Под Симферополем столкнулись две иномарки: один человек погиб - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Под Симферополем столкнулись две иномарки: один человек погиб
Под Симферополем столкнулись две иномарки: один человек погиб - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Под Симферополем столкнулись две иномарки: один человек погиб
В Симферопольском районе столкнулись две иномарки, водитель одной из них погиб, сообщает госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 14.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе столкнулись две иномарки, водитель одной из них погиб, сообщает госавтоинспекция Крыма.По данным сотрудников, авария произошла на автодороге "Симферополь - Севастополь - Каштановое" возле села Фонтаны. Водитель автомобиля "Hyndai ¡30" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Hyndai Santa Fe".На месте работают сотрудники ГАИ, все обстоятельства случившегося устанавливаются.Ранее сообщалось, что на дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в ЕгиптеСмертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушкаВ Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки
дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, гаи, новости крыма
Под Симферополем столкнулись две иномарки: один человек погиб

В Симферопольском районе Крыма погиб человек при столкновении двух иномарок

21:07 14.08.2025 (обновлено: 21:10 14.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе столкнулись две иномарки, водитель одной из них погиб, сообщает госавтоинспекция Крыма.
По данным сотрудников, авария произошла на автодороге "Симферополь - Севастополь - Каштановое" возле села Фонтаны. Водитель автомобиля "Hyndai ¡30" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Hyndai Santa Fe".
"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель транспортного средства "Hyndai i30", – уточнили в полиции.
На месте работают сотрудники ГАИ, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей.
