Последствия удара ВСУ по многоэтажке в Ростове-на-Дону: что известно
Последствия удара ВСУ по многоэтажке в Ростове-на-Дону: что известно
2025-08-14T21:55
2025-08-14T21:55
юрий слюсарь
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Для оценки ущерба после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону будет работать 20 специализированных групп, которые в минимальные сроки осмотрят все здания и сооружения. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.Вражеские дроны атаковали Ростов-на-Дону в четверг утром. Несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская получили повреждения, сообщалось об одном пострадавшем. Позже число госпитализированных жителей выросло до 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.По словам Слюсаря, до конца завтрашнего дня планируется полностью восстановить поврежденное газовое оборудование. Также в оперативном порядке заменят выбитые ударной волной окна и двери, проведут ремонт разрушенной кровли.Как сообщалось, в ночь на четверг дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 14 сбиты над акваторией Черного моря, девять – над территорией Волгоградской области, по семь – над территорией Республики Крым и Ростовской области, четыре – над территорией Краснодарского края, два – в Белгородской области и один – над акваторией Азовского моря.В результате атаки обломки украинских БПЛА также повредили несколько окон, крыши, забор и автомобиль в Славянске-на-Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: среди 13 раненых - двое детейОбломки сбитых БПЛАовредили жилые дома и авто в Славянске-на-КубаниГосучреждения Белгородскойбласти переведены на дистант из-за атак ВСУ
Последствия удара ВСУ по многоэтажке в Ростове-на-Дону: что известно

После атаки БПЛА в Ростове-на-Дону срочно восстанавливают дома и газовое оборудование

21:55 14.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Для оценки ущерба после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону будет работать 20 специализированных групп, которые в минимальные сроки осмотрят все здания и сооружения. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.
Вражеские дроны атаковали Ростов-на-Дону в четверг утром. Несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская получили повреждения, сообщалось об одном пострадавшем. Позже число госпитализированных жителей выросло до 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По словам Слюсаря, до конца завтрашнего дня планируется полностью восстановить поврежденное газовое оборудование. Также в оперативном порядке заменят выбитые ударной волной окна и двери, проведут ремонт разрушенной кровли.
"Поручил по результатам работы комиссии за короткое время оказать помощь людям, чтобы они скорее смогли вернуться к нормальной жизни", – завершил врио губернатора.
Как сообщалось, в ночь на четверг дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 14 сбиты над акваторией Черного моря, девять – над территорией Волгоградской области, по семь – над территорией Республики Крым и Ростовской области, четыре – над территорией Краснодарского края, два – в Белгородской области и один – над акваторией Азовского моря.
В результате атаки обломки украинских БПЛА также повредили несколько окон, крыши, забор и автомобиль в Славянске-на-Кубани.
