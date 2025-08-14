https://crimea.ria.ru/20250814/dom-na-svyatoy-gore-istoriya-zhizni-i-raboty-issledovatelya-na-karadage-1147861896.html

Дом на Святой горе: история жизни и работы исследователя на Карадаге

РИА Новости Крым продолжает проект о крымчанах редких профессий. Кто они, чем занимаются и кто пользуется их услугами – рассказываем в спецпроекте "Штучная работа".Проверить работу высокоточных приборов, взять кровь у рыбы, собрать дождевую воду, щелкнуть по носу лягушку - это тоже нужно для дела… Необычным кажется все, что для этого человека стало привычкой.…Его седан останется где-то внизу. Дальше – только пешком, вверх по трудной каменистой дороге, оставляя позади лазурный полукруг коктебельской бухты, навстречу хребтам древнего вулкана, к подножию горы Святой, где среди заповедного леса стоит совершенно кинематографичный дом с вековой историей, а исследования, которые здесь проводят – самые современные.Да, его рабочее место тоже необычное – единственная во всем российском Причерноморье станция фонового экологического мониторинга, где он – не просто руководитель – Исследователь, искренне влюбленный в это место и свое дело.Владимир Лапченко – научный сотрудник отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга Карадагской научной станция имени Терентия Вяземского - природный заповедник РАН, филиала Института биологии южных морей.Дом на горе СвятойГде-то в начале прошлого века одна зарубежная компания построила поселок в лесу для обслуживания карьера по добыче пуццолановой вулканической породы. Карьер давно закрыт. Поселка тоже больше нет, этот дом единственный сохранился. Сложенный из грубого булыжника, беленый, с маленьким крылечком, увитым виноградной лозой, с табличкой на фасаде: "Здесь в начале 1940-х годов жил и работал писатель Константин Паустовский". Это снаружи.Внутри – "центр управления космическими полетами" – так можно подумать, если не знать предназначение всех этих замысловатых приборов. На самом деле здесь проводят исследования атмосферного воздуха, ведут наблюдения за метеорологическими параметрами.Прямо за домом – метеоплощадка с высоченной мачтой и водосборниками, и экспериментальная метеорологическая установка – ее купили совсем недавно за счет федеральных средств, как и большинство оборудования. Импортное необходимо обслуживать, и это стало невозможным из-за санкций. Отечественное оказалось даже лучше по ряду параметров. Открытая в 1988 году станция после 2014-го получила новое развитие.Атмосфера границ не имеетВ мире существует глобальная сеть мониторинговых станций. Станция на Карадаге раньше принимала участие в работе Международной программы комплексного мониторинга влияния загрязнения воздуха на экосистемы. И, хотя зарубежные партнеры отказались идентифицировать ее как российскую, атмосфера границ не имеет. Если в пустыне Сахара случилась пылевая буря, частички из Африки могут легко оказаться в Крыму."Или другая "Буря в пустыне" – в 90-х годах прошлого века, во время вторжения сил во главе с США на территорию Ирака, когда в Кувейте горели нефтяные скважины, предельно допустимый уровень оксида углерода на Карадаге резко подпрыгнул и превысил норму в пять раз. Это открытие сделал первый руководитель станции, я тогда работал сменным инженером", –вспоминает Лапченко.Все эти исследования становятся основой публикаций. На счету Владимира Лапченко более 120 статей в ведущих отечественных и зарубежных журналах. Труды экологов затем ложатся в основу вполне прикладных вещей. В качестве примера ученый приводит работу своих коллег из Днепропетровского горного института, результаты сотрудничества с которыми легли в основу обоснования места расположения станции."Днепропетровский горный институт разработал методику по оценке территории, с помощью цитогенетических методов исследования. Согласно этой методике был определен уровень загрязнения города Желтые Воды, расположенного вблизи урановых рудников, благодаря чему обратили внимание на экологические проблемы и город стал получать дотации на их устранение"Эталонный КарадагЗагадочный, таинственный, мистический – как только не описывают Карадаг. Лапченко называет его эталонным. Место для станции выбрано неслучайно.Ряд исследований проводили вместе с коллегами из того самого Днепропетровского горного института по их методике. В том числе, сажали обычный репчатый лук и по наблюдениям за делящимися клетками корневых волосков оценивали качество почвы, производили забор крови у рыб, ящериц и лягушек, чтобы изучить крупные клетки эритроцитов."