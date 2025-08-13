https://crimea.ria.ru/20250813/v-gurzufe-obvalilas-doroga-1148700407.html

В Гурзуфе обвалилась дорога

Часть дорожного полотна обвалилась в поселке городского типа Гурзуф в Большой Ялте. По факту ЧП началась проверка, сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 13.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Часть дорожного полотна обвалилась в поселке городского типа Гурзуф в Большой Ялте. По факту ЧП началась проверка, сообщили в прокуратуре Крыма.По данным надзорного ведомства, информация об обвале дороги рядом со строящимся пансионатом ранее появилась в соцсетях. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в республиканской прокуратуре.В апреле в поселке Ливадия на ЮБК обвалилась подпорная стена. В результате жители трех многоквартирных домов оставались без воды и газоснабжения. Одна полоса дороги была перекрыта для движения транспорта. Обследование показало, что причиной обрушения стали строительные работы на частном участке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упавшую подпорную стену в Ялте укрепят специальной конструкциейВ Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работыПровал дороги на Рыбацком причале в Севастополе – работы завершены

