https://crimea.ria.ru/20250814/skify-kryma-i-urala---uchenye-nashli-i-podtverdili-razlichiya-1148694400.html
Скифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различия
Скифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различия - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Скифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различия
Сотрудники сразу нескольких институтов России завершили работу по выявлению геномов скифов эпохи бронзы и раннего железного века с территории Русской равнины,... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T06:43
2025-08-14T06:43
2025-08-14T06:43
крым
археология в крыму
раскопки
ран
наука в крыму: открытия и изобретения
крым в истории: секреты, факты, фото
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148694045_0:100:920:618_1920x0_80_0_0_9e95aa3b9f48a4987483aebd702ac9b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники сразу нескольких институтов России завершили работу по выявлению геномов скифов эпохи бронзы и раннего железного века с территории Русской равнины, Северного Причерноморья, Кубани и Центрального Предкавказья.Генетики, археологи и антропологи исследовали гены 154 индивидов из скифских могильников, собранных за более чем полувековой период.Результаты были опубликованы в журнале Science Advanced, сообщает Институт археологии РАН.Одной из главных задач для ученых стало выявление предков групп населения, оставивших памятники скифской культуры в Европейской части ареала номадов раннего железного века. Ученые выяснили, что, несмотря на общее генетическое поле народов Сибири и Европы, внутри него выделяется несколько территориально-хронологических групп: степные и лесостепные кочевники классической скифской эпохи, племена Предкавказья и позднескифское население Крыма.При этом у группы позднескифского населения Крыма, в которую входили как сами поздние скифы, так и индивиды эллинского происхождения, полностью отсутствует доля сибирских, восточных компонентов, характерная для ранних кочевников, выяснили исследователи."Для этих людей была выявлена существенная доля предков лесостепного населения междуречья Дона и Днепра срубной культуры эпохи поздней бронзы", - говорится в статье Института археологии РАН.Более того, впервые было доказано: среди скифов были как люди с темно-русыми волосами и карими глазами, так и светловолосые и светлоглазые. Также ученые выяснили, что похороненные под курганами скифы и те, которые были упокоены в погребальных грунтовых могилах на городищах, отличны по происхождению.Также исследователи оценили пищевые традиции кочевых сообществ: в ходе исследования у скифов Подонья была обнаружена редкая мутация, обеспечивающая непереносимость фруктозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Половцы и скифы: чьи могилы нашли археологи в курганах под СимферополемВера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом делеНайти ворота и реконструировать стены: что запланировали археологи Крыма
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148694045_0:10:920:700_1920x0_80_0_0_6de16e4c3a110cba1ccc86b73948a79d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, археология в крыму, раскопки, ран, наука в крыму: открытия и изобретения, крым в истории: секреты, факты, фото, история
Скифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различия
Генетики России определили предков скифов Крыма позднего времени
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники сразу нескольких институтов России завершили работу по выявлению геномов скифов эпохи бронзы и раннего железного века с территории Русской равнины, Северного Причерноморья, Кубани и Центрального Предкавказья.
Генетики, археологи и антропологи исследовали гены 154 индивидов из скифских могильников, собранных за более чем полувековой период.
Результаты были опубликованы
в журнале Science Advanced, сообщает Институт археологии РАН
.
Одной из главных задач для ученых стало выявление предков групп населения, оставивших памятники скифской культуры в Европейской части ареала номадов раннего железного века. Ученые выяснили, что, несмотря на общее генетическое поле народов Сибири и Европы, внутри него выделяется несколько территориально-хронологических групп: степные и лесостепные кочевники классической скифской эпохи, племена Предкавказья и позднескифское население Крыма.
"Статистические анализы и математическое моделирование показали, что сложение этих групп происходило из разных компонентов. У двух последних значителен предковый компонент древних анатолийских земледельцев, в то время как группа степных и лесостепных кочевников несли древнеиранскую генетическую компоненту", - говорится в результатах исследования.
При этом у группы позднескифского населения Крыма, в которую входили как сами поздние скифы, так и индивиды эллинского происхождения, полностью отсутствует доля сибирских, восточных компонентов, характерная для ранних кочевников, выяснили исследователи.
"Для этих людей была выявлена существенная доля предков лесостепного населения междуречья Дона и Днепра срубной культуры эпохи поздней бронзы", - говорится в статье Института археологии РАН.
Более того, впервые было доказано: среди скифов были как люди с темно-русыми волосами и карими глазами, так и светловолосые и светлоглазые. Также ученые выяснили, что похороненные под курганами скифы и те, которые были упокоены в погребальных грунтовых могилах на городищах, отличны по происхождению.
Также исследователи оценили пищевые традиции кочевых сообществ: в ходе исследования у скифов Подонья была обнаружена редкая мутация, обеспечивающая непереносимость фруктозы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: