Дом на Святой горе: история жизни и работы исследователя на Карадаге - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Дом на Святой горе: история жизни и работы исследователя на Карадаге
Дом на Святой горе: история жизни и работы исследователя на Карадаге
Дом на Святой горе: история жизни и работы исследователя на Карадаге
РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T19:02
2025-08-14T16:34
РИА Новости Крым продолжает проект о крымчанах редких профессий. Кто они, чем занимаются и кто пользуется их услугами – рассказываем в спецпроекте "Штучная работа".Проверить работу высокоточных приборов, взять кровь у рыбы, собрать дождевую воду, щелкнуть по носу лягушку - это тоже нужно для дела… Необычным кажется все, что для этого человека стало привычкой.…Его седан останется где-то внизу. Дальше – только пешком, вверх по трудной каменистой дороге, оставляя позади лазурный полукруг коктебельской бухты, навстречу хребтам древнего вулкана, к подножию горы Святой, где среди заповедного леса стоит совершенно кинематографичный дом с вековой историей, а исследования, которые здесь проводят – самые современные.Да, его рабочее место тоже необычное – единственная во всем российском Причерноморье станция фонового экологического мониторинга, где он – не просто руководитель – Исследователь, искренне влюбленный в это место и свое дело.Владимир Лапченко – научный сотрудник отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга Карадагской научной станция имени Терентия Вяземского - природный заповедник РАН, филиала Института биологии южных морей.Дом на горе СвятойГде-то в начале прошлого века одна зарубежная компания построила поселок в лесу для обслуживания карьера по добыче пуццолановой вулканической породы. Карьер давно закрыт. Поселка тоже больше нет, этот дом единственный сохранился. Сложенный из грубого булыжника, беленый, с маленьким крылечком, увитым виноградной лозой, с табличкой на фасаде: "Здесь в начале 1940-х годов жил и работал писатель Константин Паустовский". Это снаружи.Внутри – "центр управления космическими полетами" – так можно подумать, если не знать предназначение всех этих замысловатых приборов. На самом деле здесь проводят исследования атмосферного воздуха, ведут наблюдения за метеорологическими параметрами.Прямо за домом – метеоплощадка с высоченной мачтой и водосборниками, и экспериментальная метеорологическая установка – ее купили совсем недавно за счет федеральных средств, как и большинство оборудования. Импортное необходимо обслуживать, и это стало невозможным из-за санкций. Отечественное оказалось даже лучше по ряду параметров. Открытая в 1988 году станция после 2014-го получила новое развитие.Атмосфера границ не имеетВ мире существует глобальная сеть мониторинговых станций. Станция на Карадаге раньше принимала участие в работе Международной программы комплексного мониторинга влияния загрязнения воздуха на экосистемы. И, хотя зарубежные партнеры отказались идентифицировать ее как российскую, атмосфера границ не имеет. Если в пустыне Сахара случилась пылевая буря, частички из Африки могут легко оказаться в Крыму."Или другая "Буря в пустыне" – в 90-х годах прошлого века, во время вторжения сил во главе с США на территорию Ирака, когда в Кувейте горели нефтяные скважины, предельно допустимый уровень оксида углерода на Карадаге резко подпрыгнул и превысил норму в пять раз. Это открытие сделал первый руководитель станции, я тогда работал сменным инженером", –вспоминает Лапченко.Все эти исследования становятся основой публикаций. На счету Владимира Лапченко более 120 статей в ведущих отечественных и зарубежных журналах. Труды экологов затем ложатся в основу вполне прикладных вещей. В качестве примера ученый приводит работу своих коллег из Днепропетровского горного института, результаты сотрудничества с которыми легли в основу обоснования места расположения станции."Днепропетровский горный институт разработал методику по оценке территории, с помощью цитогенетических методов исследования. Согласно этой методике был определен уровень загрязнения города Желтые Воды, расположенного вблизи урановых рудников, благодаря чему обратили внимание на экологические проблемы и город стал получать дотации на их устранение"Эталонный КарадагЗагадочный, таинственный, мистический – как только не описывают Карадаг. Лапченко называет его эталонным. Место для станции выбрано неслучайно.Ряд исследований проводили вместе с коллегами из того самого Днепропетровского горного института по их методике. В том числе, сажали обычный репчатый лук и по наблюдениям за делящимися клетками корневых волосков оценивали качество почвы, производили забор крови у рыб, ящериц и лягушек, чтобы изучить крупные клетки эритроцитов."