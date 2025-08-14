https://crimea.ria.ru/20250814/krymskiy-most-seychas-pochti-poltory-tysyachi-mashin-zhdut-proezda-1148727125.html

Крымский мост сейчас: почти полторы тысячи машин ждут проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась пробка, время ожидания проезда составляет около трех часов. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани проезд свободен – очередей перед досмотровыми пунктами нет.Пробка на выезд из Крыма начала собираться с самого утра. Проезда ожидали 648 транспортных средств. Уже в три часа дня со стороны Керчи в очереди находились 1345 машины.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

