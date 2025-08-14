https://crimea.ria.ru/20250814/krymskiy-most-seychas---so-storony-kerchi-trekhchasovaya-ochered-1148709956.html
Крымский мост сейчас - со стороны Керчи трехчасовая очередь
Крымский мост сейчас - со стороны Керчи трехчасовая очередь - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Крымский мост сейчас - со стороны Керчи трехчасовая очередь
14.08.2025
2025-08-14T10:17
2025-08-14T10:17
2025-08-14T10:17
СИМФЕРОПОЛЮ 14 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту время ожидания со стороны Керчи составляет около трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани очереди нет. Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Крымский мост сейчас - со стороны Керчи трехчасовая очередь