Очень интересно выглядел забор крови у лягушек: нужно было щелкнуть ее по носу , и тут же появлялась капелька крови. Конечно, лягушке это не доставляло удовольствия, но никакой угрозы для ее жизни не было. А ящерицы отдавали на исследование свои хвосты, новый вскоре отрастал. Врачи стоматологи при осмотре детей в детском саду делали мазки со слизистой рта, а ученые их исследовали. У детей много делящихся клеток в слизистой, они крупные и при окрашивании препаратов хорошо различимы их ядра. Это важный показатель для оценки качества окружающей среды, влияющей на детей".Кстати, миф о высокой радиации на Карадаге (такой есть и связан с тем, что вулканические породы якобы имеют повышенную радиоактивность) тоже развенчан. Пригласил коллег с необходимым оборудованием, вместе исследовали местные туфы и базальты.- И как оказалось на самом деле?- Оказалось, радиационно Карадаг абсолютно безопасен.Озон "хороший" и "плохой"- Озон чуть-чуть упал. Утром был 130.- Сейчас проверим.Владимир принимает отчет своего коллеги. Всего в его подчинении посменно работают четыре инженера. Станция ведет мониторинг круглосуточно, актуальные данные по уровню озона, оксидов азота и углерода, метана и других углеводородов складываются в ряды многолетних измерений и ученые других специальностей могут использовать их в своих исследованиях. Загрязнение воздуха на Карадаге по всем параметрам в десятки раз ниже, чем в Европе. В день нашего приезда показатели по приземному озону высокие.– Если в стратосфере не хватает озона, в каких-то местах возникает озоновая дыра. Тогда на Землю поступают губительные лучи ультрафиолета. Так что озон наверху – это хорошо. Но если озон в приземном слое воздуха – это яд, отравляющее вещество на уровне ртути.Приземный озон поражает слизистые, если его высокая концентрация в воздухе держится на протяжении нескольких часов. Симптомы – першение в горле, усталость, сонливость. Особенно трудно астматикам и сердечникам. Статистику по озону совместно анализируют с медиками, в частности, ялтинским институтом имени Сеченова.А вот самые низкие – после дождя. И запах после дождя – и есть запах озона, который мы способны чувствовать только в небольших и неопасных концентрациях. Высокие концентрации озона почувствовать невозможно, а опасность велика.Передать свою любовьДиплом Владимир Лапченко получил по профессии агроном-виноградарь,. Закончил вуз, отслужил в армии, а тут грянул "сухой закон". Пошел работать на мониторинговую станцию, чтобы в тишине "пересидеть" его, а потом втянулся. – Что самое интересное в вашей работе?– Новые направления, которые еще не открыты, не исследованы. Я думаю, что человек живет, пока ему интересно, пока перед ним возникают вопросы, на которые он ищет ответы.– А сейчас есть какие-то новые планы?– Конечно! Сейчас готовим статью по метану на Карадаге. Это пилотные исследования, никто в заповеднике никогда не измерял уровень этого газа, и первые результаты уже есть. Очень важный параметр в связи с исследованием процесса глобального потепления.Темы его исследований могут касаться состава воды заповедных источников, содержания различных элементов в лишайниках, мхах, грибах и растениях. Еще Лапченко изучает перспективы создания на Карадаге карбонового полигона, мечтает отремонтировать дальний флигель дома на Святой горе, создать в его стенах современную лабораторию и конференц-зал. Он ищет новых партнеров и привлекает к исследованиям коллег из разных институтов и разных стран – все, чтобы сделать работу станции еще эффективнее. И иногда водит экскурсии заповедными трапами Карадага – это для души.Р.S. Станция фонового мониторинга расположена на склоне горы Святой, высоко над уровнем моря. Усадьба Карадагской научной станции имени Терентия Вяземского – ниже, на берегу, где друг дружку перекрикивают тысячи звонких цикад и воздух наполнен запахом кипарисов, чабреца и полыни.Когда-то после революции в санатории Т. И. Вяземского работала садовницей Феоктиста Федотовна. Любовь этой женщины к здешним местам дальше понесут сквозь годы ее дети и ее внуки. Один из них – Владимир Лапченко. Он родился и вырос в этом месте, здесь выросли его сыновья. Его супруга - тоже эколог.Вечером заповедными тропами прямиком к его дому придут лесные жители: "Природа, которая окружает нас, считает нас своей частью, поэтому кабаны и косули у нас частые гости". Он улыбается и расставляет во дворе фонари – дикие кабаны пугаются яркого света. Рано утром ученый непременно проплывет в море далеко-далеко, чтобы увидеть крышу своего дома, потом примет отчеты дежурных инженеров и так начнется его новый рабочий день.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

