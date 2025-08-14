Рейтинг@Mail.ru
Скифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различия - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250814/skify-kryma-i-urala---uchenye-nashli-i-podtverdili-razlichiya-1148694400.html
Скифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различия
Скифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различия - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Скифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различия
Сотрудники сразу нескольких институтов России завершили работу по выявлению геномов скифов эпохи бронзы и раннего железного века с территории Русской равнины,... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T06:43
2025-08-14T06:43
крым
археология в крыму
раскопки
ран
наука в крыму: открытия и изобретения
крым в истории: секреты, факты, фото
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148694045_0:100:920:618_1920x0_80_0_0_9e95aa3b9f48a4987483aebd702ac9b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники сразу нескольких институтов России завершили работу по выявлению геномов скифов эпохи бронзы и раннего железного века с территории Русской равнины, Северного Причерноморья, Кубани и Центрального Предкавказья.Генетики, археологи и антропологи исследовали гены 154 индивидов из скифских могильников, собранных за более чем полувековой период.Результаты были опубликованы в журнале Science Advanced, сообщает Институт археологии РАН.Одной из главных задач для ученых стало выявление предков групп населения, оставивших памятники скифской культуры в Европейской части ареала номадов раннего железного века. Ученые выяснили, что, несмотря на общее генетическое поле народов Сибири и Европы, внутри него выделяется несколько территориально-хронологических групп: степные и лесостепные кочевники классической скифской эпохи, племена Предкавказья и позднескифское население Крыма.При этом у группы позднескифского населения Крыма, в которую входили как сами поздние скифы, так и индивиды эллинского происхождения, полностью отсутствует доля сибирских, восточных компонентов, характерная для ранних кочевников, выяснили исследователи."Для этих людей была выявлена существенная доля предков лесостепного населения междуречья Дона и Днепра срубной культуры эпохи поздней бронзы", - говорится в статье Института археологии РАН.Более того, впервые было доказано: среди скифов были как люди с темно-русыми волосами и карими глазами, так и светловолосые и светлоглазые. Также ученые выяснили, что похороненные под курганами скифы и те, которые были упокоены в погребальных грунтовых могилах на городищах, отличны по происхождению.Также исследователи оценили пищевые традиции кочевых сообществ: в ходе исследования у скифов Подонья была обнаружена редкая мутация, обеспечивающая непереносимость фруктозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Половцы и скифы: чьи могилы нашли археологи в курганах под СимферополемВера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом делеНайти ворота и реконструировать стены: что запланировали археологи Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148694045_0:10:920:700_1920x0_80_0_0_6de16e4c3a110cba1ccc86b73948a79d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, археология в крыму, раскопки, ран, наука в крыму: открытия и изобретения, крым в истории: секреты, факты, фото, история
Скифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различия

Генетики России определили предков скифов Крыма позднего времени

06:43 14.08.2025
 
© Фото с сайта Института археологии РАНГенетики России определили предков скифов Крыма позднего времени
Генетики России определили предков скифов Крыма позднего времени
© Фото с сайта Института археологии РАН
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники сразу нескольких институтов России завершили работу по выявлению геномов скифов эпохи бронзы и раннего железного века с территории Русской равнины, Северного Причерноморья, Кубани и Центрального Предкавказья.
Генетики, археологи и антропологи исследовали гены 154 индивидов из скифских могильников, собранных за более чем полувековой период.
Результаты были опубликованы в журнале Science Advanced, сообщает Институт археологии РАН.
Одной из главных задач для ученых стало выявление предков групп населения, оставивших памятники скифской культуры в Европейской части ареала номадов раннего железного века. Ученые выяснили, что, несмотря на общее генетическое поле народов Сибири и Европы, внутри него выделяется несколько территориально-хронологических групп: степные и лесостепные кочевники классической скифской эпохи, племена Предкавказья и позднескифское население Крыма.
"Статистические анализы и математическое моделирование показали, что сложение этих групп происходило из разных компонентов. У двух последних значителен предковый компонент древних анатолийских земледельцев, в то время как группа степных и лесостепных кочевников несли древнеиранскую генетическую компоненту", - говорится в результатах исследования.
При этом у группы позднескифского населения Крыма, в которую входили как сами поздние скифы, так и индивиды эллинского происхождения, полностью отсутствует доля сибирских, восточных компонентов, характерная для ранних кочевников, выяснили исследователи.
"Для этих людей была выявлена существенная доля предков лесостепного населения междуречья Дона и Днепра срубной культуры эпохи поздней бронзы", - говорится в статье Института археологии РАН.
Более того, впервые было доказано: среди скифов были как люди с темно-русыми волосами и карими глазами, так и светловолосые и светлоглазые. Также ученые выяснили, что похороненные под курганами скифы и те, которые были упокоены в погребальных грунтовых могилах на городищах, отличны по происхождению.
Также исследователи оценили пищевые традиции кочевых сообществ: в ходе исследования у скифов Подонья была обнаружена редкая мутация, обеспечивающая непереносимость фруктозы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Половцы и скифы: чьи могилы нашли археологи в курганах под Симферополем
Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле
Найти ворота и реконструировать стены: что запланировали археологи Крыма
 
КрымАрхеология в КрымуРаскопкиРАННаука в Крыму: открытия и изобретенияКрым в истории: секреты, факты, фотоИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:43Скифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различия
06:17Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
06:01Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона
00:03Пожар под Симферополем потушили
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 14 августа
22:56Блокировка звонков в Telegram и угрозы Крымскому мосту – главное
22:19ВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии
21:53Украина безразлична к своим людям – с чем столкнулись жители Херсонщины
21:26США ослабили санкции против России для организации встречи на Аляске
21:19В Крыму браконьеры вырубили лес почти на 4 миллиона рублей
20:50ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
20:34ВСУ снова обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС – Росатом
20:22В Заозерном под Евпаторией громко – что происходит
20:08Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные к вечеру среды
19:48РФ ждут "серьезные последствия" при отказе от прекращения огня – Трамп
19:40Остановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложения
19:23Суд удовлетворил иск Морспасслужбы по делу о крушении танкеров на 404 млн
19:13Спортсмены из 63 стран приедут в Москву на фестиваль Grand Skate Tour
18:43В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флота
Лента новостейМолния