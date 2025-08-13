Рейтинг@Mail.ru
Жара чуть ослабнет: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250813/zhara-chut-oslabnet-pogoda-v-krymu-v-sredu--1148668104.html
Жара чуть ослабнет: погода в Крыму в среду
Жара чуть ослабнет: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Жара чуть ослабнет: погода в Крыму в среду
В среду юго-восточная периферия Азорского антициклона принесет в Крым комфортную погоду без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-13T00:01
2025-08-12T15:01
погода в крыму
крымская погода
крым
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148341995_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_035855973fa598d6219817e37d034aa1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В среду юго-восточная периферия Азорского антициклона принесет в Крым комфортную погоду без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.В Севастополе :малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +21...23, днем +28...30 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148341995_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_60cf5a323c62f75c57f8dea58519387b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Жара чуть ослабнет: погода в Крыму в среду

Погода в Крыму в среду

00:01 13.08.2025
 
© РИА Новости КрымЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В среду юго-восточная периферия Азорского антициклона принесет в Крым комфортную погоду без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер 12 августа северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с, температура воздуха ночью +14…19, на побережье до +23; днем +25…30, в горах +19…24", - отметили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.
В Севастополе :малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +21...23, днем +28...30 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаКрымНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Жара чуть ослабнет: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 13 августа
22:45Отключение интернета и угроза ЧС в Сакском районе Крыма – главное за день
22:15Абдразаков пообещал развивать культуру в Севастополе
22:07В Нижегородской области погибли два человека после удара украинского БПЛА
21:56Крымская казна пополнилась почти на 19 млрд рублей от приватизации
21:39Как в Крыму раскрывают коррупционные преступления
21:18Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
21:03Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО
20:50Встреча Путина и Трампа: в Белом доме рассказали подробности
20:41Житель Херсонской области хранил дома гранты и "огнестрел"
20:20Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже - Белый дом
20:03Состоялся телефонный разговор Путина с Ким Чен Ыном - Кремль
19:55Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
19:42Пятеро детей ранены при ударе украинского дрона в Белгородской области
19:28Четверо детей пострадали при атаке ВСУ на Горловку
19:12Крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике
18:49В Севастополе планируют собрать около 200 тонн столового винограда
18:20Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕО
18:14Дым над ЗАЭС: что происходит на после атаки ВСУ
Лента новостейМолния