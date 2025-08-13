Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажки
В Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажки
В Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажки - РИА Новости Крым, 13.08.2025
В Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажки
Двух человек, заблокированных в горящей квартире на 12-м этаже жилого дома, спасли в Севастополе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Двух человек, заблокированных в горящей квартире на 12-м этаже жилого дома, спасли в Севастополе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Спасатели вскрыли двери квартиры. Внутри обнаружили двоих людей, их спасли из задымленного помещения. Горели бытовые вещи в квартире и балкон на площади 5 квадратных метров."Пожар локализовали менее чем за 10 минут, а в 13:16 его ликвидировали полностью. На месте работали 16 специалистов и шесть автомобилей от МЧС России", – уточнили спасатели.Ранее сообщалось, что в поселке Молодежное под Симферополем один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Изначально сообщалось об одном спасенном ребенке, позже сотрудники МЧС обнаружили погибшего.
В Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажки

В Севастополе из горящей многоэтажки спасли двоих людей

13:42 13.08.2025
 
© МЧС СевастополяВ Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли двух человек
В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли двух человек
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Двух человек, заблокированных в горящей квартире на 12-м этаже жилого дома, спасли в Севастополе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.
"Сообщение поступило в 12:54. Возгорание случилось в квартире на верхнем этаже многоэтажки", – сказано в сообщении.
Спасатели вскрыли двери квартиры. Внутри обнаружили двоих людей, их спасли из задымленного помещения. Горели бытовые вещи в квартире и балкон на площади 5 квадратных метров.
"Пожар локализовали менее чем за 10 минут, а в 13:16 его ликвидировали полностью. На месте работали 16 специалистов и шесть автомобилей от МЧС России", – уточнили спасатели.
Ранее сообщалось, что в поселке Молодежное под Симферополем один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Изначально сообщалось об одном спасенном ребенке, позже сотрудники МЧС обнаружили погибшего.
