Опасная погода: в Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
Опасная погода: в Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
Опасная погода: в Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Опасная погода: в Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
В Крыму в связи с чрезвычайно пожарной опасностью объявлено штормовое предупреждение на четверо суток. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с чрезвычайно пожарной опасностью объявлено штормовое предупреждение на четверо суток. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.Ранее в регионе также объявляли штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожарной опасностью. С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещается разводить костры и проводить пожароопасные виды работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Нельзя намеренно сжигать сухою растительность и бытовой мусор. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.По информации начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковника внутренней службы Игоря Скуртула, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный лесной пожар в Судаке тушили 12 часовПожар под Симферополем потушилиЧеловеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
Опасная погода: в Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму и Севастополе из-за жары на четыре дня - МЧС

10:38 14.08.2025 (обновлено: 11:13 14.08.2025)
 
Лесной пожар под Алуштой
Лесной пожар под Алуштой
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с чрезвычайно пожарной опасностью объявлено штормовое предупреждение на четверо суток. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15, 16, 17 и 18 августа на всей территории Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - сообщили в ведомстве.

Ранее в регионе также объявляли штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожарной опасностью.
С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещается разводить костры и проводить пожароопасные виды работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Нельзя намеренно сжигать сухою растительность и бытовой мусор. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
По информации начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковника внутренней службы Игоря Скуртула, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
