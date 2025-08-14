Рейтинг@Mail.ru
Больше 20 улиц Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 14.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250814/bolshe-20-ulits-simferopolya-ostalis-bez-sveta-1148724167.html
Больше 20 улиц Симферополя остались без света
Больше 20 улиц Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Больше 20 улиц Симферополя остались без света
Больше 20 улиц Симферополя обесточены из-за аварии на электросетях, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T16:51
2025-08-14T16:51
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420116_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4306383bb34595078b0fefa03f0cfe10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Больше 20 улиц Симферополя обесточены из-за аварии на электросетях, сообщает "Крымэнерго".На месте поломки работают аварийные бригады, восстановить подачу энергии планируют в течение 3-х часов.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
симферополь
крым
отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, симферополь, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, крым
Больше 20 улиц Симферополя остались без света

Больше 20 улиц Симферополя остались без света из-за аварии на сетях

16:51 14.08.2025
 
© Администрация СимферополяРабота по замене ламп
Работа по замене ламп
© Администрация Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Больше 20 улиц Симферополя обесточены из-за аварии на электросетях, сообщает "Крымэнерго".

"Улицы: Ефремова, Володарского, Ленина, Курчатова, 8 Марта, Воровского, Беспалова, Алуштинская, Курортная, Неапольская, Петровская Балка, Гаспринского, Белогорская, Таврическая, Краснознаменная, Студенческая; переулки: Ефремова, Телевизионный, Сквозной, Сивашский, Крымчакский, Подгорный, Белогорский, Курчатова, Боковой, Большой, Круглый и прилегающие улицы и переулки", – перечислили в организации.

На месте поломки работают аварийные бригады, восстановить подачу энергии планируют в течение 3-х часов.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
Отключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииСимферопольГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаКрым
 
