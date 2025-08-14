https://crimea.ria.ru/20250814/byudzhet-sevastopolya-smozhet-polnostyu-pokryvat-svoi-obyazatelnye-raskhody-1148728613.html

Бюджет Севастополя сможет полностью покрывать свои обязательные расходы

Севастополь стремится к параметрам модельного бюджета: в скором времени город сможет самостоятельность полностью покрывать обязательные расходы бюджета. Об этом РИА Новости Крым, 14.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Севастополь стремится к параметрам модельного бюджета: в скором времени город сможет самостоятельность полностью покрывать обязательные расходы бюджета. Об этом в ходе двусторонней встречи с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, только за первый квартал 2025 года собственные доходы города достигли 15 миллиардов рублей, 8,6 из которых – заработанные самостоятельно. Кроме того, Развожаев отметил, что ежегодно в городе строят около 20 объектов – детские сады, школы и спортивные сооружения, в этом году планируется ввести еще 23 новых объекта.Особое внимание было уделено проблемным вопросам: состоянию коммунального и газового хозяйства, а также благоустройству общественных территорий.Губернатор подчеркнул значимость поддержки Совета Федерации, которая позволяет региону решать вопросы, выходящие за рамки собственных возможностей."Было приятно слышать от Валентины Ивановны, что Севастополь для нее — особенный город. Благодарю председателя Совета Федерации за постоянное внимание к Севастополю. Это измеряется не количеством визитов, а возможностью для меня как губернатора обратиться по тем вопросам, которые регион не в силах решить самостоятельно, изложить аргументы, обозначить сложности — и мы получаем ту самую помощь, благодаря которой добиваемся успеха", – подчеркнул Развожаев.Ранее сообщалось, что Матвиенко посетила Севастополь с рабочим визитом. В его рамках она встретилась с участниками региональной образовательной программы "Севастополь — Город Героев".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 150 млн рублейКогда завершат реконструкцию стратегического водовода в СевастополеРемонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы

