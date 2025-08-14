Крымский мост сейчас: время ожидания со стороны Керчи больше трех часов
В очереди перед Крымским мостом находятся 1345 транспортных средств
15:05 14.08.2025 (обновлено: 15:09 14.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост находятся 1345 автомобилей. Такие данные по состоянию на 15 часов опубликовали в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 15 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1345 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", – сказано в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Часом ранее со стороны Керчи в очереди находились 1130 машины. С утра проезд со стороны Тамани был свободен, а с крымской стороны в очереди стояло 648 транспортных средств.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.
