Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже - СМИ
Президент России Владимир Путин и президент Дональд Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа на Аляске. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, пишет РИА Новости.
Белый дом надеялся избежать ситуации, при которой президента России и его окружение придется принимать на территории военного объекта США, однако это единственное подходящее для такой встречи место на Аляске, сказано в публикации.
"Только объединенная база Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине города соответствовала требованиям для исторической встречи", – уточнили два источника в Белом доме.
Отмечается, что выбор альтернативных мест для проведения саммита лидеров стран был ограничен, поскольку на Аляске сейчас пик туристического сезона.
На минувшей неделе, 6 августа, Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, их беседа длилась более трех часов. Через представителя США лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
9 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске.
Накануне, 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.
В Минобороны РФ в этот день заявили, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.
