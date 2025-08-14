Рейтинг@Mail.ru
Армия России идет вперед: за сутки боев ВСУ потеряли 1315 боевиков - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Армия России идет вперед: за сутки боев ВСУ потеряли 1315 боевиков
2025-08-14T13:28
2025-08-14T13:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. За сутки боевых действий в зоне проведения специальной военной операции киевский режим потерял 1315 боевиков. Кроме того, российские войска ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщили в Минобороны в четверг.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Корчаковка, Кияница, Храповщина, Вакаловщина, Юнаковка, Перше Травня, Варачино и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении ударили по противнику в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное и Синельниково. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Сеньково, Глушковка, Новосергеевка, Купянск Харьковской области, Кировск и Колодези Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 225 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновка ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка ДНР. Противник потерял свыше 265 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Новониколаевка, Шевченко, Димитров, Новоалександровка, Красный Лиман, Удачное, Родинское и Красноармейск ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенный пункт Искра ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай, Культурное Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград ДНР. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Червоная Криница, Степовое Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Камышаны Херсонской области. Уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих.Вооруженными силами РФ нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.Средствами ПВО сбиты четыре авиабомбы и 268 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Армия России идет вперед: за сутки боев ВСУ потеряли 1315 боевиков

Киевский режим за сутки боев в зоне СВО потерял 1315 боевиков

13:28 14.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-2М"
Боевое дежурство ЗРК Тор-2М - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. За сутки боевых действий в зоне проведения специальной военной операции киевский режим потерял 1315 боевиков. Кроме того, российские войска ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщили в Минобороны в четверг.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Корчаковка, Кияница, Храповщина, Вакаловщина, Юнаковка, Перше Травня, Варачино и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении ударили по противнику в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное и Синельниково. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Сеньково, Глушковка, Новосергеевка, Купянск Харьковской области, Кировск и Колодези Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 225 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновка ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка ДНР. Противник потерял свыше 265 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Новониколаевка, Шевченко, Димитров, Новоалександровка, Красный Лиман, Удачное, Родинское и Красноармейск ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенный пункт Искра ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай, Культурное Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград ДНР. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Червоная Криница, Степовое Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Камышаны Херсонской области. Уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих.
Вооруженными силами РФ нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Средствами ПВО сбиты четыре авиабомбы и 268 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
