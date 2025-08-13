https://crimea.ria.ru/20250813/v-sevastopole-spasli-dvoikh-lyudey-iz-goryaschey-mnogoetazhki-1148693435.html
В Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажки
В Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажки - РИА Новости Крым, 13.08.2025
В Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажки
Двух человек, заблокированных в горящей квартире на 12-м этаже жилого дома, спасли в Севастополе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T13:42
2025-08-13T13:42
2025-08-13T13:40
пожар
севастополь
происшествия
мчс севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148693112_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_369558ed93e6ca27f6571bf83f9179c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Двух человек, заблокированных в горящей квартире на 12-м этаже жилого дома, спасли в Севастополе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Спасатели вскрыли двери квартиры. Внутри обнаружили двоих людей, их спасли из задымленного помещения. Горели бытовые вещи в квартире и балкон на площади 5 квадратных метров."Пожар локализовали менее чем за 10 минут, а в 13:16 его ликвидировали полностью. На месте работали 16 специалистов и шесть автомобилей от МЧС России", – уточнили спасатели.Ранее сообщалось, что в поселке Молодежное под Симферополем один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Изначально сообщалось об одном спасенном ребенке, позже сотрудники МЧС обнаружили погибшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 2Число пострадавших на пожаре в Севастополе увеличилось до двухВ центре Симферополя вспыхнул пожар возле храма
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148693112_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1c72b4a851775faedf05228ef26aec16.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, севастополь, происшествия, мчс севастополя, новости севастополя
В Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажки
В Севастополе из горящей многоэтажки спасли двоих людей