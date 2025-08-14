https://crimea.ria.ru/20250814/krupnyy-lesnoy-pozhar-v-sudake-tushili-12-chasov-1148709789.html

Крупный лесной пожар в Судаке тушили 12 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Судаке потушили лесной пожар на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.На месте работали сотрудники МЧС России и Крыма, лесники, представители местной администрации и волонтеры. Благодаря совместным усилиям распространение пожара в сторону населенного пункта не допущено, уточнили в ведомстве.В борьбе с огнем применялись пожарные рукава, ранцевые огнетушители, хлопушки, добавили в пресс-службе.Неделей ранее сухостой загорелся в районе пляжа Судака. К месту оперативно выдвинулись спасатели и добровольная пожарная команда. К вечеру того же дня возгорание сухой растительности в Судаке рядом с Генуэзской крепостью было локализовано.В Крыму в летний период ландшафтные пожары случаются пости ежедневно. Так, накануне в Симферопольском районе полуострова потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее природный пожар случился у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектаров. 11 августа крупный ландшафтный пожар потушили на площади 450 гектаров в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово полностью ликвидирован на 20 гектарах.Особый противопожарный режим начался в Крыму 1 мая, в этот период минэкологии обязано закрывать леса для посещения граждан. Однако остаются тропы, по которым граждане имеют право безопасно и в рамках правил находиться и гулять. Особый противопожарный режим вводится, когда классы пожарной опасности – четвертый и пятый (из пяти – ред.) – сохраняются на протяжении более трех дней в нескольких муниципальных образованиях.По информации замначальника – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковника внутренней службы Игоря Скуртула, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Ранее в регионе объявили затяжное штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожарной опасностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в КрымуВ Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветраВ Крыму с начала года произошло около 2000 пожаров

