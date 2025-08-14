https://crimea.ria.ru/20250814/opasnaya-pogoda-v-krymu-obyavleno-zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie--1148710222.html

Опасная погода: в Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

Опасная погода: в Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Опасная погода: в Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

В Крыму в связи с чрезвычайно пожарной опасностью объявлено штормовое предупреждение на четверо суток. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает Главное... РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T10:38

2025-08-14T10:38

2025-08-14T11:13

крым

новости крыма

штормовое предупреждение

гу мчс рф по республике крым

пожароопасный сезон в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147635466_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_5f1b98417e810a69e26f351b3292ff0c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с чрезвычайно пожарной опасностью объявлено штормовое предупреждение на четверо суток. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.Ранее в регионе также объявляли штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожарной опасностью. С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещается разводить костры и проводить пожароопасные виды работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Нельзя намеренно сжигать сухою растительность и бытовой мусор. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.По информации начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковника внутренней службы Игоря Скуртула, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный лесной пожар в Судаке тушили 12 часовПожар под Симферополем потушилиЧеловеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, пожароопасный сезон в крыму