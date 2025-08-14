Руслан Бальбек и Андрей Цурканенко объявлены в розыск - МВД

https://crimea.ria.ru/20250814/ruslan-balbek-i-andrey-tsurkanenko-obyavleny-v-rozysk---mvd-1148726082.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Бывший депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек и бывший гендиректор "Крымэнерго" Андрей Цурканенко объявлены в розыск, сообщает МВД Крыма. В правоохранительных органах не назвали РИА Новости Крым по какой именно статье УК обвиняются разыскиваемые.Руслан Бальбек – российский и крымский политик. С 2014 года занимал пост заместителя председателя Совета министров Республики Крым. В 2016-2021годах – депутат Государственной Думы РФ от Крыма, заместитель председателя Комитета по делам национальностей. Входил в санкционные списки ряда стран, на Украине обвинялся в госизмене. Андрей Цурканенко – инженер-электрик, в 2021–2023 годах возглавлял ГУП "Крымэнерго". Покинул пост в сентябре 2023 года на фоне проверок. Следственный комитет РФ возбудил против него дело о превышении должностных полномочий.
"Сотрудниками полиции УМВД России по г. Симферополю по статье УК РФ разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г.р., Цурканенко Андрей Михайлович, 12.09.1985 г.р.", – говорится в публикации.
В правоохранительных органах не назвали РИА Новости Крым по какой именно статье УК обвиняются разыскиваемые.
Руслан Бальбек – российский и крымский политик. С 2014 года занимал пост заместителя председателя Совета министров Республики Крым. В 2016-2021годах – депутат Государственной Думы РФ от Крыма, заместитель председателя Комитета по делам национальностей. Входил в санкционные списки ряда стран, на Украине обвинялся в госизмене.
Андрей Цурканенко – инженер-электрик, в 2021–2023 годах возглавлял ГУП "Крымэнерго". Покинул пост в сентябре 2023 года на фоне проверок. Следственный комитет РФ возбудил против него дело о превышении должностных полномочий.
