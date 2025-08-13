https://crimea.ria.ru/20250813/za-draku-s-politseyskim-krymchanin-poluchil-15-goda-1148690645.html
За драку с полицейским крымчанин получил 1,5 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма 33-летний мужчина нанес телесные повреждения сотруднику полиции. За это мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, в марте текущего года обвиняемый, находясь на территории села Межводное в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен участковым уполномоченным полиции.Мужчину задержали. Суд приговорил подсудимого к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.Ранее в Севастополе водитель мопеда, не имеющий права управления, оказал сопротивление и причинил травмы сотруднику Госавтоинспекции. При задержании мужчина оскорбил сотрудника полиции, оказал сопротивление и нанес телесные повреждения, укусив его за руку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщина получила срок за нападение на автомобиль ДПСВ Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружияНападение на сотрудника ДПС в Нальчике: нападавший ликвидирован
