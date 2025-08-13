https://crimea.ria.ru/20250813/v-sevastopole-spasli-dvoikh-lyudey-iz-goryaschey-mnogoetazhki-1148693435.html

В Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажки

В Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажки

В Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажки

Двух человек, заблокированных в горящей квартире на 12-м этаже жилого дома, спасли в Севастополе.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Двух человек, заблокированных в горящей квартире на 12-м этаже жилого дома, спасли в Севастополе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Спасатели вскрыли двери квартиры. Внутри обнаружили двоих людей, их спасли из задымленного помещения. Горели бытовые вещи в квартире и балкон на площади 5 квадратных метров."Пожар локализовали менее чем за 10 минут, а в 13:16 его ликвидировали полностью. На месте работали 16 специалистов и шесть автомобилей от МЧС России", – уточнили спасатели.Ранее сообщалось, что в поселке Молодежное под Симферополем один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Изначально сообщалось об одном спасенном ребенке, позже сотрудники МЧС обнаружили погибшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 2Число пострадавших на пожаре в Севастополе увеличилось до двухВ центре Симферополя вспыхнул пожар возле храма

