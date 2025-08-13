https://crimea.ria.ru/20250813/vsu-snova-obstrelyali-promzonu-i-obekty-u-zaporozhskoy-aes--rosatom-1148703179.html

ВСУ снова обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС – Росатом

ВСУ снова обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС – Росатом - РИА Новости Крым, 13.08.2025

ВСУ снова обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС – Росатом

Боевики ВСУ в среду с утра вели массированный артобстрел территории промзоны и объектов, прилегающих к площадке Запорожской АЭС. Об этом заявили в корпорации... РИА Новости Крым, 13.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ в среду с утра вели массированный артобстрел территории промзоны и объектов, прилегающих к площадке Запорожской АЭС. Об этом заявили в корпорации "Росатом".Отмечается, что аналогичная атака была проведена днем ранее. Результатом стало возгорание сухой растительности в районе гидротехнических сооружений станции. Пламя удалось локализовать в 700 метрах от энергоблока, уточнили в корпорации.Тушившие пожар сотрудники МЧС рисковали жизнью, поскольку противник наносил прицельные удары беспилотниками по прибывающим пожарным расчетам, чтобы воспрепятствовать тушению пламени, добавили в корпорации.В "Росатоме" подчеркнули, что интенсивность нападений на ЗАЭС и прилегающую территорию растет весь последний месяц, что уже приводит к жертвам среди мирного населения. Так, за последние три недели в результате атак ВСУ погибли трое жителей Энергодара – двое мужчин и женщина-пенсионерка.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за прилетов в Энергодаре произошло три возгоранияБеспилотники ВСУ ударили по Запорожской АЭСДрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения

