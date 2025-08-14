https://crimea.ria.ru/20250814/pozhar-pod-simferopolem-potushili-1148705397.html
Пожар под Симферополем потушили
Пожар под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Пожар под Симферополем потушили
Крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида" в Симферопольском районе Крыма потушили. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T00:03
2025-08-14T00:03
2025-08-14T00:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида" в Симферопольском районе Крыма потушили. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Возгорание сухой растительности на открытой территории Симферопольского района, в районе трассы "Таврида" в направлении съезда на Николаевскую трассу, произошло в среду днем. Изначально сообщалось, что огонь охватил площадь в 200 "квадратов". Огонь был локализован на 40 гектарах. Из-за ЧП движение между селами Дубки и Новозбурьевка было перекрыто. Проезд вновь был открыт около 17:30. Ранее заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
Пожар под Симферополем потушили
Ландшафтный пожар в Симферопольском районе Крыма полностью ликвидирован - МЧС
00:03 14.08.2025 (обновлено: 00:08 14.08.2025)