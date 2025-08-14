Блогера Варламова* заочно осудили на 8 лет за фейки об армии России

https://crimea.ria.ru/20250814/blogera-varlamova-zaochno-osudili-na-8-let-za-feyki-ob-armii-rossii-1148720009.html

2025-08-14T14:57

2025-08-14T14:57

2025-08-14T14:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Блогер Илья Варламов*, внесенный Минюстом России в список иноагентов, приговорен к восьми годам колонии и штрафу в размере 99 миллионов рублей за распространение фейков о российской армии и нарушения законодательства об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вердикт суда.Также суд оштрафовал его на 99,5 миллионов рублей и запретил администрировать сайты в течение четырех лет.Варламов* признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.По данным суда, блогер распространял фейки об армии в своем YouTube-канале, а также был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.На данный момент Илья Варламов* находится за рубежом, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.Ранее суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы писателя Бориса Акунина* по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.*внесены Минюстом РФ в перечень иностранных агентовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

