Блогера Варламова* заочно осудили на 8 лет за фейки об армии России - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Блогера Варламова* заочно осудили на 8 лет за фейки об армии России
Блогера Варламова* заочно осудили на 8 лет за фейки об армии России - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Блогера Варламова* заочно осудили на 8 лет за фейки об армии России
Блогер Илья Варламов*, внесенный Минюстом России в список иноагентов, приговорен к восьми годам колонии и штрафу в размере 99 миллионов рублей за... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T14:57
2025-08-14T14:59
новости
общество
россия
суд
приговор
министерство юстиции россии
иноагенты
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Блогер Илья Варламов*, внесенный Минюстом России в список иноагентов, приговорен к восьми годам колонии и штрафу в размере 99 миллионов рублей за распространение фейков о российской армии и нарушения законодательства об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вердикт суда.Также суд оштрафовал его на 99,5 миллионов рублей и запретил администрировать сайты в течение четырех лет.Варламов* признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.По данным суда, блогер распространял фейки об армии в своем YouTube-канале, а также был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.На данный момент Илья Варламов* находится за рубежом, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.Ранее суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы писателя Бориса Акунина* по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.*внесены Минюстом РФ в перечень иностранных агентовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
новости, общество, россия, суд, приговор, министерство юстиции россии, иноагенты
Блогера Варламова* заочно осудили на 8 лет за фейки об армии России

Блогера Варламова* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о Вооруженных силах РФ

14:57 14.08.2025 (обновлено: 14:59 14.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Блогер Илья Варламов*, внесенный Минюстом России в список иноагентов, приговорен к восьми годам колонии и штрафу в размере 99 миллионов рублей за распространение фейков о российской армии и нарушения законодательства об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вердикт суда.
"Назначить Варламову Илье Александровичу 8 лет колонии с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья.
Также суд оштрафовал его на 99,5 миллионов рублей и запретил администрировать сайты в течение четырех лет.
Варламов* признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.
По данным суда, блогер распространял фейки об армии в своем YouTube-канале, а также был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.
На данный момент Илья Варламов* находится за рубежом, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.
Ранее суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы писателя Бориса Акунина* по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
*внесены Минюстом РФ в перечень иностранных агентов
Новости Общество Россия Суд Приговор Министерство юстиции России Иноагенты
 
