39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в Египте

39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в Египте - РИА Новости Крым, 14.08.2025

39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в Египте

Тридцать девять туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП с автобусом в провинции Южный Синай в Египте, говорится в заявлении администрации... РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T15:42

2025-08-14T15:42

2025-08-14T15:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Тридцать девять туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП с автобусом в провинции Южный Синай в Египте, говорится в заявлении администрации провинции, пишет РИА Новости.Ранее египетский медицинский источник сообщил РИА Новости, что сорок три человека, включая 39 туристов, пострадали в ДТП с автобусом, в котором ехали россияне.По словам египетского медицинского источника, 14 пострадавших, изначально госпитализированных в больницу Абу-Рудайса, были переведены в ряд других больниц Южного Синая.В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов из России. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла, еще один пострадавший был госпитализирован в больницу города Абу-Рудайса. Позднее в пресс-службе туроператора Coral Travel сообщили РИА Новости, что двое туристов из России после ДТП находятся в тяжелом состоянии, в автобусе было порядка 40 россиян. Посольство сообщило, что автобус врезался в ограждение и упал на бок.

