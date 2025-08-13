https://crimea.ria.ru/20250813/vozmozhny-li-obmeny-territoriyami-s-ukrainoy--otvet-mid-rf-1148694590.html

Возможны ли "обмены территориями" с Украиной – ответ МИД РФ

Возможны ли "обмены территориями" с Украиной – ответ МИД РФ - РИА Новости Крым, 13.08.2025

Возможны ли "обмены территориями" с Украиной – ответ МИД РФ

Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции страны, цели российской делегации на саммите на Аляске диктуются исключительно национальными интересами... РИА Новости Крым, 13.08.2025

2025-08-13T14:35

2025-08-13T14:35

2025-08-13T14:35

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

украина

владимир путин (политик)

дональд трамп

политика

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/15/62/156228_0:265:3054:1983_1920x0_80_0_0_f9c59bb6eaf2b355abc48c76784678b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции страны, цели российской делегации на саммите на Аляске диктуются исключительно национальными интересами. Об этом заявил замдиректора департамента МИД РФ Алексей Фадеев на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в пятницу будет обсуждаться "обмен территориями" в контексте украинского урегулирования.Представитель дипведомства добавил, что позиция Москвы по урегулированию конфликта на Украине в преддверии встречи Путина и Трампа остается неизменной."Данная встреча, полагаем, должна позволить сконцентрироваться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути функционального двустороннего диалога", - добавил Фадеев.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что саммит состоится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа .В Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа на Аляске: кто и как пытается ее сорвать"Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, владимир путин (политик), дональд трамп, политика, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, переговоры