В Керчи на сутки отключат газ для плановых работ
В Керчи на сутки отключат газ для плановых работ - РИА Новости Крым, 13.08.2025
В Керчи на сутки отключат газ для плановых работ
В Керчи 19 августа на сутки будет прекращена подача газа в связи с плановыми ремонтными работами на магистральном газопровод, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T08:29
2025-08-13T08:29
2025-08-13T08:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Керчи 19 августа на сутки будет прекращена подача газа в связи с плановыми ремонтными работами на магистральном газопровод, сообщают в администрации города.Под отключения попадут районы Мичурино, ж/д вокзала, АТП, автовокзала, центр города, кроме улицы Айвазовского, Горького и другие. С полным списком можно ознакомиться на официальных страницах администрации Керчи.В связи с ограничениями жителям рекомендуют перекрыть краны на всех газовых приборах, подготовить альтернативные источники для приготовления пищи и нагрева воды (электроплиты, мультиварки и др.) и убедиться в их исправности, а также по возможности проинформировать соседей, особенно пожилых людей, о предстоящем отключении и правилах безопасности.Возобновление подачи газа планируется с 20 августа при наличии абонентов. В случае запаха газа или нештатных ситуаций необходимо звонить в аварийную службу.Ранее, 9 августа, жители трех районов Керчи оставались без водоснабжения из-за аварийных работ на магистральном водоводе.
В Керчи на сутки отключат газ для плановых работ
В Керчи 19 августа на сутки отключат газ в ряде районов из-за ремонта газопровода