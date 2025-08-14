https://crimea.ria.ru/20250814/pozhar-pod-simferopolem-potushili-1148705397.html

Пожар под Симферополем потушили

Пожар под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Пожар под Симферополем потушили

Крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида" в Симферопольском районе Крыма потушили. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T00:03

2025-08-14T00:03

2025-08-14T00:08

крым

симферопольский район

пожар

гу мчс рф по республике крым

происшествия

природа

экология

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148697582_0:71:1482:905_1920x0_80_0_0_e4f23fa0b7077d40ddc2360600d80bed.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида" в Симферопольском районе Крыма потушили. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Возгорание сухой растительности на открытой территории Симферопольского района, в районе трассы "Таврида" в направлении съезда на Николаевскую трассу, произошло в среду днем. Изначально сообщалось, что огонь охватил площадь в 200 "квадратов". Огонь был локализован на 40 гектарах. Из-за ЧП движение между селами Дубки и Новозбурьевка было перекрыто. Проезд вновь был открыт около 17:30. Ранее заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферопольский район, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, природа, экология, новости крыма