Еще два фрегата-носителя "Калибров" заложат для флота России в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Военно-морской флот России в 2026 году планирует заложить еще два фрегата проекта 22350. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев на церемонии спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге в четверг.В сообщении напомнили, что фрегаты этого проекта являются носителями современного ракетного вооружения морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр", а также носителями новейшего гиперзвукового комплекса "Циркон".Ранее президент России Владимир Путин, выступая на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце "Князь Пожарский" в Северодвинске заявил, что планы по созданию современных сил Военно-морского флота РФ будут обязательно реализованы в полном объеме. Сегодня на российских верфях строятся более 70 различных военных кораблей.Кроме того, на совещании о стратегии развития подводных сил Военно-морского флота глава государства заявил, что морские ядерные силы России в ближайшие годы пополнятся четырьмя атомными подводными лодками проекта "Борей-А".Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач. Из них – поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов. На его борту пусковые установки противокорабельных ракет "Калибр", новейший гиперзвуковой комплекс "Циркон", зенитно-ракетный и противолодочный торпедный комплексы, ПЗРК, артиллерийская установка и другое вооружение. На корабле может базироваться вертолет. Основные характеристики фрегатов проекта 22350: водоизмещение – 4500 тонн; скорость хода – до 29 узлов; дальность плавания – 4500 миль; автономность плавания – 30 суток; экипаж до 210 человек. Это первый крупный боевой корабль, спроектированный в России после распада Советского Союза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года К Дню ВМФ "Россия сегодня" выпустила подкаст об истории российского флота
14:14 14.08.2025 (обновлено: 14:20 14.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Военно-морской флот России в 2026 году планирует заложить еще два фрегата проекта 22350. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев на церемонии спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге в четверг.
"Мы планируем уже в 2026 году заложить как минимум два корабля данного проекта. И строительство таких кораблей несомненно, будет предусмотрено в следующей государственной программе вооружения", – цитирует заявления главкома ВМФ России РИА Новости.
В сообщении напомнили, что фрегаты этого проекта являются носителями современного ракетного вооружения морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр", а также носителями новейшего гиперзвукового комплекса "Циркон".
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце "Князь Пожарский" в Северодвинске заявил, что планы по созданию современных сил Военно-морского флота РФ будут обязательно реализованы в полном объеме. Сегодня на российских верфях строятся более 70 различных военных кораблей
.
Кроме того, на совещании о стратегии развития подводных сил Военно-морского флота глава государства заявил, что морские ядерные силы России в ближайшие годы пополнятся четырьмя атомными подводными лодками
проекта "Борей-А".
Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач. Из них – поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.
На его борту пусковые установки противокорабельных ракет "Калибр", новейший гиперзвуковой комплекс "Циркон", зенитно-ракетный и противолодочный торпедный комплексы, ПЗРК, артиллерийская установка и другое вооружение. На корабле может базироваться вертолет.
Основные характеристики фрегатов проекта 22350: водоизмещение – 4500 тонн; скорость хода – до 29 узлов; дальность плавания – 4500 миль; автономность плавания – 30 суток; экипаж до 210 человек.
Это первый крупный боевой корабль, спроектированный в России после распада Советского Союза.