Очень интересно выглядел забор крови у лягушек: нужно было щелкнуть ее по носу , и тут же появлялась капелька крови. Конечно, лягушке это не доставляло удовольствия, но никакой угрозы для ее жизни не было. А ящерицы отдавали на исследование свои хвосты, новый вскоре отрастал. Врачи стоматологи при осмотре детей в детском саду делали мазки со слизистой рта, а ученые их исследовали. У детей много делящихся клеток в слизистой, они крупные и при окрашивании препаратов хорошо различимы их ядра. Это важный показатель для оценки качества окружающей среды, влияющей на детей".Кстати, миф о высокой радиации на Карадаге (такой есть и связан с тем, что вулканические породы якобы имеют повышенную радиоактивность) тоже развенчан. Пригласил коллег с необходимым оборудованием, вместе исследовали местные туфы и базальты.- И как оказалось на самом деле?- Оказалось, радиационно Карадаг абсолютно безопасен.Озон "хороший" и "плохой"- Озон чуть-чуть упал. Утром был 130.- Сейчас проверим.Владимир принимает отчет своего коллеги. Всего в его подчинении посменно работают четыре инженера. Станция ведет мониторинг круглосуточно, актуальные данные по уровню озона, оксидов азота и углерода, метана и других углеводородов складываются в ряды многолетних измерений и ученые других специальностей могут использовать их в своих исследованиях. Загрязнение воздуха на Карадаге по всем параметрам в десятки раз ниже, чем в Европе. В день нашего приезда показатели по приземному озону высокие.– Если в стратосфере не хватает озона, в каких-то местах возникает озоновая дыра. Тогда на Землю поступают губительные лучи ультрафиолета. Так что озон наверху – это хорошо. Но если озон в приземном слое воздуха – это яд, отравляющее вещество на уровне ртути.Приземный озон поражает слизистые, если его высокая концентрация в воздухе держится на протяжении нескольких часов. Симптомы – першение в горле, усталость, сонливость. Особенно трудно астматикам и сердечникам. Статистику по озону совместно анализируют с медиками, в частности, ялтинским институтом имени Сеченова.А вот самые низкие – после дождя. И запах после дождя – и есть запах озона, который мы способны чувствовать только в небольших и неопасных концентрациях. Высокие концентрации озона почувствовать невозможно, а опасность велика.Передать свою любовьДиплом Владимир Лапченко получил по профессии агроном-виноградарь,. Закончил вуз, отслужил в армии, а тут грянул "сухой закон". Пошел работать на мониторинговую станцию, чтобы в тишине "пересидеть" его, а потом втянулся. – Что самое интересное в вашей работе?– Новые направления, которые еще не открыты, не исследованы. Я думаю, что человек живет, пока ему интересно, пока перед ним возникают вопросы, на которые он ищет ответы.– А сейчас есть какие-то новые планы?– Конечно! Сейчас готовим статью по метану на Карадаге. Это пилотные исследования, никто в заповеднике никогда не измерял уровень этого газа, и первые результаты уже есть. Очень важный параметр в связи с исследованием процесса глобального потепления.Темы его исследований могут касаться состава воды заповедных источников, содержания различных элементов в лишайниках, мхах, грибах и растениях. Еще Лапченко изучает перспективы создания на Карадаге карбонового полигона, мечтает отремонтировать дальний флигель дома на Святой горе, создать в его стенах современную лабораторию и конференц-зал. Он ищет новых партнеров и привлекает к исследованиям коллег из разных институтов и разных стран – все, чтобы сделать работу станции еще эффективнее. И иногда водит экскурсии заповедными трапами Карадага – это для души.Р.S. Станция фонового мониторинга расположена на склоне горы Святой, высоко над уровнем моря. Усадьба Карадагской научной станции имени Терентия Вяземского – ниже, на берегу, где друг дружку перекрикивают тысячи звонких цикад и воздух наполнен запахом кипарисов, чабреца и полыни.Когда-то после революции в санатории Т. И. Вяземского работала садовницей Феоктиста Федотовна. Любовь этой женщины к здешним местам дальше понесут сквозь годы ее дети и ее внуки. Один из них – Владимир Лапченко. Он родился и вырос в этом месте, здесь выросли его сыновья. Его супруга - тоже эколог.Вечером заповедными тропами прямиком к его дому придут лесные жители: "Природа, которая окружает нас, считает нас своей частью, поэтому кабаны и косули у нас частые гости". Он улыбается и расставляет во дворе фонари – дикие кабаны пугаются яркого света. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, наука и технологии, карадаг, инбюм, экология, природа, сша, ирак, африка, европа, земля, радиация, здоровье, туризм, экскурсии
Дом на Святой горе: история жизни и работы исследователя на Карадаге

