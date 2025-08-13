Рейтинг@Mail.ru
В Гурзуфе обвалилась дорога
Ситуация на дорогах Крыма
В Гурзуфе обвалилась дорога
В Гурзуфе обвалилась дорога - РИА Новости Крым, 13.08.2025
В Гурзуфе обвалилась дорога
Часть дорожного полотна обвалилась в поселке городского типа Гурзуф в Большой Ялте. По факту ЧП началась проверка, сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Часть дорожного полотна обвалилась в поселке городского типа Гурзуф в Большой Ялте. По факту ЧП началась проверка, сообщили в прокуратуре Крыма.По данным надзорного ведомства, информация об обвале дороги рядом со строящимся пансионатом ранее появилась в соцсетях. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в республиканской прокуратуре.В апреле в поселке Ливадия на ЮБК обвалилась подпорная стена. В результате жители трех многоквартирных домов оставались без воды и газоснабжения. Одна полоса дороги была перекрыта для движения транспорта. Обследование показало, что причиной обрушения стали строительные работы на частном участке.
Новости
В Гурзуфе обвалилась дорога

В Гурзуфе на Южном берегу Крыма обвалилась часть дороги

17:49 13.08.2025 (обновлено: 18:00 13.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Часть дорожного полотна обвалилась в поселке городского типа Гурзуф в Большой Ялте. По факту ЧП началась проверка, сообщили в прокуратуре Крыма.
По данным надзорного ведомства, информация об обвале дороги рядом со строящимся пансионатом ранее появилась в соцсетях.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании дороги, а также при проведении строительных работ на смежном земельном участке", – сказано в сообщении.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в республиканской прокуратуре.
В апреле в поселке Ливадия на ЮБК обвалилась подпорная стена. В результате жители трех многоквартирных домов оставались без воды и газоснабжения. Одна полоса дороги была перекрыта для движения транспорта. Обследование показало, что причиной обрушения стали строительные работы на частном участке.
