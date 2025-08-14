https://crimea.ria.ru/20250814/krupneyshiy-peshekhodnyy-marshrut-kak-blagoustraivayut-bolshuyu-krymskuyu-tropu-1148724007.html

Крупнейший пешеходный маршрут: как благоустраивают Большую Крымскую тропу

Крупнейший пешеходный маршрут: как благоустраивают Большую Крымскую тропу - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Крупнейший пешеходный маршрут: как благоустраивают Большую Крымскую тропу

На Большой Крымской тропе приступили к благоустройству еще 4 этапов протяженностью около 90 километров, сообщает министр курортов и туризма республики Сергей... РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T16:43

2025-08-14T16:43

2025-08-14T16:43

сергей ганзий

туризм в крыму

туризм

внутренний туризм

большая крымская тропа

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148723646_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fd918fd44342422034875ecabb9c8cd6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. На Большой Крымской тропе приступили к благоустройству еще 4 этапов протяженностью около 90 километров, сообщает министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Он уточнил, что работы ведут от Судака до Ангарского перевала, а именно на участках "Волшебный Эчки-Даг", "Крымский парадиз", "Места боев отряда 1-го Партизанского района" и "Судакские панорамы". До конца 2025 года на маршрутах планируют установить информационные стенды, навигационные знаки, туристические стоянки и места для кратковременного отдыха.Он отметил, что работы ведутся по поручению президента России Владимира Путина и согласно рекомендациям Минэкономразвития РФ.Ранее председатель Комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова рассказала, что при полной готовности протяженность Большой Крымской тропы составит 750 километров. На дынный момент на ней уже работают 82 экологических маршрута, а по пути следования туристов предусмотрено более 3000 объектов показа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая Крымская тропа: что готово к курортному сезонуКрым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяетсяКрымский "древнинг": полуостров предлагает туристам оригинальное жилье

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей ганзий, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, большая крымская тропа, крым, новости крыма