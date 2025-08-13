Рейтинг@Mail.ru
ВСУ снова обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС – Росатом - РИА Новости Крым, 13.08.2025
ВСУ снова обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС – Росатом
ВСУ снова обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС – Росатом - РИА Новости Крым, 13.08.2025
ВСУ снова обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС – Росатом
Боевики ВСУ в среду с утра вели массированный артобстрел территории промзоны и объектов, прилегающих к площадке Запорожской АЭС. Об этом заявили в корпорации... РИА Новости Крым, 13.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148675269_39:0:1159:630_1920x0_80_0_0_b7f0c1c10e3505a68f5249fa649ec77b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ в среду с утра вели массированный артобстрел территории промзоны и объектов, прилегающих к площадке Запорожской АЭС. Об этом заявили в корпорации "Росатом".Отмечается, что аналогичная атака была проведена днем ранее. Результатом стало возгорание сухой растительности в районе гидротехнических сооружений станции. Пламя удалось локализовать в 700 метрах от энергоблока, уточнили в корпорации.Тушившие пожар сотрудники МЧС рисковали жизнью, поскольку противник наносил прицельные удары беспилотниками по прибывающим пожарным расчетам, чтобы воспрепятствовать тушению пламени, добавили в корпорации.В "Росатоме" подчеркнули, что интенсивность нападений на ЗАЭС и прилегающую территорию растет весь последний месяц, что уже приводит к жертвам среди мирного населения. Так, за последние три недели в результате атак ВСУ погибли трое жителей Энергодара – двое мужчин и женщина-пенсионерка.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за прилетов в Энергодаре произошло три возгоранияБеспилотники ВСУ ударили по Запорожской АЭСДрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ в среду с утра вели массированный артобстрел территории промзоны и объектов, прилегающих к площадке Запорожской АЭС. Об этом заявили в корпорации "Росатом".
"Сегодня (13 августа – ред.) с утра вооруженные силы Украины вели массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам, непосредственно прилегающим к площадке Запорожской АЭС. К счастью, жертв и разрушений удалось избежать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аналогичная атака была проведена днем ранее. Результатом стало возгорание сухой растительности в районе гидротехнических сооружений станции. Пламя удалось локализовать в 700 метрах от энергоблока, уточнили в корпорации.
Тушившие пожар сотрудники МЧС рисковали жизнью, поскольку противник наносил прицельные удары беспилотниками по прибывающим пожарным расчетам, чтобы воспрепятствовать тушению пламени, добавили в корпорации.
В "Росатоме" подчеркнули, что интенсивность нападений на ЗАЭС и прилегающую территорию растет весь последний месяц, что уже приводит к жертвам среди мирного населения. Так, за последние три недели в результате атак ВСУ погибли трое жителей Энергодара – двое мужчин и женщина-пенсионерка.
"Непрекращающиеся обстрелы создают прямую угрозу физической целостности критически важной инфраструктуры станции, что может привести к тяжелым последствиям", - подчеркнули в корпорации.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
