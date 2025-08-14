Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: время ожидания со стороны Керчи больше трех часов - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250814/krymskiy-most-seychas-vremya-ozhidaniya-so-storony-kerchi-bolshe-trekh-chasov-1148720367.html
Крымский мост сейчас: время ожидания со стороны Керчи больше трех часов
Крымский мост сейчас: время ожидания со стороны Керчи больше трех часов - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Крымский мост сейчас: время ожидания со стороны Керчи больше трех часов
В очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост находятся 1345 автомобилей. Такие данные по состоянию на 15 часов опубликовали в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T15:05
2025-08-14T15:09
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
новости крыма
крым
керчь
керченский пролив
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688431_0:212:2885:1835_1920x0_80_0_0_a31926641d8c0e2adee89b46d51f8091.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост находятся 1345 автомобилей. Такие данные по состоянию на 15 часов опубликовали в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Часом ранее со стороны Керчи в очереди находились 1130 машины. С утра проезд со стороны Тамани был свободен, а с крымской стороны в очереди стояло 648 транспортных средств.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяетсяКрымский "древнинг": полуостров предлагает туристам оригинальное жильеЗаповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688431_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_63ffd0e865c18f510cb64a14bce3cdf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
очереди на крымском мосту, крымский мост, новости крыма, крым, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: время ожидания со стороны Керчи больше трех часов

В очереди перед Крымским мостом находятся 1345 транспортных средств

15:05 14.08.2025 (обновлено: 15:09 14.08.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост находятся 1345 автомобилей. Такие данные по состоянию на 15 часов опубликовали в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 15 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1345 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", – сказано в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Часом ранее со стороны Керчи в очереди находились 1130 машины. С утра проезд со стороны Тамани был свободен, а с крымской стороны в очереди стояло 648 транспортных средств.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
Крымский "древнинг": полуостров предлагает туристам оригинальное жилье
Заповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов
 
Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостНовости КрымаКрымКерчьКерченский проливТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:23В Крыму смогут проводить больше сотни операций на работающем сердце в год
15:4239 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в Египте
15:16Двое из тысячи: Мединский сделал заявление об обмене пленными с Украиной
15:05Крымский мост сейчас: время ожидания со стороны Керчи больше трех часов
14:57Блогера Варламова* заочно осудили на 8 лет за фейки об армии России
14:26Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины
14:14Еще два фрегата-носителя "Калибров" заложат для флота России в 2026 году
14:02Путин провел совещание перед встречей с Трампом на Аляске
13:28Армия России идет вперед: за сутки боев ВСУ потеряли 1315 боевиков
13:21В Крыму рассказали о преимуществах электробуса на дорогах Симферополя
13:15На Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов власти
13:06Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: среди 13 раненых - двое детей
12:45Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму
12:33Армия России освободила населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР
12:25Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будут
12:14Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности
11:30Обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома и авто в Славянске-на-Кубани
11:17ВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской области
11:08Число раненных при ударе ВСУ по многоэтажкам в Ростове выросло до 13
10:56Госучреждения Белгородской области переведены на дистант из-за атак ВСУ
Лента новостейМолния