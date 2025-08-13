Рейтинг@Mail.ru
За драку с полицейским крымчанин получил 1,5 года
За драку с полицейским крымчанин получил 1,5 года
За драку с полицейским крымчанин получил 1,5 года - РИА Новости Крым, 13.08.2025
За драку с полицейским крымчанин получил 1,5 года
В Черноморском районе Крыма 33-летний мужчина нанес телесные повреждения сотруднику полиции. За это мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы. Об этом... РИА Новости Крым, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма 33-летний мужчина нанес телесные повреждения сотруднику полиции. За это мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, в марте текущего года обвиняемый, находясь на территории села Межводное в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен участковым уполномоченным полиции.Мужчину задержали. Суд приговорил подсудимого к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.Ранее в Севастополе водитель мопеда, не имеющий права управления, оказал сопротивление и причинил травмы сотруднику Госавтоинспекции. При задержании мужчина оскорбил сотрудника полиции, оказал сопротивление и нанес телесные повреждения, укусив его за руку.
За драку с полицейским крымчанин получил 1,5 года

Крымчанин получил 1,5 года условно за причинение телесных повреждений полицейскому

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма 33-летний мужчина нанес телесные повреждения сотруднику полиции. За это мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, в марте текущего года обвиняемый, находясь на территории села Межводное в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен участковым уполномоченным полиции.
"Не желая проследовать в районный отдел полиции для составления в отношении него административного материала, злоумышленник совершил попытку скрыться с места совершения правонарушения, но был остановлен работником полиции, между ними завязалась борьба", – рассказали в прокуратуре.
Мужчину задержали. Суд приговорил подсудимого к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Севастополе водитель мопеда, не имеющий права управления, оказал сопротивление и причинил травмы сотруднику Госавтоинспекции. При задержании мужчина оскорбил сотрудника полиции, оказал сопротивление и нанес телесные повреждения, укусив его за руку.
