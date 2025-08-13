Рейтинг@Mail.ru
В Заозерном под Евпаторией громко – что происходит - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250813/v-zaozernom-pod-evpatoriey-gromko--chto-proiskhodit-1148699677.html
В Заозерном под Евпаторией громко – что происходит
В Заозерном под Евпаторией громко – что происходит - РИА Новости Крым, 13.08.2025
В Заозерном под Евпаторией громко – что происходит
В поселке городского типа Заозерное под Евпаторией в Крыму до полуночи проходят учения военных. Из-за этого жители и гости курорта могут слышать громкие звуки... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T20:22
2025-08-13T20:22
крым
евпатория
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118708045_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_438628c6e435515193fb6c6f41746fcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В поселке городского типа Заозерное под Евпаторией в Крыму до полуночи проходят учения военных. Из-за этого жители и гости курорта могут слышать громкие звуки. Об этом предупредили в городской администрации.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.На территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России на полигоне "Опук". Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.Кроме того, с февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на востоке Крыма - власти объяснили причинуСхему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на ученияхПомимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118708045_57:0:1497:1080_1920x0_80_0_0_ecac3e6bb99d6395ae4927264a71232e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, евпатория, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Заозерном под Евпаторией громко – что происходит

В Заозерном под Евпаторией проходят ночные учения военных – власти

20:22 13.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения военных в Крыму. Архивное фото
Учения военных в Крыму. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В поселке городского типа Заозерное под Евпаторией в Крыму до полуночи проходят учения военных. Из-за этого жители и гости курорта могут слышать громкие звуки. Об этом предупредили в городской администрации.

"Сегодня с 20:00 до 00:00 будут проходить учения военнослужащих. Могут быть слышны громкие звуки", – сказано в сообщении.

Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
На территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России на полигоне "Опук". Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.
Кроме того, с февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывы на востоке Крыма - власти объяснили причину
Схему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на учениях
Помимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков
 
КрымЕвпаторияУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
20:34ВСУ снова обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС – Росатом
20:22В Заозерном под Евпаторией громко – что происходит
20:08Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные к вечеру среды
19:48РФ ждут "серьезные последствия" при отказе от прекращения огня – Трамп
19:40Остановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложения
19:23Суд удовлетворил иск Морспасслужбы по делу о крушении танкеров на 404 млн
19:13Спортсмены из 63 стран приедут в Москву на фестиваль Grand Skate Tour
18:43В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флота
18:36Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
18:20Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц
18:11Обстановка на Крымском мосту: сейчас в очереди около 1000 авто
17:49В Гурзуфе обвалилась дорога
17:34Движение на трассе под Симферополем открыто
17:29В Крыму назвали способ спасти заповедную степь
17:11В Херсонской области главбух предприятия присвоила 1,2 млн рублей
16:52Белоусов обсудил с военкорами разработки "народного" ОПК
16:15В России частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp*
16:04Площадь пожара у трассы "Таврида" под Симферополем достигла 40 гектаров
15:56Когда завершат реконструкцию стратегического водовода в Севастополе
Лента новостейМолния