Коренной карадажец Владимир Лапченко руководит Карадагской станцией фонового мониторинга

19:02 14.08.2025
 
Станция фонового мониторинга расположена на склоне горы Святой, высоко над уровнем моря, в Карадагском заповеднике
Станция фонового мониторинга расположена на склоне горы Святой, высоко над уровнем моря, в Карадагском заповеднике
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
РИА Новости Крым продолжает проект о крымчанах редких профессий. Кто они, чем занимаются и кто пользуется их услугами – рассказываем в спецпроекте "Штучная работа".
Проверить работу высокоточных приборов, взять кровь у рыбы, собрать дождевую воду, щелкнуть по носу лягушку - это тоже нужно для дела… Необычным кажется все, что для этого человека стало привычкой.
…Его седан останется где-то внизу. Дальше – только пешком, вверх по трудной каменистой дороге, оставляя позади лазурный полукруг коктебельской бухты, навстречу хребтам древнего вулкана, к подножию горы Святой, где среди заповедного леса стоит совершенно кинематографичный дом с вековой историей, а исследования, которые здесь проводят – самые современные.
Да, его рабочее место тоже необычное – единственная во всем российском Причерноморье станция фонового экологического мониторинга, где он – не просто руководитель – Исследователь, искренне влюбленный в это место и свое дело.
Владимир Лапченко – научный сотрудник отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга Карадагской научной станция имени Терентия Вяземского - природный заповедник РАН, филиала Института биологии южных морей.

Дом на горе Святой

Где-то в начале прошлого века одна зарубежная компания построила поселок в лесу для обслуживания карьера по добыче пуццолановой вулканической породы. Карьер давно закрыт. Поселка тоже больше нет, этот дом единственный сохранился. Сложенный из грубого булыжника, беленый, с маленьким крылечком, увитым виноградной лозой, с табличкой на фасаде: "Здесь в начале 1940-х годов жил и работал писатель Константин Паустовский". Это снаружи.
Внутри – "центр управления космическими полетами" – так можно подумать, если не знать предназначение всех этих замысловатых приборов. На самом деле здесь проводят исследования атмосферного воздуха, ведут наблюдения за метеорологическими параметрами.
"Наша станция – самая южная в России и единственная на Черноморском побережье. Мы фиксируем и анализируем содержание загрязнителей в атмосфере: концентрацию приземного озона, оксидов азота и углерода, метана и других углеводородов, а также метеорологические параметры", – поясняет руководитель станции, научный сотрудник Владимир Лапченко, который работает здесь со дня ее открытия и вот уже ровно 20 лет ею руководит.
Прямо за домом – метеоплощадка с высоченной мачтой и водосборниками, и экспериментальная метеорологическая установка – ее купили совсем недавно за счет федеральных средств, как и большинство оборудования. Импортное необходимо обслуживать, и это стало невозможным из-за санкций. Отечественное оказалось даже лучше по ряду параметров. Открытая в 1988 году станция после 2014-го получила новое развитие.

