия сорвала украинскую программу по производству дальнобойных ракет "Сапсан". Армия России освободила населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР. Новые удары РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T22:33

2025-08-14T22:33

2025-08-14T21:39

главное за день

новости

общество

в мире

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1438a5fb016904b318188a951fabe14e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Россия сорвала украинскую программу по производству дальнобойных ракет "Сапсан". Армия России освободила населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР. Новые удары ВСУ по мирным объектам в городах России. Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины и передала взамен 84 солдата ВСУ. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске – стали известны подробности. Еще два фрегата-носителя "Калибров" и "Цирконов" заложат для флота России в 2026 году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.РФ сорвала украинскую программу по производству ракетНа Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России. Об этом в четверг сообщила Федеральная служба безопасности РФ.В Минобороны РФ уточнили, что массированные и групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия, наносились в течение июля. Речь идет о критически важных объектах украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской областях. По данным ФСБ, это Павлоградский химический завод, Павлоградский механический завод, Шосткинский завод "Звезда", Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.Одновременно были поражены развернутые ВСУ для обороны данных объектов комплексы ПВО западного производства.В материалах ФСБ России говорится, что финансированием производства Украиной дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" занималась Германия.Встреча Путина и Трампа – стали известны подробностиВстреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента Юрий Ушаков.Политики проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Длительность переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, заявил Ушаков.Освобождены населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНРПодразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили Щербиновку в ДНР, уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и три орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России.Также в сообщении МО говорится, что освобожден и населенный пункт Искра в ДНР. Отмечается, что противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и две станции радиоэлектронной борьбы.Новые удары ВСУ по мирным объектам в городах РоссииУкраинские боевики ударили беспилотником по аквапарку в Железном Порту Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в результате вражеского удара обошлось без пострадавших. На месте работают пожарные расчеты.Кроме того, Украинские БПЛА атаковали Ростов-на-Дону в четверг днем. Несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская получили повреждения, сообщалось об одном пострадавшем. Позже число госпитализированных жителей выросло до 13 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.В Славянске-на-Кубани обломки украинских БПЛА повредили несколько окон, крыши, забор и автомобиль. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы.Россия вернула 84 военнослужащих с территории УкраиныИз украинского плена возвращены 84 военнослужащих Вооруженных сил РФ, взамен Киеву переданы 84 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.На данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В министерстве также подчеркнули, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.По итогам состоявшегося в четверг обмена военнопленными между Россией и Украиной в Крым возвращаются 59 военнослужащих-крымчан.Еще два фрегата-носителя "Калибров" заложат в 2026 годуВоенно-морской флот России в 2026 году планирует заложить еще два фрегата проекта 22350. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев на церемонии спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге в четверг.В сообщении напомнили, что фрегаты этого проекта являются носителями современного ракетного вооружения морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр", а также носителями новейшего гиперзвукового комплекса "Циркон".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250814/matvienko-posetila-sevastopol-s-rabochim-vizitom-1148727376.html

https://crimea.ria.ru/20250814/vstrecha-putina-i-trampa---v-chem-glavnaya-intriga-1148719873.html

https://crimea.ria.ru/20250814/krupneyshiy-peshekhodnyy-marshrut-kak-blagoustraivayut-bolshuyu-krymskuyu-tropu-1148724007.html

https://crimea.ria.ru/20250814/v-krymu-smogut-provodit-bolshe-sotni-operatsiy-na-rabotayuschem-serdtse-v-god-1148723746.html

https://crimea.ria.ru/20250814/dom-na-svyatoy-gore-istoriya-zhizni-i-raboty-issledovatelya-na-karadage-1147861896.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, общество, в мире, крым