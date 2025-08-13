https://crimea.ria.ru/20250813/vstrecha-putina-i-trampa-proydet-na-voennoy-baze-ssha-v-ankoridzhe---smi-1148681025.html

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже - СМИ

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже - СМИ - РИА Новости Крым, 13.08.2025

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже - СМИ

Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа на Аляске. Об этом сообщает CNN РИА Новости Крым, 13.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа на Аляске. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, пишет РИА Новости.Белый дом надеялся избежать ситуации, при которой президента России и его окружение придется принимать на территории военного объекта США, однако это единственное подходящее для такой встречи место на Аляске, сказано в публикации.Отмечается, что выбор альтернативных мест для проведения саммита лидеров стран был ограничен, поскольку на Аляске сейчас пик туристического сезона.На минувшей неделе, 6 августа, Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, их беседа длилась более трех часов. Через представителя США лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.9 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске.Накануне, 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.В Минобороны РФ в этот день заявили, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа на Аляске: кто и как пытается ее сорвать"Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи

