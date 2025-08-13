Рейтинг@Mail.ru
В детских садах Крыма появятся 620 мест до конца года - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250813/v-detskikh-sadakh-kryma-poyavyatsya-620-mest-do-kontsa-goda-1148691630.html
В детских садах Крыма появятся 620 мест до конца года
В детских садах Крыма появятся 620 мест до конца года - РИА Новости Крым, 13.08.2025
В детских садах Крыма появятся 620 мест до конца года
В Крыму в этом году планируют достроить и ввести в работу четыре детских сада на 620 мест. Строительство некоторых объектов закончат досрочно. Общая сметная... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T12:50
2025-08-13T12:50
крым
сергей аксенов
детский сад
дети
общество
новости крыма
красногвардейский район
феодосия
белогорский район
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148691498_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b712fb82f296b58535126c0a3c3586b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году планируют достроить и ввести в работу четыре детских сада на 620 мест. Строительство некоторых объектов закончат досрочно. Общая сметная стоимость – более 1,96 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."В 2025 году планируется ввести четыре объекта на 620 мест, из которых 118 – для детей в возрасте до трех лет", – сказано в сообщении.Сергей Аксенов уточнил, что сейчас в селе Амурском Красногвардейского района строится дошкольная образовательная организация на 280 детей. Строительная готовность объекта – 83%.В Феодосии и селе Лечебном Белогорского района идет реконструкция детских садов "Алые паруса" на 130 мест и "Ягодка" на 70 мест. Первый объект готов на 90%, второй – на 50%.Общая сметная стоимость объектов – более 1,96 миллиарда рублей, добавил Сергей Аксенов.Ранее стало известно, что школу на 600 мест в селе Укромное Симферопольского района планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Сейчас строительная готовность объекта – 74%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школыКогда в Феодосии достроят новую школу на 800 местВ селе под Симферополем построят новый детский сад
крым
красногвардейский район
феодосия
белогорский район
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148691498_133:0:1270:853_1920x0_80_0_0_4d313203f6960a41f2e8709e61b955e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, детский сад, дети, общество, новости крыма, красногвардейский район, феодосия, белогорский район, судак
В детских садах Крыма появятся 620 мест до конца года

В Крыму в этом году планируется ввести четыре детских сада на 620 мест

12:50 13.08.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваДети в детском саду
Дети в детском саду
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году планируют достроить и ввести в работу четыре детских сада на 620 мест. Строительство некоторых объектов закончат досрочно. Общая сметная стоимость – более 1,96 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В 2025 году планируется ввести четыре объекта на 620 мест, из которых 118 – для детей в возрасте до трех лет", – сказано в сообщении.
Сергей Аксенов уточнил, что сейчас в селе Амурском Красногвардейского района строится дошкольная образовательная организация на 280 детей. Строительная готовность объекта – 83%.
В Феодосии и селе Лечебном Белогорского района идет реконструкция детских садов "Алые паруса" на 130 мест и "Ягодка" на 70 мест. Первый объект готов на 90%, второй – на 50%.
"Детский сад на 140 мест в селе Морском в окрестностях Судака будет сдан досрочно – ранее его планировали ввести в эксплуатацию в 2026 году. На сегодня его готовность составляет 75%", – подчеркнул глава Крыма.
Общая сметная стоимость объектов – более 1,96 миллиарда рублей, добавил Сергей Аксенов.
Ранее стало известно, что школу на 600 мест в селе Укромное Симферопольского района планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Сейчас строительная готовность объекта – 74%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школы
Когда в Феодосии достроят новую школу на 800 мест
В селе под Симферополем построят новый детский сад
 
КрымСергей АксеновДетский саддетиОбществоНовости КрымаКрасногвардейский районФеодосияБелогорский районСудак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:27Дело об осквернении могил Александра Федорчака и бойцов СВО ушло в суд
15:15Схему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на учениях
15:03Насладились закатом: подростков на сапах унесло в Черное море
14:46Киев потерял два села и 1375 солдат за сутки боев
14:35Возможны ли "обмены территориями" с Украиной – ответ МИД РФ
14:26Движение в районе села Дубки под Симферополем перекрыто из-за пожара
14:17Часть Евпатории обесточена
14:03Крымский мост сейчас: обстановка и очереди на 14 часов
13:42В Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажки
13:38Еще два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
13:37Старая песня о главном: зачем СБУ запустила новый фейк о Крымском мосте
13:24С владельца затонувшего в Керченском проливе танкера взыскали 49 млрд
13:15За драку с полицейским крымчанин получил 1,5 года
13:07Такой вариант реален - Аксенов о вероятности визита Трампа в Крым
12:50В детских садах Крыма появятся 620 мест до конца года
12:33Закрытие автодорог в Крыму – очередной фейк
12:21Гараж с сюрпризом: в Саках мужчина купил недвижимость с арсеналом
12:08В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули
11:55Все начиналось с кастрюльки: как работает севастопольский сыровар
11:28В МЧС назвали возможную причину масштабного пожара в Крыму
Лента новостейМолния