Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже - СМИ - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже - СМИ
Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже - СМИ - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже - СМИ
Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа на Аляске. Об этом сообщает CNN
2025-08-13T07:49
2025-08-13T07:49
владимир путин (политик)
дональд трамп
переговоры
аляска
сша
новости
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа на Аляске. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, пишет РИА Новости.Белый дом надеялся избежать ситуации, при которой президента России и его окружение придется принимать на территории военного объекта США, однако это единственное подходящее для такой встречи место на Аляске, сказано в публикации.Отмечается, что выбор альтернативных мест для проведения саммита лидеров стран был ограничен, поскольку на Аляске сейчас пик туристического сезона.На минувшей неделе, 6 августа, Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, их беседа длилась более трех часов. Через представителя США лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.9 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске.Накануне, 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.В Минобороны РФ в этот день заявили, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа на Аляске: кто и как пытается ее сорвать"Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи
аляска
сша
владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры, аляска, сша, новости, политика
Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже - СМИ

Путин и Трамп встретятся на военной базе в Анкоридже на Аляске - CNN

07:49 13.08.2025
 
© AP Photo Susan WalshПрезидент России Владимир Путин и президент Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo Susan Walsh
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа на Аляске. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, пишет РИА Новости.
Белый дом надеялся избежать ситуации, при которой президента России и его окружение придется принимать на территории военного объекта США, однако это единственное подходящее для такой встречи место на Аляске, сказано в публикации.
"Только объединенная база Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине города соответствовала требованиям для исторической встречи", – уточнили два источника в Белом доме.
Отмечается, что выбор альтернативных мест для проведения саммита лидеров стран был ограничен, поскольку на Аляске сейчас пик туристического сезона.
На минувшей неделе, 6 августа, Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, их беседа длилась более трех часов. Через представителя США лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
9 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске.
Накануне, 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.
В Минобороны РФ в этот день заявили, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.
Владимир Путин (политик)Дональд ТрампПереговорыАляскаСШАНовостиПолитика
 