Атмосфера границ не имеет

В мире существует глобальная сеть мониторинговых станций. Станция на Карадаге раньше принимала участие в работе Международной программы комплексного мониторинга влияния загрязнения воздуха на экосистемы. И, хотя зарубежные партнеры отказались идентифицировать ее как российскую, атмосфера границ не имеет. Если в пустыне Сахара случилась пылевая буря, частички из Африки могут легко оказаться в Крыму.
"Или другая "Буря в пустыне" – в 90-х годах прошлого века, во время вторжения сил во главе с США на территорию Ирака, когда в Кувейте горели нефтяные скважины, предельно допустимый уровень оксида углерода на Карадаге резко подпрыгнул и превысил норму в пять раз. Это открытие сделал первый руководитель станции, я тогда работал сменным инженером", –вспоминает Лапченко.
Все эти исследования становятся основой публикаций. На счету Владимира Лапченко более 120 статей в ведущих отечественных и зарубежных журналах. Труды экологов затем ложатся в основу вполне прикладных вещей. В качестве примера ученый приводит работу своих коллег из Днепропетровского горного института, результаты сотрудничества с которыми легли в основу обоснования места расположения станции.
"Днепропетровский горный институт разработал методику по оценке территории, с помощью цитогенетических методов исследования. Согласно этой методике был определен уровень загрязнения города Желтые Воды, расположенного вблизи урановых рудников, благодаря чему обратили внимание на экологические проблемы и город стал получать дотации на их устранение"

Эталонный Карадаг

Загадочный, таинственный, мистический – как только не описывают Карадаг. Лапченко называет его эталонным. Место для станции выбрано неслучайно.
"Проводили комплексные исследования флоры и фауны, воды и почвы, состава атмосферного воздуха и сделали вывод об эталонности этого места. Уникальное расположение на удалении от источников загрязнения, на границе суши и моря, леса и степи, практически в сердце природного заповедника, позволяет смело назвать ее точкой отсчета в системе чистоты – фоновой станцией", – поясняет собеседник агентства.
Ряд исследований проводили вместе с коллегами из того самого Днепропетровского горного института по их методике. В том числе, сажали обычный репчатый лук и по наблюдениям за делящимися клетками корневых волосков оценивали качество почвы, производили забор крови у рыб, ящериц и лягушек, чтобы изучить крупные клетки эритроцитов.
"Очень интересно выглядел забор крови у лягушек: нужно было щелкнуть ее по носу , и тут же появлялась капелька крови. Конечно, лягушке это не доставляло удовольствия, но никакой угрозы для ее жизни не было. А ящерицы отдавали на исследование свои хвосты, новый вскоре отрастал. Врачи стоматологи при осмотре детей в детском саду делали мазки со слизистой рта, а ученые их исследовали. У детей много делящихся клеток в слизистой, они крупные и при окрашивании препаратов хорошо различимы их ядра. Это важный показатель для оценки качества окружающей среды, влияющей на детей".
Кстати, миф о высокой радиации на Карадаге (такой есть и связан с тем, что вулканические породы якобы имеют повышенную радиоактивность) тоже развенчан. Пригласил коллег с необходимым оборудованием, вместе исследовали местные туфы и базальты.
- И как оказалось на самом деле?
- Оказалось, радиационно Карадаг абсолютно безопасен.
Единственная во всем российском Причерноморье станция фонового экологического мониторинга расположена на склоне горы Карадаг
Единственная во всем российском Причерноморье станция фонового экологического мониторинга расположена на склоне горы Карадаг
Единственная во всем российском Причерноморье станция фонового экологического мониторинга расположена на склоне горы Карадаг
Крымский эколог Владимир Лапченко за работой
Крымский эколог Владимир Лапченко за работой
Крымский эколог Владимир Лапченко за работой
С его рабочего места открываются чудесные виды на Коктебель
С его рабочего места открываются чудесные виды на Коктебель
С его рабочего места открываются чудесные виды на Коктебель

Памятник Терентию Вяземскому на Карадагской биостанции

памятник Терентию Вяземскому на Карадагской биостанции
Памятник Терентию Вяземскому на Карадагской биостанции

Место отдыха около метеоплощадки на станции фонового экологического мониторинга
Место отдыха около метеоплощадки на станции фонового экологического мониторинга
Место отдыха около метеоплощадки на станции фонового экологического мониторинга

В этом домике на склоне Карадага жил советский писатель Константин Паустовский

Единственный сотрудник станции фонового экологического мониторинга на Карадаге Владимир Лапченко
В этом домике на склоне Карадага жил советский писатель Константин Паустовский

Единственная во всем российском Причерноморье станция фонового экологического мониторинга расположена на склоне горы Карадаг
Крымский эколог Владимир Лапченко за работой
С его рабочего места открываются чудесные виды на Коктебель
Место отдыха около метеоплощадки на станции фонового экологического мониторинга
Озон "хороший" и "плохой"

