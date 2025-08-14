https://crimea.ria.ru/20250814/pod-simferopolem-stolknulis-dve-inomarki-odin-chelovek-pogib-1148727836.html
Под Симферополем столкнулись две иномарки: один человек погиб
В Симферопольском районе столкнулись две иномарки, водитель одной из них погиб, сообщает госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 14.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе столкнулись две иномарки, водитель одной из них погиб, сообщает госавтоинспекция Крыма.По данным сотрудников, авария произошла на автодороге "Симферополь - Севастополь - Каштановое" возле села Фонтаны. Водитель автомобиля "Hyndai ¡30" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Hyndai Santa Fe".На месте работают сотрудники ГАИ, все обстоятельства случившегося устанавливаются.Ранее сообщалось, что на дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в ЕгиптеСмертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушкаВ Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки
21:07 14.08.2025 (обновлено: 21:10 14.08.2025)