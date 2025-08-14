Рейтинг@Mail.ru
Крупнейший пешеходный маршрут: как благоустраивают Большую Крымскую тропу - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Крупнейший пешеходный маршрут: как благоустраивают Большую Крымскую тропу
Крупнейший пешеходный маршрут: как благоустраивают Большую Крымскую тропу - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Крупнейший пешеходный маршрут: как благоустраивают Большую Крымскую тропу
На Большой Крымской тропе приступили к благоустройству еще 4 этапов протяженностью около 90 километров, сообщает министр курортов и туризма республики Сергей...
2025-08-14T16:43
2025-08-14T16:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. На Большой Крымской тропе приступили к благоустройству еще 4 этапов протяженностью около 90 километров, сообщает министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Он уточнил, что работы ведут от Судака до Ангарского перевала, а именно на участках "Волшебный Эчки-Даг", "Крымский парадиз", "Места боев отряда 1-го Партизанского района" и "Судакские панорамы". До конца 2025 года на маршрутах планируют установить информационные стенды, навигационные знаки, туристические стоянки и места для кратковременного отдыха.Он отметил, что работы ведутся по поручению президента России Владимира Путина и согласно рекомендациям Минэкономразвития РФ.Ранее председатель Комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова рассказала, что при полной готовности протяженность Большой Крымской тропы составит 750 километров. На дынный момент на ней уже работают 82 экологических маршрута, а по пути следования туристов предусмотрено более 3000 объектов показа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая Крымская тропа: что готово к курортному сезонуКрым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяетсяКрымский "древнинг": полуостров предлагает туристам оригинальное жилье
Крупнейший пешеходный маршрут: как благоустраивают Большую Крымскую тропу

На Большой Крымской тропе приступили к благоустройству еще 4 этапов протяженностью 90 км

16:43 14.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. На Большой Крымской тропе приступили к благоустройству еще 4 этапов протяженностью около 90 километров, сообщает министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
Он уточнил, что работы ведут от Судака до Ангарского перевала, а именно на участках "Волшебный Эчки-Даг", "Крымский парадиз", "Места боев отряда 1-го Партизанского района" и "Судакские панорамы". До конца 2025 года на маршрутах планируют установить информационные стенды, навигационные знаки, туристические стоянки и места для кратковременного отдыха.
"Спрос на пешеходный, активный и экологический туризм и в целом на здоровый образ жизни растет, как и потребности туриста в обеспечении современных комфортных условий прохождения маршрутов", – подчеркнул министр туризма.
Он отметил, что работы ведутся по поручению президента России Владимира Путина и согласно рекомендациям Минэкономразвития РФ.
Ранее председатель Комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова рассказала, что при полной готовности протяженность Большой Крымской тропы составит 750 километров. На дынный момент на ней уже работают 82 экологических маршрута, а по пути следования туристов предусмотрено более 3000 объектов показа.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Большая Крымская тропа: что готово к курортному сезону
Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
Крымский "древнинг": полуостров предлагает туристам оригинальное жилье
 
