Пожар под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 14.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250814/pozhar-pod-simferopolem-potushili-1148705397.html
Пожар под Симферополем потушили
Пожар под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Пожар под Симферополем потушили
Крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида" в Симферопольском районе Крыма потушили. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
2025-08-14T00:03
2025-08-14T00:08
крым
симферопольский район
пожар
гу мчс рф по республике крым
происшествия
природа
экология
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148697582_0:71:1482:905_1920x0_80_0_0_e4f23fa0b7077d40ddc2360600d80bed.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида" в Симферопольском районе Крыма потушили. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Возгорание сухой растительности на открытой территории Симферопольского района, в районе трассы "Таврида" в направлении съезда на Николаевскую трассу, произошло в среду днем. Изначально сообщалось, что огонь охватил площадь в 200 "квадратов". Огонь был локализован на 40 гектарах. Из-за ЧП движение между селами Дубки и Новозбурьевка было перекрыто. Проезд вновь был открыт около 17:30. Ранее заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферопольский район
Пожар под Симферополем потушили

Ландшафтный пожар в Симферопольском районе Крыма полностью ликвидирован - МЧС

00:03 14.08.2025 (обновлено: 00:08 14.08.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Симферопольском районе Крыма между селами Дубки и Левадки
Пожар в Симферопольском районе Крыма между селами Дубки и Левадки
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида" в Симферопольском районе Крыма потушили. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Возгорание сухой растительности на открытой территории Симферопольского района, в районе трассы "Таврида" в направлении съезда на Николаевскую трассу, произошло в среду днем. Изначально сообщалось, что огонь охватил площадь в 200 "квадратов". Огонь был локализован на 40 гектарах. Из-за ЧП движение между селами Дубки и Новозбурьевка было перекрыто. Проезд вновь был открыт около 17:30.
"В 23:55 пожар полностью ликвидирован", - сказано в сообщении спасателей.
Ранее заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
