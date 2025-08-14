Крупный лесной пожар в Судаке тушили 12 часов
В Судаке ликвидировали крупный ландшафтный пожар на площади две тысячи "квадратов"
10:03 14.08.2025 (обновлено: 10:20 14.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Судаке потушили лесной пожар на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
"В городе Судак горела сухая растительность, лесная подстилка и деревья на площади 2000 квадратных метров. Огнеборцы МЧС России 12 часов ликвидировали лесной пожар", - говорится в сообщении.
На месте работали сотрудники МЧС России и Крыма, лесники, представители местной администрации и волонтеры. Благодаря совместным усилиям распространение пожара в сторону населенного пункта не допущено, уточнили в ведомстве.
В борьбе с огнем применялись пожарные рукава, ранцевые огнетушители, хлопушки, добавили в пресс-службе.
Неделей ранее сухостой загорелся в районе пляжа Судака. К месту оперативно выдвинулись спасатели и добровольная пожарная команда. К вечеру того же дня возгорание сухой растительности в Судаке рядом с Генуэзской крепостью было локализовано.
В Крыму в летний период ландшафтные пожары случаются пости ежедневно. Так, накануне в Симферопольском районе полуострова потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее природный пожар случился у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектаров. 11 августа крупный ландшафтный пожар потушили на площади 450 гектаров в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово полностью ликвидирован на 20 гектарах.
Особый противопожарный режим начался в Крыму 1 мая, в этот период минэкологии обязано закрывать леса для посещения граждан. Однако остаются тропы, по которым граждане имеют право безопасно и в рамках правил находиться и гулять. Особый противопожарный режим вводится, когда классы пожарной опасности – четвертый и пятый (из пяти – ред.) – сохраняются на протяжении более трех дней в нескольких муниципальных образованиях.
По информации замначальника – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковника внутренней службы Игоря Скуртула, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
Ранее в регионе объявили затяжное штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожарной опасностью.
