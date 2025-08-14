Матвиенко посетила Севастополь с рабочим визитом
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко посетила Севастополь с рабочим визитом
20:32 14.08.2025 (обновлено: 20:51 14.08.2025)
© Telegram Михаил РазвожаевПредседатель Совфеда Валентина Матвиенко посетила Севастополь с рабочим визитом
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко посетила Севастополь с рабочим визитом. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
"Вместе с Валентиной Матвиенко в МКЦ "Бухта Казачья" встретились с участниками нашей региональной образовательной программы "Севастополь — Город Героев", - написал он.
Обращаясь к участникам встречи, Валентина Матвиенко подчеркнула, что сейчас в стране царит единая атмосфера уважения к участникам СВО, которую в первую очередь формирует Президент Владимир Путин:
"Наш Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, что участники специальной военной операции, ветераны — это наша подлинная новая элита России, и поверьте, это не просто красивые слова. Участники специальной военной операции выполняют свою главную миссию — защищают Отечество. Но именно в ходе специальной военной операции формируется вот такой настоящий новый кадровый резерв. Будущее России в ваших надежных руках".
Участники встречи подняли разные вопросы. Капитан третьего ранга попросил сделать программу "Севастополь — город героев" ежегодной. Обладатель трех Орденов Мужества затронул тему семейных ценностей, обратившись с предложением более широко пропагандировать важность и ценность трудовых и воинских династий.
Лейтенант, командир штурмовой роты задал вопрос о возможности внесения изменений в постановление Правительства РФ № 565 от 04.07.2013. В другие годы обстоятельства при ведении боевых действий отличались от нынешних, рассказал о встрече Развожаев. Участник СВО обратился с просьбой пересмотреть категории годности к военной службе, и бойцов, у которых отклонения по слуху и зрению, не направлять на линию боевого соприкосновения, так как в современных боевых условиях слух — это главное, что должно быть у бойца. Ведь любой дрон сначала слышишь, потом быстро прячешься, а потом уже можешь его обнаружить зрительно.
"Благодарен председателю Совета Федерации за высокую оценку нашей образовательной программы и за поддержку участников СВО. Также на двусторонней встрече мы с Валентиной Ивановной обсудили вопросы развития инфраструктуры Севастополя", - заключил губернатор.
