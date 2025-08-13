Рейтинг@Mail.ru
Возможны ли "обмены территориями" с Украиной – ответ МИД РФ - РИА Новости Крым, 13.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250813/vozmozhny-li-obmeny-territoriyami-s-ukrainoy--otvet-mid-rf-1148694590.html
Возможны ли "обмены территориями" с Украиной – ответ МИД РФ
Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции страны, цели российской делегации на саммите на Аляске диктуются исключительно национальными интересами... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T14:35
2025-08-13T14:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции страны, цели российской делегации на саммите на Аляске диктуются исключительно национальными интересами. Об этом заявил замдиректора департамента МИД РФ Алексей Фадеев на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в пятницу будет обсуждаться "обмен территориями" в контексте украинского урегулирования.Представитель дипведомства добавил, что позиция Москвы по урегулированию конфликта на Украине в преддверии встречи Путина и Трампа остается неизменной."Данная встреча, полагаем, должна позволить сконцентрироваться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути функционального двустороннего диалога", - добавил Фадеев.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что саммит состоится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа .В Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции страны, цели российской делегации на саммите на Аляске диктуются исключительно национальными интересами. Об этом заявил замдиректора департамента МИД РФ Алексей Фадеев на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в пятницу будет обсуждаться "обмен территориями" в контексте украинского урегулирования.
"Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому, что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", - цитирует Фадеева РИА Новости.
Представитель дипведомства добавил, что позиция Москвы по урегулированию конфликта на Украине в преддверии встречи Путина и Трампа остается неизменной.
"Данная встреча, полагаем, должна позволить сконцентрироваться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути функционального двустороннего диалога", - добавил Фадеев.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что саммит состоится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа .
В Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.
