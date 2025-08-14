https://crimea.ria.ru/20250814/krymskiy-most-seychas-vremya-ozhidaniya-so-storony-kerchi-bolshe-trekh-chasov-1148720367.html

Крымский мост сейчас: время ожидания со стороны Керчи больше трех часов

Крымский мост сейчас: время ожидания со стороны Керчи больше трех часов - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Крымский мост сейчас: время ожидания со стороны Керчи больше трех часов

В очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост находятся 1345 автомобилей. Такие данные по состоянию на 15 часов опубликовали в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T15:05

2025-08-14T15:05

2025-08-14T15:09

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

новости крыма

крым

керчь

керченский пролив

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688431_0:212:2885:1835_1920x0_80_0_0_a31926641d8c0e2adee89b46d51f8091.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост находятся 1345 автомобилей. Такие данные по состоянию на 15 часов опубликовали в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Часом ранее со стороны Керчи в очереди находились 1130 машины. С утра проезд со стороны Тамани был свободен, а с крымской стороны в очереди стояло 648 транспортных средств.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяетсяКрымский "древнинг": полуостров предлагает туристам оригинальное жильеЗаповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов

крымский мост

крым

керчь

керченский пролив

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

очереди на крымском мосту, крымский мост, новости крыма, крым, керчь, керченский пролив, тамань