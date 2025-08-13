Жара чуть ослабнет: погода в Крыму в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым . В среду юго-восточная периферия Азорского антициклона принесет в Крым комфортную погоду без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер 12 августа северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с, температура воздуха ночью +14…19, на побережье до +23; днем +25…30, в горах +19…24", - отметили синоптики.

В Севастополе : малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +21...23, днем +28...30 градусов.