В детских садах Крыма появятся 620 мест до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году планируют достроить и ввести в работу четыре детских сада на 620 мест. Строительство некоторых объектов закончат досрочно. Общая сметная стоимость – более 1,96 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."В 2025 году планируется ввести четыре объекта на 620 мест, из которых 118 – для детей в возрасте до трех лет", – сказано в сообщении.Сергей Аксенов уточнил, что сейчас в селе Амурском Красногвардейского района строится дошкольная образовательная организация на 280 детей. Строительная готовность объекта – 83%.В Феодосии и селе Лечебном Белогорского района идет реконструкция детских садов "Алые паруса" на 130 мест и "Ягодка" на 70 мест. Первый объект готов на 90%, второй – на 50%.Общая сметная стоимость объектов – более 1,96 миллиарда рублей, добавил Сергей Аксенов.Ранее стало известно, что школу на 600 мест в селе Укромное Симферопольского района планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Сейчас строительная готовность объекта – 74%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школыКогда в Феодосии достроят новую школу на 800 местВ селе под Симферополем построят новый детский сад

