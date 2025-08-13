В Заозерном под Евпаторией громко – что происходит

https://crimea.ria.ru/20250813/v-zaozernom-pod-evpatoriey-gromko--chto-proiskhodit-1148699677.html

В поселке городского типа Заозерное под Евпаторией в Крыму до полуночи проходят учения военных. Из-за этого жители и гости курорта могут слышать громкие звуки... РИА Новости Крым, 13.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В поселке городского типа Заозерное под Евпаторией в Крыму до полуночи проходят учения военных. Из-за этого жители и гости курорта могут слышать громкие звуки. Об этом предупредили в городской администрации.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.На территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России на полигоне "Опук". Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.Кроме того, с февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на востоке Крыма - власти объяснили причинуСхему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на ученияхПомимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков

