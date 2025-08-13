https://crimea.ria.ru/20250813/v-gurzufe-obvalilas-doroga-1148700407.html
В Гурзуфе обвалилась дорога
В Гурзуфе обвалилась дорога - РИА Новости Крым, 13.08.2025
В Гурзуфе обвалилась дорога
Часть дорожного полотна обвалилась в поселке городского типа Гурзуф в Большой Ялте. По факту ЧП началась проверка, сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T17:49
2025-08-13T17:49
2025-08-13T18:00
ситуация на дорогах крыма
крым
гурзуф
дороги крыма
происшествия
новости крыма
ялта
юбк
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1d/1139960689_950:160:3072:1354_1920x0_80_0_0_25fabd582ee219ff8001e0228e2b81db.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Часть дорожного полотна обвалилась в поселке городского типа Гурзуф в Большой Ялте. По факту ЧП началась проверка, сообщили в прокуратуре Крыма.По данным надзорного ведомства, информация об обвале дороги рядом со строящимся пансионатом ранее появилась в соцсетях. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в республиканской прокуратуре.В апреле в поселке Ливадия на ЮБК обвалилась подпорная стена. В результате жители трех многоквартирных домов оставались без воды и газоснабжения. Одна полоса дороги была перекрыта для движения транспорта. Обследование показало, что причиной обрушения стали строительные работы на частном участке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упавшую подпорную стену в Ялте укрепят специальной конструкциейВ Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работыПровал дороги на Рыбацком причале в Севастополе – работы завершены
крым
гурзуф
ялта
юбк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1d/1139960689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c7a04618f8152d3399126c3614af05b9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гурзуф, дороги крыма, происшествия, новости крыма, ялта, юбк, прокуратура республики крым
В Гурзуфе обвалилась дорога
В Гурзуфе на Южном берегу Крыма обвалилась часть дороги
17:49 13.08.2025 (обновлено: 18:00 13.08.2025)