Крымский мост сейчас - со стороны Керчи трехчасовая очередь - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - со стороны Керчи трехчасовая очередь
Крымский мост сейчас - со стороны Керчи трехчасовая очередь
Крымский мост сейчас - со стороны Керчи трехчасовая очередь
Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
2025-08-14T10:17
2025-08-14T10:17
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
крым
новости крыма
керчь
тамань
транспорт
логистика
СИМФЕРОПОЛЬЮ 14 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту время ожидания со стороны Керчи составляет около трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани очереди нет. Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
Новости
крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, керчь, тамань, транспорт, логистика
Крымский мост сейчас - со стороны Керчи трехчасовая очередь

Крымский мост сейчас свободен со стороны Тамани

10:17 14.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬЮ 14 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту время ожидания со стороны Керчи составляет около трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 960 транспортных средств. Время ожидания около трех часов". - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди нет.
Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах Крыма, Крымский мост, Очереди на Крымском мосту, Крым, Новости Крыма, Керчь, Тамань, Транспорт, Логистика
 
