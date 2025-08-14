https://crimea.ria.ru/20250814/armiya-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-scherbinovka-v-dnr-1148714280.html

Армия России освободила населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР

2025-08-14T12:33

2025-08-14T12:33

2025-08-14T13:38

министерство обороны рф

армия и флот

донецкая народная республика (днр)

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148491807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a21577700472dd8c9cc120d304c0fad8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили Щербиновку в ДНР, уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и три орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России.Также в сообщении МО говорится, что освобожден и населенный пункт Искра в ДНР.Отмечается, что противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и две станции радиоэлектронной борьбы.Также по данным военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

