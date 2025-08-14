https://crimea.ria.ru/20250814/armiya-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-scherbinovka-v-dnr-1148714280.html
Армия России освободила населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили Щербиновку в ДНР, уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и три орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России.Также в сообщении МО говорится, что освобожден и населенный пункт Искра в ДНР.Отмечается, что противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и две станции радиоэлектронной борьбы.Также по данным военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
министерство обороны рф, армия и флот, донецкая народная республика (днр), новости сво
12:33 14.08.2025 (обновлено: 13:38 14.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили Щербиновку в ДНР, уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и три орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
Также в сообщении МО говорится, что освобожден и населенный пункт Искра в ДНР.
Отмечается, что противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и две станции радиоэлектронной борьбы.
Также по данным военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка Донецкой Народной Республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.