- Озон чуть-чуть упал. Утром был 130.
- Сейчас проверим.
Владимир принимает отчет своего коллеги. Всего в его подчинении посменно работают четыре инженера. Станция ведет мониторинг круглосуточно, актуальные данные по уровню озона, оксидов азота и углерода, метана и других углеводородов складываются в ряды многолетних измерений и ученые других специальностей могут использовать их в своих исследованиях. Загрязнение воздуха на Карадаге по всем параметрам в десятки раз ниже, чем в Европе. В день нашего приезда показатели по приземному озону высокие.
– Если в стратосфере не хватает озона, в каких-то местах возникает озоновая дыра. Тогда на Землю поступают губительные лучи ультрафиолета. Так что озон наверху – это хорошо. Но если озон в приземном слое воздуха – это яд, отравляющее вещество на уровне ртути.
Приземный озон поражает слизистые, если его высокая концентрация в воздухе держится на протяжении нескольких часов. Симптомы – першение в горле, усталость, сонливость. Особенно трудно астматикам и сердечникам. Статистику по озону совместно анализируют с медиками, в частности, ялтинским институтом имени Сеченова.
– Кстати, в Германии, самый посещаемый после сайта о погоде, сайт по концентрации приземного озона. У нас смотреть сводки по озону пока не принято. Но все же старайтесь избегать прогулок с полудня до двух часов дня в жаркую погоду – как правило, именно в это время концентрации приземного озона наиболее высокие.
А вот самые низкие – после дождя. И запах после дождя – и есть запах озона, который мы способны чувствовать только в небольших и неопасных концентрациях. Высокие концентрации озона почувствовать невозможно, а опасность велика.

Передать свою любовь

Диплом Владимир Лапченко получил по профессии агроном-виноградарь,. Закончил вуз, отслужил в армии, а тут грянул "сухой закон". Пошел работать на мониторинговую станцию, чтобы в тишине "пересидеть" его, а потом втянулся.
– Что самое интересное в вашей работе?
– Новые направления, которые еще не открыты, не исследованы. Я думаю, что человек живет, пока ему интересно, пока перед ним возникают вопросы, на которые он ищет ответы.
– А сейчас есть какие-то новые планы?
– Конечно! Сейчас готовим статью по метану на Карадаге. Это пилотные исследования, никто в заповеднике никогда не измерял уровень этого газа, и первые результаты уже есть. Очень важный параметр в связи с исследованием процесса глобального потепления.
Темы его исследований могут касаться состава воды заповедных источников, содержания различных элементов в лишайниках, мхах, грибах и растениях. Еще Лапченко изучает перспективы создания на Карадаге карбонового полигона, мечтает отремонтировать дальний флигель дома на Святой горе, создать в его стенах современную лабораторию и конференц-зал. Он ищет новых партнеров и привлекает к исследованиям коллег из разных институтов и разных стран – все, чтобы сделать работу станции еще эффективнее. И иногда водит экскурсии заповедными трапами Карадага – это для души.
"Мне нравится рассказывать людям о своей работе, о заповеднике, о природе. Хочется передать свою любовь к этому месту. И, я думаю, люди чувствуют эту любовь. Когда в конце экскурсии тебе аплодируют 30 человек – это очень приятно".
Р.S. Станция фонового мониторинга расположена на склоне горы Святой, высоко над уровнем моря. Усадьба Карадагской научной станции имени Терентия Вяземского – ниже, на берегу, где друг дружку перекрикивают тысячи звонких цикад и воздух наполнен запахом кипарисов, чабреца и полыни.
Когда-то после революции в санатории Т. И. Вяземского работала садовницей Феоктиста Федотовна. Любовь этой женщины к здешним местам дальше понесут сквозь годы ее дети и ее внуки. Один из них – Владимир Лапченко. Он родился и вырос в этом месте, здесь выросли его сыновья. Его супруга - тоже эколог.
"Карадаг – как сито. Просеивает людей. Случайных не оставляет", – говорит Владимир.
Вечером заповедными тропами прямиком к его дому придут лесные жители: "Природа, которая окружает нас, считает нас своей частью, поэтому кабаны и косули у нас частые гости". Он улыбается и расставляет во дворе фонари – дикие кабаны пугаются яркого света.
Рано утром ученый непременно проплывет в море далеко-далеко, чтобы увидеть крышу своего дома, потом примет отчеты дежурных инженеров и так начнется его новый рабочий день.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
