Армия России идет вперед: за сутки боев ВСУ потеряли 1315 боевиков

2025-08-14T13:28

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147519630_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_928af26a35f5abc6ff9d91dc4280b9ee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. За сутки боевых действий в зоне проведения специальной военной операции киевский режим потерял 1315 боевиков. Кроме того, российские войска ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщили в Минобороны в четверг.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Корчаковка, Кияница, Храповщина, Вакаловщина, Юнаковка, Перше Травня, Варачино и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении ударили по противнику в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное и Синельниково. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Сеньково, Глушковка, Новосергеевка, Купянск Харьковской области, Кировск и Колодези Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 225 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновка ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка ДНР. Противник потерял свыше 265 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Новониколаевка, Шевченко, Димитров, Новоалександровка, Красный Лиман, Удачное, Родинское и Красноармейск ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенный пункт Искра ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай, Культурное Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград ДНР. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Червоная Криница, Степовое Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Камышаны Херсонской области. Уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих.Вооруженными силами РФ нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.Средствами ПВО сбиты четыре авиабомбы и 268 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"Россия сорвала украинскую ракетную программу Белоусов обсудил с военкорами разработки "народного" ОПК

украина

