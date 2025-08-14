https://crimea.ria.ru/20250814/bolshe-20-ulits-simferopolya-ostalis-bez-sveta-1148724167.html
Больше 20 улиц Симферополя остались без света
Больше 20 улиц Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Больше 20 улиц Симферополя остались без света
Больше 20 улиц Симферополя обесточены из-за аварии на электросетях, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T16:51
2025-08-14T16:51
2025-08-14T16:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Больше 20 улиц Симферополя обесточены из-за аварии на электросетях, сообщает "Крымэнерго".На месте поломки работают аварийные бригады, восстановить подачу энергии планируют в течение 3-х часов.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитНа Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергииВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
Больше 20 улиц Симферополя остались без света
Больше 20 улиц Симферополя остались без света из-за аварии на сетях