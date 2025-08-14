https://crimea.ria.ru/20250814/skify-kryma-i-urala---uchenye-nashli-i-podtverdili-razlichiya-1148694400.html

Скифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различия

Скифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различия - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Скифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различия

Сотрудники сразу нескольких институтов России завершили работу по выявлению геномов скифов эпохи бронзы и раннего железного века с территории Русской равнины,... РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T06:43

2025-08-14T06:43

2025-08-14T06:43

крым

археология в крыму

раскопки

ран

наука в крыму: открытия и изобретения

крым в истории: секреты, факты, фото

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148694045_0:100:920:618_1920x0_80_0_0_9e95aa3b9f48a4987483aebd702ac9b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники сразу нескольких институтов России завершили работу по выявлению геномов скифов эпохи бронзы и раннего железного века с территории Русской равнины, Северного Причерноморья, Кубани и Центрального Предкавказья.Генетики, археологи и антропологи исследовали гены 154 индивидов из скифских могильников, собранных за более чем полувековой период.Результаты были опубликованы в журнале Science Advanced, сообщает Институт археологии РАН.Одной из главных задач для ученых стало выявление предков групп населения, оставивших памятники скифской культуры в Европейской части ареала номадов раннего железного века. Ученые выяснили, что, несмотря на общее генетическое поле народов Сибири и Европы, внутри него выделяется несколько территориально-хронологических групп: степные и лесостепные кочевники классической скифской эпохи, племена Предкавказья и позднескифское население Крыма.При этом у группы позднескифского населения Крыма, в которую входили как сами поздние скифы, так и индивиды эллинского происхождения, полностью отсутствует доля сибирских, восточных компонентов, характерная для ранних кочевников, выяснили исследователи."Для этих людей была выявлена существенная доля предков лесостепного населения междуречья Дона и Днепра срубной культуры эпохи поздней бронзы", - говорится в статье Института археологии РАН.Более того, впервые было доказано: среди скифов были как люди с темно-русыми волосами и карими глазами, так и светловолосые и светлоглазые. Также ученые выяснили, что похороненные под курганами скифы и те, которые были упокоены в погребальных грунтовых могилах на городищах, отличны по происхождению.Также исследователи оценили пищевые традиции кочевых сообществ: в ходе исследования у скифов Подонья была обнаружена редкая мутация, обеспечивающая непереносимость фруктозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Половцы и скифы: чьи могилы нашли археологи в курганах под СимферополемВера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом делеНайти ворота и реконструировать стены: что запланировали археологи Крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, археология в крыму, раскопки, ран, наука в крыму: открытия и изобретения, крым в истории: секреты, факты, фото, история