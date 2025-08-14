https://crimea.ria.ru/20250814/posledstviya-udara-vsu-po-mnogoetazhke-v-rostove-na-donu-chto-izvestno-1148728243.html
Последствия удара ВСУ по многоэтажке в Ростове-на-Дону: что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Для оценки ущерба после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону будет работать 20 специализированных групп, которые в минимальные сроки осмотрят все здания и сооружения. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.Вражеские дроны атаковали Ростов-на-Дону в четверг утром. Несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская получили повреждения, сообщалось об одном пострадавшем. Позже число госпитализированных жителей выросло до 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.По словам Слюсаря, до конца завтрашнего дня планируется полностью восстановить поврежденное газовое оборудование. Также в оперативном порядке заменят выбитые ударной волной окна и двери, проведут ремонт разрушенной кровли.Как сообщалось, в ночь на четверг дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 14 сбиты над акваторией Черного моря, девять – над территорией Волгоградской области, по семь – над территорией Республики Крым и Ростовской области, четыре – над территорией Краснодарского края, два – в Белгородской области и один – над акваторией Азовского моря.В результате атаки обломки украинских БПЛА также повредили несколько окон, крыши, забор и автомобиль в Славянске-на-Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: среди 13 раненых - двое детейОбломки сбитых БПЛАовредили жилые дома и авто в Славянске-на-КубаниГосучреждения Белгородскойбласти переведены на дистант из-за атак ВСУ
