Крымский мост сейчас: почти полторы тысячи машин ждут проезда

Очереди на Крымском мосту - почти полторы тысячи авто ожидают проезда со стороны Керчи
20:02 14.08.2025 (обновлено: 20:03 14.08.2025)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась пробка, время ожидания проезда составляет около трех часов. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1420 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", – говорится в сообщении по состоянию на 20.00.
При этом со стороны Тамани проезд свободен – очередей перед досмотровыми пунктами нет.
Пробка на выезд из Крыма начала собираться с самого утра. Проезда ожидали 648 транспортных средств. Уже в три часа дня со стороны Керчи в очереди находились 1345 машины.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.
