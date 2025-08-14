https://crimea.ria.ru/20250814/krymskiy-most-operativnye-dannye-na-utro-chetverga-1148705844.html
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
Крымский мост утром в четверг свободен для проезда со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 14.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост утром в четверг свободен для проезда со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 6 утра. Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
