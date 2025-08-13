Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули - РИА Новости Крым, 13.08.2025
В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули от ружья, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следкома России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули от ружья, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следкома России.ЧП произошло накануне вечером на приусадебном участке в селе Староглушенка.Специалисты проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела следователи также изучат причины и условия произошедшей трагедии.Следком возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.
РИА Новости Крым
россия, новости, алтайский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, происшествия
В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули

В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули от ружья - Следком

12:08 13.08.2025 (обновлено: 12:09 13.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули от ружья, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следкома России.
ЧП произошло накануне вечером на приусадебном участке в селе Староглушенка.
"13-летний мальчик произвел выстрел из пневматического ружья в забор. Рикошетом снаряд попал в шею недалеко стоящей 11-летней девочки. От полученной травмы несовершеннолетняя скончалась в машине скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Специалисты проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела следователи также изучат причины и условия произошедшей трагедии.
Следком возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
