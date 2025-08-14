Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250814/krymskiy-most-operativnye-dannye-na-utro-chetverga-1148705844.html
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
Крымский мост утром в четверг свободен для проезда со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T06:17
2025-08-14T06:17
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
крым
новости крыма
керчь
тамань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148554007_0:9:1145:653_1920x0_80_0_0_d939d83f50adab354e8f448d5448e839.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост утром в четверг свободен для проезда со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 6 утра. Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
https://crimea.ria.ru/20250812/kak-na-krymskom-mostu-rabotayut-punkty-pomoschi-avtoturistam---reportazh-1148674400.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга

На Крымском мосту в очереди стоят 648 машин

06:17 14.08.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост утром в четверг свободен для проезда со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 6 утра.
При этом на досмотр со стороны Керчи стоят 648 транспортных средств. Время ожидания составляет более двух часов.
Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Мобильный пункт Российского Красного креста - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
12 августа, 18:20Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕО
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКрымНовости КрымаКерчьТамань
 
