СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко посетила Севастополь с рабочим визитом. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев."Вместе с Валентиной Матвиенко в МКЦ "Бухта Казачья" встретились с участниками нашей региональной образовательной программы "Севастополь — Город Героев", - написал он.Обращаясь к участникам встречи, Валентина Матвиенко подчеркнула, что сейчас в стране царит единая атмосфера уважения к участникам СВО, которую в первую очередь формирует Президент Владимир Путин:Участники встречи подняли разные вопросы. Капитан третьего ранга попросил сделать программу "Севастополь — город героев" ежегодной. Обладатель трех Орденов Мужества затронул тему семейных ценностей, обратившись с предложением более широко пропагандировать важность и ценность трудовых и воинских династий. Лейтенант, командир штурмовой роты задал вопрос о возможности внесения изменений в постановление Правительства РФ № 565 от 04.07.2013. В другие годы обстоятельства при ведении боевых действий отличались от нынешних, рассказал о встрече Развожаев. Участник СВО обратился с просьбой пересмотреть категории годности к военной службе, и бойцов, у которых отклонения по слуху и зрению, не направлять на линию боевого соприкосновения, так как в современных боевых условиях слух — это главное, что должно быть у бойца. Ведь любой дрон сначала слышишь, потом быстро прячешься, а потом уже можешь его обнаружить зрительно."Благодарен председателю Совета Федерации за высокую оценку нашей образовательной программы и за поддержку участников СВО. Также на двусторонней встрече мы с Валентиной Ивановной обсудили вопросы развития инфраструктуры Севастополя", - заключил губернатор.

