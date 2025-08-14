Рейтинг@Mail.ru
Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан" - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"
Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан" - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"
Германия финансировала производство Украиной дальнобойных баллистических ракет "Сапсан". Об этом говорится в материалах Федеральной службы безопасности России. РИА Новости Крым, 14.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Германия финансировала производство Украиной дальнобойных баллистических ракет "Сапсан". Об этом говорится в материалах Федеральной службы безопасности России."Получена информация о задействованных в производстве объектах украинского военно-промышленного комплекса, местах расположения оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, в том числе производства США и НАТО), компрометирующих сведений о руководстве украинского ВПК (проводили мошеннические действия с государственными оборонными заказами), а также подтверждено участие Германии в финансировании украинской программы по производству баллистических дальнобойных ракет", - публикует выдержки из документов РИА Новости.Отмечается, что Владимир Зеленский в конце мая нынешнего года встречался в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, при нем была проектная документация по ракетному комплексу "Сапсан". "Двадцать первого мая 2025 года руководство Павлоградского химического завода во исполнение инструкции №63/54 подготовило в адрес Минобороны Украины проектную документацию по ОТРК "Сапсан", с которой 28 мая 2025 года... Владимир Зеленский совместно с представителями украинского Минобороны провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представителями Вооруженных сил Германии", - говорится в публикации.Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине тогда заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.Министерство обороны Германии по итогам встречи в конце мая в Берлине главы военного ведомства ФРГ Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Как сообщалось, совместными усилиями ФСБ и российской армии на Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан", предназначавшихся для ударов вглубь России.В Минобороны РФ уточнили, что массированные удары нанесены по украинским конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия. По данным ФСБ, это Павлоградский химический завод, Павлоградский механический завод, Шосткинский завод "Звезда", Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.Одновременно были поражены развернутые ВСУ для обороны данных объектов комплексы ПВО западного производства.
Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"

Германия финансировала производство Украиной баллистических ракет "Сапсан" - ФСБ

09:12 14.08.2025 (обновлено: 09:14 14.08.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Германия финансировала производство Украиной дальнобойных баллистических ракет "Сапсан". Об этом говорится в материалах Федеральной службы безопасности России.
"Получена информация о задействованных в производстве объектах украинского военно-промышленного комплекса, местах расположения оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, в том числе производства США и НАТО), компрометирующих сведений о руководстве украинского ВПК (проводили мошеннические действия с государственными оборонными заказами), а также подтверждено участие Германии в финансировании украинской программы по производству баллистических дальнобойных ракет", - публикует выдержки из документов РИА Новости.
Отмечается, что Владимир Зеленский в конце мая нынешнего года встречался в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, при нем была проектная документация по ракетному комплексу "Сапсан".
"Двадцать первого мая 2025 года руководство Павлоградского химического завода во исполнение инструкции №63/54 подготовило в адрес Минобороны Украины проектную документацию по ОТРК "Сапсан", с которой 28 мая 2025 года... Владимир Зеленский совместно с представителями украинского Минобороны провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представителями Вооруженных сил Германии", - говорится в публикации.
Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине тогда заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
Министерство обороны Германии по итогам встречи в конце мая в Берлине главы военного ведомства ФРГ Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним.
Как сообщалось, совместными усилиями ФСБ и российской армии на Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан", предназначавшихся для ударов вглубь России.
В Минобороны РФ уточнили, что массированные удары нанесены по украинским конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия. По данным ФСБ, это Павлоградский химический завод, Павлоградский механический завод, Шосткинский завод "Звезда", Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.
Одновременно были поражены развернутые ВСУ для обороны данных объектов комплексы ПВО западного производства.
Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России
Поставки Taurus Киеву будут означать вступление Германии в конфликт – МИД
