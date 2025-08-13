https://crimea.ria.ru/20250813/v-altayskom-krae-11-letnyaya-devochka-pogibla-ot-srikoshetivshey-puli-ot-ruzhya-1148690475.html
В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули
В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули - РИА Новости Крым, 13.08.2025
В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули
В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули от ружья, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следкома России. РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T12:08
2025-08-13T12:08
2025-08-13T12:09
россия
новости
алтайский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дети
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111454/21/1114542197_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c225d93409094e9f39f26fa0440033df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули от ружья, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следкома России.ЧП произошло накануне вечером на приусадебном участке в селе Староглушенка.Специалисты проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела следователи также изучат причины и условия произошедшей трагедии.Следком возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
алтайский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111454/21/1114542197_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00b501f4809ba766a32badedd40c1dbc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, алтайский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, происшествия
В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули
В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули от ружья - Следком
12:08 13.08.2025 (обновлено: 12:09 13.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули от ружья, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следкома России.
ЧП произошло накануне вечером на приусадебном участке в селе Староглушенка.
"13-летний мальчик произвел выстрел из пневматического ружья в забор. Рикошетом снаряд попал в шею недалеко стоящей 11-летней девочки. От полученной травмы несовершеннолетняя скончалась в машине скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Специалисты проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела следователи также изучат причины и условия произошедшей трагедии.
Следком возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.