14.08.2025
39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в Египте
39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в Египте
39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в Египте
Тридцать девять туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП с автобусом в провинции Южный Синай в Египте, говорится в заявлении администрации... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T15:42
2025-08-14T15:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Тридцать девять туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП с автобусом в провинции Южный Синай в Египте, говорится в заявлении администрации провинции, пишет РИА Новости.Ранее египетский медицинский источник сообщил РИА Новости, что сорок три человека, включая 39 туристов, пострадали в ДТП с автобусом, в котором ехали россияне.По словам египетского медицинского источника, 14 пострадавших, изначально госпитализированных в больницу Абу-Рудайса, были переведены в ряд других больниц Южного Синая.В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов из России. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла, еще один пострадавший был госпитализирован в больницу города Абу-Рудайса. Позднее в пресс-службе туроператора Coral Travel сообщили РИА Новости, что двое туристов из России после ДТП находятся в тяжелом состоянии, в автобусе было порядка 40 россиян. Посольство сообщило, что автобус врезался в ограждение и упал на бок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в Египте

Тридцать девять туристов из РФ, Украины и Киргизии пострадали в ДТП с автобусом в Египте

15:42 14.08.2025
 
© © AP Photo / Amr NabilАвтомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
Автомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
© © AP Photo / Amr Nabil
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Тридцать девять туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП с автобусом в провинции Южный Синай в Египте, говорится в заявлении администрации провинции, пишет РИА Новости.
Ранее египетский медицинский источник сообщил РИА Новости, что сорок три человека, включая 39 туристов, пострадали в ДТП с автобусом, в котором ехали россияне.
"Туристический автобус, в котором находились 44 человека, перевернулся на трассе… В результате инцидента погибла российская туристка, пострадали 42 человека, среди которых 39 иностранцев – граждане России, Украины и Киргизии", - сообщила администрация Южного Синая, добавив, что среди пострадавших есть трое египтян.
По словам египетского медицинского источника, 14 пострадавших, изначально госпитализированных в больницу Абу-Рудайса, были переведены в ряд других больниц Южного Синая.
В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов из России. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла, еще один пострадавший был госпитализирован в больницу города Абу-Рудайса. Позднее в пресс-службе туроператора Coral Travel сообщили РИА Новости, что двое туристов из России после ДТП находятся в тяжелом состоянии, в автобусе было порядка 40 россиян. Посольство сообщило, что автобус врезался в ограждение и упал на бок.
