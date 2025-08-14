https://crimea.ria.ru/20250814/germaniya-finansirovala-proizvodstvo-kievom-dalnoboynykh-raket-sapsan-1148707997.html

Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"

Германия финансировала производство Украиной дальнобойных баллистических ракет "Сапсан". Об этом говорится в материалах Федеральной службы безопасности России. РИА Новости Крым, 14.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Германия финансировала производство Украиной дальнобойных баллистических ракет "Сапсан". Об этом говорится в материалах Федеральной службы безопасности России."Получена информация о задействованных в производстве объектах украинского военно-промышленного комплекса, местах расположения оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, в том числе производства США и НАТО), компрометирующих сведений о руководстве украинского ВПК (проводили мошеннические действия с государственными оборонными заказами), а также подтверждено участие Германии в финансировании украинской программы по производству баллистических дальнобойных ракет", - публикует выдержки из документов РИА Новости.Отмечается, что Владимир Зеленский в конце мая нынешнего года встречался в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, при нем была проектная документация по ракетному комплексу "Сапсан". "Двадцать первого мая 2025 года руководство Павлоградского химического завода во исполнение инструкции №63/54 подготовило в адрес Минобороны Украины проектную документацию по ОТРК "Сапсан", с которой 28 мая 2025 года... Владимир Зеленский совместно с представителями украинского Минобороны провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представителями Вооруженных сил Германии", - говорится в публикации.Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине тогда заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.Министерство обороны Германии по итогам встречи в конце мая в Берлине главы военного ведомства ФРГ Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Как сообщалось, совместными усилиями ФСБ и российской армии на Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан", предназначавшихся для ударов вглубь России.В Минобороны РФ уточнили, что массированные удары нанесены по украинским конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия. По данным ФСБ, это Павлоградский химический завод, Павлоградский механический завод, Шосткинский завод "Звезда", Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.Одновременно были поражены развернутые ВСУ для обороны данных объектов комплексы ПВО западного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по РоссииПоставки Taurus Киеву будут означать вступление Германии в конфликт – МИД

