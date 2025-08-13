https://crimea.ria.ru/20250813/v-altayskom-krae-11-letnyaya-devochka-pogibla-ot-srikoshetivshey-puli-ot-ruzhya-1148690475.html

В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули

В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули от ружья, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следкома России.ЧП произошло накануне вечером на приусадебном участке в селе Староглушенка.Специалисты проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела следователи также изучат причины и условия произошедшей трагедии.Следком возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

