Крымский мост сейчас: почти полторы тысячи машин ждут проезда - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: почти полторы тысячи машин ждут проезда
14.08.2025
Крымский мост сейчас: почти полторы тысячи машин ждут проезда
На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась пробка, время ожидания проезда составляет около трех часов. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 14.08.2025
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась пробка, время ожидания проезда составляет около трех часов. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани проезд свободен – очередей перед досмотровыми пунктами нет.Пробка на выезд из Крыма начала собираться с самого утра. Проезда ожидали 648 транспортных средств. Уже в три часа дня со стороны Керчи в очереди находились 1345 машины.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
Новости
очереди на крымском мосту, крымский мост, новости крыма
Крымский мост сейчас: почти полторы тысячи машин ждут проезда

Очереди на Крымском мосту - почти полторы тысячи авто ожидают проезда со стороны Керчи

20:02 14.08.2025 (обновлено: 20:03 14.08.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась пробка, время ожидания проезда составляет около трех часов. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1420 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", – говорится в сообщении по состоянию на 20.00.

При этом со стороны Тамани проезд свободен – очередей перед досмотровыми пунктами нет.
Пробка на выезд из Крыма начала собираться с самого утра. Проезда ожидали 648 транспортных средств. Уже в три часа дня со стороны Керчи в очереди находились 1345 машины.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
