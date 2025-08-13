https://crimea.ria.ru/20250813/v-kerchi-na-sutki-otklyuchat-gaz-dlya-planovykh-rabot-1148668723.html

В Керчи на сутки отключат газ для плановых работ

В Керчи на сутки отключат газ для плановых работ - РИА Новости Крым, 13.08.2025

В Керчи на сутки отключат газ для плановых работ

В Керчи 19 августа на сутки будет прекращена подача газа в связи с плановыми ремонтными работами на магистральном газопровод, сообщают в администрации города.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Керчи 19 августа на сутки будет прекращена подача газа в связи с плановыми ремонтными работами на магистральном газопровод, сообщают в администрации города.Под отключения попадут районы Мичурино, ж/д вокзала, АТП, автовокзала, центр города, кроме улицы Айвазовского, Горького и другие. С полным списком можно ознакомиться на официальных страницах администрации Керчи.В связи с ограничениями жителям рекомендуют перекрыть краны на всех газовых приборах, подготовить альтернативные источники для приготовления пищи и нагрева воды (электроплиты, мультиварки и др.) и убедиться в их исправности, а также по возможности проинформировать соседей, особенно пожилых людей, о предстоящем отключении и правилах безопасности.Возобновление подачи газа планируется с 20 августа при наличии абонентов. В случае запаха газа или нештатных ситуаций необходимо звонить в аварийную службу.Ранее, 9 августа, жители трех районов Керчи оставались без водоснабжения из-за аварийных работ на магистральном водоводе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Еще два села газифицированы в СевастополеСитуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властейКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

